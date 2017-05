NÄDALALÕPP

Hiiu oavaibad kootakse Narvas ja masinatega

Reede, 26. mai 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 26. mai 2017. Oavaipa mässitud Kadri Kuusk esitles oma uut vaipa reedel Pitsu poes. Pildil koos poe perenaise Lille Mäeumbaiaga. FOTO: Urmas Liit Rahvuslikku tekstiili õppinud Kadri Kuusk on seni kõik tekstiilid teinud valmis oma telgedel, oma kätega ja aegamisi. Nüüd sai tal valmis esimene toode – kohviubadega kirjatud vaip, mis kootakse valmis tööstuslikult ehk masinatega ja Narvas.



Mõte, et Hiiumaale sobiksid kohvioamustriga tekstiilid, keerles Hiiumaa muuseumi peavarahoidjana töötava Kadri peas juba ammu. Esimesed oad joonistas ta n-ö sahtlisse juba mitu aastat tagasi. Siis oli tal mõte teha trükikangaid siiditrükimeetodil.



“See, et nüüd esimene oa-toode on valmis kootud tekstiilina, tõestab taas, kui suur jõud on koostegemisel. Üksi oleks ma neid ubasid seal peos veeretanud veel teab mitu aastat, aga kui on ikka keegi kõrval ja ütleb, et voh, teeme ära, siis tulevad tähtajad, keegi mõtleb kaasa ja siis on asjal ikka teine minek,” ütles autor.



“Uba-on-sees” pleedid on autori jaoks esimene tekstiil, mida on tema kavandi järgi toodetud tööstuslikult. Kootud on pleedid Narvas, sama koostööpartneri ettevõttes, kus Pitsu poe kaubamärgi “Kindakirjalised” all toodetud tekstiilid.



“Seda, kuidas lõim ja kude üheks saavad, tean ma käsitöölisena küll, aga tööstuslikku kudumisprotsessi pole ma kunagi kõrvalt näinud ja võibolla ei oleks tarviski,” ütles Kadri. “See võiks olla täiesti nörritav moment, kui näed masinatel millegi valmimist minutitega, kui oma näppude vahel teeks seda nädalaid.”



Esimese tootena valmis kohviubadega kirjatud tekk-pleed ehk vaip, varsti ehk saavad valmis ka kohvioamustrilised käterätid. “Ja ega ma seda ise trükkimise mõtetki ole päris maha kandnud,” lisas autor.



Tegu on mitmeotstarbelise tekstiiliga – seda saab võtta ümber õlgade või laotada piknikutekiks, sellega võib diivanit kaunistada või lapsevankrisse panna – võimalusi on palju. Au teevad sellele tekstiilile ka looduslikud materjalid – linane ja puuvill.



Kohvilähkrite uba



Kohvioa motiivi sai autor muidugi hiidlaste pealinnas Kärdlas elavate hiidlaste seltsi, kohvilähkrite nimest ja kohalikust kohvijoomise kultuurist. Mitmemõtteline on ka tootesarja nimetus.



Kärdla kunagise kalevivabriku töölisromantika oreool on Kadri tekstiilide kujunemisel ennegi rolli mänginud. Nii on tema põrandavaipade sari otseste mõjutustega vabrikuaegsest Kärdla vabrikust, mille tootmisjääkidest, kaleviribadest nobedad hiiu naised kunagi põrandavaipu meisterdasid.



Oma käsitööd pakub Kadri kaubamärgi Mo ja So all. Praegu on valmimisel põrandavaipade sarja uus vaip ning väljatöötamisel uus lipsule- ja pulmamineku toode. “Nii et, kellel on naisevõtuga kehvasti, siis varsti saab abi,” naljatas Kadri Kuusk.



Humoorikad vaibatutvustused

veebilehel http://mojaso.ee/ ja Facebookis



Inimesest ei tee inimest kere, ahter ega silmavaade, vaid ikka see särtsakas uba, mis inimhinges on. Muidugi, mõne puhul tuleb seda uba üsna kaua leiges vees leotada, et kohvi värvi võtma hakkaks. Teine on jälle nii kange oasort, et jahvatades petrooleumihais välja käib ja õlikirme kohvi peale tuleb. Aga uba on sees… kõigis, kõiges.



Tekk on loodud armastajatele öövarjuks, Nipernaadidele pea alla panemiseks, koolilõpetajatele elluastumiseks, eemalviibijatele Hiiumaa meenutamiseks ja kohalolijatele soojuse hoidmiseks.



Kõikidele kohvilähkritele, kangetele ja magusatele, soojust otsivatele inimestele, kel uba on sees. Ja uba on sees!



Kõik pruutistüdrukud, kellel on vaja rannas valget laeva oodata, saavad nüüd pika ootamise peale vahepeal tagumiku vaibale toetada. Kaptenid, need otsivad rannalt ju jala- mitte tagumikujälgi (pidavat virkusele viitama)... nii et vaip tuleb ikka istumise alla panna. Ja ega neid valgeid laevu ja hobuseid ju nii sagedasti tule ka...



