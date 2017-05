NÄDALALÕPP

Sende Lipu raamatu esitlus

Reede, 26. mai 2017.



Laupäeval, 3. juunil kell 14 esitletakse Sõru muuseumis Emmaste valla koduloouurija Sende Lipu raamatut "Armuadrale sündinud". "On rõõm teatada, et Sende raamat sai valmis. Raamatu sündimise valud ja vaevad on üle elatud, jääb üle vaid seda tutvustada," ütleb sündmuse korraldaja, Sõruotsa külaseltsi esindaja Mare Sarapuu väljasaadetud kutsel.



Etümoloog Marja Kallasmaa selgitab oma raamatus “Hiiumaa kohanimed”, et Käina vallas Selja külas asuva Armuodra maa algne nimi oli ilmselt Armuadra. Seljal asus kirikuõpetajate leskede kodu ning kirikuõpetajate leskede ülalpidamiseks eraldatud maatükk oli armuader.



Sende Lipu lisab sellele oma raamatus veel ühe tähenduse – Sõru otsa rahvas nimetas armuadraks lihtsalt väikest maatükki.



Raamatu nimitegelane Juta mõtiskleb oma tütrekest kooliteele saates: “Praegu astub ta kooliteed. Mis ootab teda eluteel? Kas Eesti riik suudab kaitsta lapse muretut kooliteed? Riik asub ristteel. Ja meie – meie oleme ristteede armuadrale sündinud. ARMU-ADER, meie väike maalapike, meie sünnimaa, mida igatsevad oma võimu alla maailma vägevad valitsejad.”



Kirjastuse Apollo välja antud raamatu tegelasteks on Aliide ja Julius, Endli pere, Riia ja Sende – Sõru otsa rahvas, kes inimväärse elu nimel elanud eelmise sajandi keskpaiku ajaloo keerdkäikudes: kord võites, kord kaotajaks jäädes.



