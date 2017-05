NÄDALALÕPP

Tulekul Pühalepa muusikafestivali eelkontserdid

Reede, 26. mai 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 26. mai 2017. Pühalepa muusikafestivali kontsert Pühalepa kirikus. Foto: Harda Roosna Tänavu saab kontserdipublik Hiiumaal lisaks põhifestivalile augustis juba 3. ja 4. juunil kuulata Pühalepa muusikafestivali eelkontserte.



MTÜ Kerema Kultuurikoda eestvedaja Kristel Üksvärav rääkis, et idee, et ka festivalile eelnevalt võiks Pühalepa kirikus kontserte teha, sündis koos uue oreli saabumisega. Nii tekkis mõte suvisest orelikontsertide sarjast. “Augusti algusesse, festivali ajale väga rohkem kontserte mahutada ei saa, viis-kuus kontserti kolme päeva kohta on päris suur hulk juba niigi,” arutles Üksvärav.



Samas on eraldiseisvaid väikesi kontserte tihti raskem kommunikeerida ja infot nende toimumise kohta inimesteni viia kui sündmuste kogumil. “Tänavu me selle teostamiseni aga veel ei jõudnud,” nentis ta.



Üksvärav rääkis, et rahvusooperi poistekoori kutsusid nad kõigepealt augusti festivalile kontserti andma, kuid kuna tegemist on koori suvepuhkusega, oli keeruline poisse kokku saada ning dirigendid pakkusid alternatiivina välja juuni alguse.



“Kuna idee, et ka juba enne festivali võiks ja saaks midagi teha, oli mõttena peas olemas, siis otsustasime, et teeme ära,” rääkis Üksvärav. Seejärel lisandusid naiskoorid, kes tundsid huvi kontserdi andmise vastu Pühalepa kirikus ja sai ka nemad toredasti samasse punti siduda.



Nii toimuvadki nüüd 3. ja 4. juunil Pühalepa muusikafestivali eelkontserdid. Hiiumaale tuleb selleks puhuks umbes 80 rahvusooperi Estonia laulupoissi. Tallinnast asutakse teele 3. juuni varahommikul kahe bussiga. Tegemist on Estonia poistekoori õppekooridega, sellest ka nimed – Jukud ja Juhanid. Kõige nooremad laulavad Jukude kooris, kus alustatakse umbes viieaastaselt. Mõlemad koorid osalevad suvel ka koolinoorte laulupeol “Mina jään”.



Laupäeval, 3. juunil kell 14 täitub Pühalepa kirik laulupoistega ja kuulajate ette astuvad mõlemad kontsertkoorid, nii Jukud kui Juhanid. Dirigeerivad Jaanika Kuusik, Mariliis Kreintaal ja Maret Alango.



Pühapäeval, 4. juunil kell 13 võõrustab Pühalepa kirik kolme naiskoori. Ühiskontserdil astuvad üles naiskoorid Carmina Tallinnast, Linda Pärnust ja Pühalepa koguduse koor Anna. Dirigendid Margit Võsa, Tiiu Künnapas ja Helle Nittim.



Kui poistekooride kontserdil tuleb lunastada pilet, siis naiskooride kontserdi sissepääsul oodatakse annetajale sobivas summas annetust.



VI Pühalepa muusikafestival toimub, nagu ikka, augusti alguses, 4.–6. augustini. Avakontserdi annab 4. augustil ansambel Hortus Musicus, 5. augustil tehakse kummardus Veljo Tormisele ja 6. augustil kõlab Erkki-Sven Tüüri uue heliteose Eesti esiettekanne.



