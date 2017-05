NÄDALALÕPP

Käeslas tehakse seeni

Reede, 26. mai 2017.



Täna, laupäeval ja pühapäeval valmistatakse Käeslas õppelaagri käigus Eesti riigi 100. sünnipäevaks sada puust seent, mida saab külaväljakul kasutada istepinkide, laudade ja erinevate atraktsioonidena. Juhendaja on tuntud puunikerdaja Maire Põldma Hiiumaalt.



“Käeslast võib saada täiesti seeneparadiis, “ sõnas Käesla Arenguseltsi juhatuse liige Maive Õispuu, lisades samas muiates, et ega siis neil külas saa olema ainult puidust seened, vaid nende metsades on ka looduslikke seeni.

Tegelikult hakatakse Käeslas täna hommikul voolima puidust seeni.



“Seened ei ole ainult lauad ja toolid, vaid seened on ka nägude ja kujudega,” kinnitas Maive, kelle sõnul on tegemist mahuka tööga. Ning ega selle nädalavahetusega jõuta kõiki neid seeni päris valmis. Tegijatel on plaanis omaalgatuslikult edaspidi kokku saada ka suve teises pooles.



Käeslas on see juba neljas aasta, kui puunikerdajad tulevad kokku ja tehakse midagi vahvat. Ka juhendaja Mairega ollakse väga rahul. “Ta on väga hea juhendaja ning väga hea käega,” kiitis Maive, lisades, et õppelaagrite käigus on nad sulandunud kokku nagu üks tõeline meeskond.



Huvi naiste seas



Eesti üks osavamaid vigursaagijaid, hiidlane Maire Põldma (pildil) ütles Nädalalõpule, et saarlased saavad väga hästi hakkama ja on väga tublid õpilased. “Meie kambavaim on ületamatu,” märkis ta. Seeni proovitakse teha sõrmkübarasuurustest hiigelsuurteni. Ja seda plaanib Maire just näidata, kuidas ja milliseid nippe kasutada, et hakkama saada pisikese asja tegemisega.



Õppelaagrisse on oodatud need, kes on eelnevalt saega tööd teinud. Maire näitab kohapeal ka väikest, nn ridikülisaagi, mis kaalub kaks ja pool kilo ning mille ta endale hiljuti soetas. “Nii et naised, kes ei julge suurt haarata, palun väga, väike on olemas,” naeris Maire.



Hetkeseisuga on registreerunud ligi kümme inimest. On nii naisi kui mehi, vanu olijaid kui ka uusi. Maive sõnul ongi just huvitav, et viimasel ajal on lisandunud rohkem õrnema soo esindajaid ning ka seekord olid esimesed registreerunud just naised.



“Tundub, et puutöö on popp,” arvas Maive, kes on ka ise osalenud puidutöö laagrites esimesest aastat alates. “Kui ma alustasin ja mulle üks suur palk ette anti, et tuleb risti läbi saagida, siis see tundus mulle ikka päris müstika,” naeris nüüdseks juba kogemustega naine. “See on rahulik ja loominguline töö, mida kiirustades teha ei saa,” muheles ta.



