NÄDALALÕPP

Koos laval: Rein Orn ja Erki Aavik

Reede, 26. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 26. mai 2017. Täna kl 19 esinevad Kuressaare linnuse kapiitlisaalis Rein Orn (akordion) ja Erki Aavik (viiul). Päev enne muusikalist ülesastumist esitas Nädalalõpp paar küsimust Erki Aavikule.



Mis teid Reinuga seob?



Reinuga oleme tuttavad juba aastakümneid – meil Reinuga on muidugi kahju, et peame niisugust ajaühikut kasutama – ja nende aastakümnete jooksul oleme trehvanud kokku nii laval kui lava taga.



Üleüldse on Rein peasüüdlane selles, et ma üle veerandsajandi jälle pilli mängima olen hakanud. Ja lavale astumine, eriti koos sellise pühendunud muusikuga nagu on Rein Orn, nõuab palju tööd. Just seda rasket ja aeganõudvat füüsilist tööd, mille vältimiseks ma omal ajal ametit vahetasin...



Niisiis on Reinul lisaks heale maitsele ja nobedatele näppudele ka huvitavaid ideid. Möödunud ja käesoleva aasta kontserdikavadele pakub Rein lisa, nii et osa tänasel Kuressaare lossi kapiitlisaalis ettekandele tulevast on lood, millest teame, et publik neid kindlasti ootab, osa jällegi sellised, mida me pole kas üldse või siis ei ole kahekesi koos esitanud.



Mida publik kuulda saab?



Olen maailma eri paigus ja erinevate kammerkoosseisudega esitanud kontserdikava viguriga pealkirjaga “Igav klassika”, “igav” on seejuures muidugi jutumärkides, irooniast kantud. Selle kava sisu on esitada publikule populaarseid klassikapalu, mida muusikasõbrad kindlasti meloodia poolest tunnevad, kuid ei seosta nn klassikalise muusikaga, sest klassikat peetakse ju “tõsiseks” ja seega – igavaks.



Kui neile kergesti kuulatavatele teostele lisada markantseid kommentaare autoritest, teoste saamislugusid ja muud, siis senine kogemus näitab, et paljud, tõesti väga paljud otsivad veel hiljemgi võimalust tänada meid selle eest, et oleme hajutanud nende eelarvamused klassikalisest muusikast kui millestki ... mõistmatust.



Meie tänane kontsert ei ole küll sellest sarjast, kuid natuke sedamoodi on ta küll. Poole sajandi jooksul peamiselt tantsu- ja nn levimuusika esitajana, ansamblijuhina tuntust kogunud Rein Orn harjutab igapäevaselt akordionimängu nii, nagu see on kombeks kogu maailma professionaalidel (tundide kaupa – raske töö, nagu ma juba ütlesin ja mida asjatundmatud kunagi ei usu!).



Tulemuseks on täiesti uus kvaliteet, mis võimaldabki samal kontserdil esitada Bachi, Schubertit, Brahmsi, Paganinit ja teiste suurte klassikute helitöid, kuid nii, et see tundub olevat pigem popmuusika. Nii et kontsert on kindlasti meeleolukas.



Kuna Rein on südamlik ja heatahtlik mees ja ta arvab, et ma igatsen kunagist igapäevast aktiivset lavaelu taga, siis on ta mind endaga koos lahkesti lavale kutsunud ja ma püüan seal kontserti mitte ära rikkuda.



Küsis Ivika Laanet-Nuut Reinuga oleme tuttavad juba aastakümneid – meil Reinuga on muidugi kahju, et peame niisugust ajaühikut kasutama – ja nende aastakümnete jooksul oleme trehvanud kokku nii laval kui lava taga.Üleüldse on Rein peasüüdlane selles, et ma üle veerandsajandi jälle pilli mängima olen hakanud. Ja lavale astumine, eriti koos sellise pühendunud muusikuga nagu on Rein Orn, nõuab palju tööd. Just seda rasket ja aeganõudvat füüsilist tööd, mille vältimiseks ma omal ajal ametit vahetasin...Niisiis on Reinul lisaks heale maitsele ja nobedatele näppudele ka huvitavaid ideid. Möödunud ja käesoleva aasta kontserdikavadele pakub Rein lisa, nii et osa tänasel Kuressaare lossi kapiitlisaalis ettekandele tulevast on lood, millest teame, et publik neid kindlasti ootab, osa jällegi sellised, mida me pole kas üldse või siis ei ole kahekesi koos esitanud.Olen maailma eri paigus ja erinevate kammerkoosseisudega esitanud kontserdikava viguriga pealkirjaga “Igav klassika”, “igav” on seejuures muidugi jutumärkides, irooniast kantud. Selle kava sisu on esitada publikule populaarseid klassikapalu, mida muusikasõbrad kindlasti meloodia poolest tunnevad, kuid ei seosta nn klassikalise muusikaga, sest klassikat peetakse ju “tõsiseks” ja seega – igavaks.Kui neile kergesti kuulatavatele teostele lisada markantseid kommentaare autoritest, teoste saamislugusid ja muud, siis senine kogemus näitab, et paljud, tõesti väga paljud otsivad veel hiljemgi võimalust tänada meid selle eest, et oleme hajutanud nende eelarvamused klassikalisest muusikast kui millestki ... mõistmatust.Meie tänane kontsert ei ole küll sellest sarjast, kuid natuke sedamoodi on ta küll. Poole sajandi jooksul peamiselt tantsu- ja nn levimuusika esitajana, ansamblijuhina tuntust kogunud Rein Orn harjutab igapäevaselt akordionimängu nii, nagu see on kombeks kogu maailma professionaalidel (tundide kaupa – raske töö, nagu ma juba ütlesin ja mida asjatundmatud kunagi ei usu!).Tulemuseks on täiesti uus kvaliteet, mis võimaldabki samal kontserdil esitada Bachi, Schubertit, Brahmsi, Paganinit ja teiste suurte klassikute helitöid, kuid nii, et see tundub olevat pigem popmuusika. Nii et kontsert on kindlasti meeleolukas.Kuna Rein on südamlik ja heatahtlik mees ja ta arvab, et ma igatsen kunagist igapäevast aktiivset lavaelu taga, siis on ta mind endaga koos lahkesti lavale kutsunud ja ma püüan seal kontserti mitte ära rikkuda.Küsis Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »