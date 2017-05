NÄDALALÕPP

Hiiumaa figuurisõbrad on langetanud üle 250 kilo

Reede, 26. mai 2017.



Autor: Liina Siniveer Reede, 26. mai 2017. Kadi Laid enne ja pärast kaalulangust. FOTOD: erakogu Kärdlas poolteist ja Käinas pool aastat tegutsenud Figuurisõbrad on kokku langetanud üle 250 kilo: Kärdla naised 229 kilo ja Käina spordikeskuses kogunejad 26,5.



Figuurisõprade tugigrupid tegutsevad üle Eesti ja nendega saavad liituda inimesed, kes soovivad kaalu langetada, aga vajavad tuge ja motivatsiooni.

Hiiumaa figuurisõpru juhendab mentor Merle Ranus, kes soovis anda võimaluse tervislikuks kaalulangetuseks tugigrupis ka Hiiumaa naistele.



Et Figuurisõprade programmi eelkäija Kaalujälgijad on Merlet pärast laste sündi palju aidanud, siis nüüd, Hiiumaal elades, otsustas ta ise teisi abistama asuda ja hakata tegutsema Figuurisõprade mentorina. Merle sõnul on tugigruppides näha, et lisaks kaalule vähenevad ka tervisemured ja see on talle heaks innustuseks.



Suured ja maitsvad toiduportsud



Grupp kohtub korra nädalas, igal kohtumisel on arutlusel uus teema. Samuti saab kirjalikke materjale, näpunäiteid ja retsepte. Merle ütleb, et muidugi võib grupiga liitunu jätkata ka oma tavapärase menüüga, kuid siis on vaja otsustada, et süüa võiks, kuni kõht on täis, mitte rohkem. “Paljud ongi alguses saanud sellega hakkama, et on vähendanud koguseid,” lisas ta.



Käina spordikeskuses kohvikut pidav Terje Vähejaus, kes on poole aastaga kaotanud üle 10 kilo, on tugigrupiga väga rahul ja kiidab Figuurisõprade retsepte: “Portsud on tegelikult ikka väga suured.” Ta ütleb, et tegi just toitu Figuurisõprade retsepti järgi, millest oleks pidanud saama kaks portsu, kuid ei jaksanud mehega kahekesi kogu toitu ära süüa. Terje lisas, et toidud maitsevad hästi ka abikaasale, kelle lemmik on üks oasuppidest.



Merle toonitab, et söömisel on oluline jälgida koguseid ja pidada kinni 3,5–4-tunnisest toidukordade vahest. Samas on oluline süüa vahepalasid ja juua puhast vett.



Ta lisab, et Figuurisõprade programm ei keela tegelikult midagi, kuid kõik söödav tuleb ühikutesüsteemi ümber panna ja arvestada, et iga saiakese sööd muu toidu arvelt.



Figuurisõprade programmis on kõik toidud arvestatud ümber ühikuteks ning igal inimesel, olenevalt kehakaalust, on teatud ühikute arv, mille peaks päeva jooksul kindlasti ära sööma.



Grupi toetus aitab



Et paljude figuurisõprade eesmärk on just kaalu langetada, siis iga kohtumise alguses osalejad kaalutakse ning pannakse andmed liikmekaardile kirja. Merle ütleb, et kaalumist ei tasu peljata, sest numbrid ei ole grupis avalikud, kui grupi liige just ei soovi infot teistega jagada.



Kärdlas on Merle välja andnud 27 liikmekaarti, aga pidevalt käib kohal kümmekond inimest. Käina grupis on liikmekaarte välja antud kümme ja kohal käib paar inimest. Käinas toimuvad kohtumised mugavalt spordikeskuses, et grupis osalemise saaks ühildada trenniga.



Merle ütleb, et liituma on oodatud kõik mehed ja naised, kes soovivad kaalu alandada või tervist parandada. Hiiumaa kaalujälgijate kohtumised jätkuvad ka suvel.



Liitumisel arvutab Merle välja iga uue liikme kehamassiindeksi: alakaalulised kaalulangetajate grupiga liituda ei saa. Kehamassiindeksi arvutamisel on baasvalem: kehakaal jagada pikkuse ruuduga meetrites. Tervislik kehamassiindeks on vahemikus 19–24.



