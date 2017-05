NÄDALALÕPP

Esiajaloo pärand muinas-ehituse õppepäeval

Reede, 26. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Reede, 26. mai 2017. Kuigi õppepäev ei ole seotud otseselt suvise viikingituruga, on see siiski omamoodi prelüüd toimuvale. FOTO: Ene Kallas Kuu lõpus, 31. mail toimub Salmel rannapargis muinas-ehituse õppepäev. Triin Varrak, üks korraldajatest sõnas, et see ehituspäev ei ole iseenesest Salme viikingituru osa, aga seda võib võtta kui eelüritust.



Miks? “Kuna Salme rannale on kerkinud üks viikingihoone, siis tahtsime, et kohalikud ja niisama huvilised saaksid tulla ja käed külge lüüa maja valmistamisel,” vastas Varrak.



Õppepäeva idee tulnud aga Hardi Lipandile. Ta rääkis, et Salme ehituspäev on mõeldud kooliõpilastele, tutvustamaks viikingiaja tehnoloogiad ning lugusid.



“Käelisele tegevusele lisanduvad loengud ajaloost, mille eesmärk on kooli ajalootundides õpitu kinnistumine. Ühtlasi julgustame kohalikke tutvuma esiajaloo pärandiga ning seeläbi toome kauge viikingiaja lähemale tänapäevale ning vaatame, kuidas tehnoloogiad läbi aja muutusid,” sõnas ta, kinnitades, et ehituspäev ei ole suvise viikingituru osa, vaid on mõeldud eelnevalt kokkulepitud kuulajaskonnale (kooliõpilased). Siiski, kedagi kohapealt ära ei aeta.



Millega konkreetselt tegeletakse? Kuulutuse peal seisab, et tegevust pakutakse vitstest punutud kilpaknakatte valmistamisel, mätaskatuse paigutamisel, muinas-sepikojas, püsttelgedel kudumisel, kõlavöö valmistamisel ja nõeltehnikas kudumisel.