Kui enda soovkaal saavutatud, võib grupis edasi käia. Figuurisõprade programmis nimetatakse selliseid liikmeid kuldfiguurideks. Kärdla grupis on neid neli: käivad kohtumistel aeg-ajalt, et kaalu kontrollida ja toetavasse seltskonda tulla.



Tagasilöökidest harjumuseni



Just grupi toetavat mõju toovad nii Merle kui Terje enim esile. “Kodus iseseisvalt saab ka väga edukalt kaalu langetada, aga siis pead iseenda vastu väga aus olema,” märgib Merle.



Merle ise ütleb, et teoorias on ta nüüd kaks aastat olnud tugev, kuid enesetunde parandamiseks sooviks ka ise veel kümnest kilost vabaneda. “Olen enda peal järele proovinud, et [Figuurisõprade punktisüsteemi] ühikud toimivad – küsimus on selles, kui palju suudad ahvatlustele vastu panna ning kas suudad eristada isu ja nälga,” ütleb ta.



Merle on kindel, et kaalu langetamist mõjutavad palju harjumused ja elustiil. “Kui ei suuda ebatervislikust harjumusest vabaneda, siis tuleks kohandada toitu väiksemaks ja hästi aeglaselt süüa,” annab ta nõu.



Terje toob näite, et tema uus harjumus on süüa hommikusööki. Varasema suure šokolaadisöömise on ta proovinud vahetada puuviljade vastu.



Rohkem liikumist



Merle kommenteerib, et paljud figuurisõbrad on ka öelnud, et kui nad programmi järgi toituvad, siis magusaisu jääbki vähemaks.



“Järelikult organism saab kõik oma vajalikud ained kätte ja ei teki mingeid erilisi isusid,” lisab ta.



Aga kuidas siis emotsionaalsest söömisest üle olla? Merle teab, et kindlasti tuleks liikuda, kuid samas ka leida oma motivatsioon. Ta toob näite, et vahe-eesmärgiks võib olla kas või mõni riideese, millesse tähtsal sündmusel mahtuda. “Tuleks endaga nii palju tööd teha, et leida alternatiive näksimisele,” soovitab ta.



Merle on kindel, et tagasilööke võib kaalulangetajail ikka tulla.

“Kui üritad tervislikumat söömisharjumust endale sisse juurutada, siis eks ta lõpuks tuleb ka. Uue käitumisviisi kordamine on see, mis viib tulemuseni,” on Figuurisõprade mentor Merle Ranus kindel.



Aasta figuurisõbra finaalis



5. mail seisis Tallinna lauluväljakul toimunud toidumessi laval ühena viiest aasta figuurisõbra finalistist hiidlane Kadi Kiiver, kes kümne kuuga langetas kaalu 10,6 kg.



Kadi kirjeldas aasta figuurisõbra konkursil kandideerides, et “pärast laste sündi 2011. ja 2013. aastal tundis ta end emalikus pehme polstriga kehas hästi, kuid tööellu naastes adus, et võiks olla paremas füüsilises vormis”.



“Figuurisõprade Kärdla grupiga liitudes teatasin mentor Merle Ranusele ninakalt, et mina liikuma ei hakka – kui olen kaalunumbri süües saavutanud, siis pean samal moel selle ka väiksemaks saama!” kirjutas Kadi.



Tema esmane strateegia oli järgida Figuurisõprade menüüd ja plaan kaotada kümme kilo kuue kuuga. Kadi tunnistas samas, et ta ei olnud kuigi usin Figuurisõprade punkte loendama ja kaal ei langenud plaanitud tempos.



Seega asus ta katsetama teisi lahendusi: kõigepealt proovis kuu jooksul rasvade ainevahetust toetavat toidulisandit ja seejärel asus treenima kaalulangetajale soovitusliku kava järgi sõudeergomeetril. “Sentimeetrite kadudes tekkis tõeline eduelamus ja ka kaal hakkas langema tempokamalt,” rõõmustas Kadi, kes peagi liitus Hiiumaa jooksugrupiga.



Kadi ütleb, et on väga rahul, et toitub varasemast tervislikumalt ja mitmekesisemalt ning on sama heas vormis kui pool eluiga tagasi. “Jooksuga tasakaalustan siiani elus ette tulevaid liialdamisi. Puhuti pean endale meelde tuletama vee joomise vajalikkust. Kui köögiviljade hulk toidus jääb napiks, annab keha sellest juba ise märku. Tunnen, et võin liigutada mägesid!”



