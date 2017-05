NÄDALALÕPP

Muhu Muusikatalu peab sünnipäeva

Reede, 19. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 19. mai 2017. Muhus Hellamaa külas asuv Muhu Muusikatalu on leidnud koha külastajate südames. Pilt on tehtud möödunud aastal muusikatalu avamispeol. Foto: Lembit Michelson Homme avab pidulikult hooaja Muhu saarel Hellamaa külas asuv Muhu Music Farm ehk Muhu Muusikatalu. Kontserdil, kus esinevad tuntud ning armastatud lauljad Ivo Linna, Nele-Liis Vaiksoo, Olav Ehala ja tema ansambel, tähistatakse ühtlasi muusikatalu esimest sünnipäeva.



“Sellel kontserdil ei kõla nišimuusika vaid, muusika, mis puuudutab kõiki” ütles Muhu Muusikatalu peremees, hinnatud saksofonist ning Muhu tulevikumuusika festivali Juu Jääb loominguline isa Villu Veski, kutsudes kõiki kontserdist osa saama.



“Sest ma olen kindel, et teoks saab üks tore ja südamlik kohtumine,” lisas ta.

Kui möödunud aastal avas muusikatalu laulja Jaan Tätte, siis seekord on laval Ivo Linna ja Nele-Liis Vaiksoo. Linna kõrval ka teine Eesti legend, helilooja ja pianist Olav Ehala oma ansambliga, kuhu kuuluvad Olav Ehala (klaver + vokaal), Toivo Unt (kontrabass), Toomas Rull (trummid) ning Villu Veski (saksofonid).



Eesti rahva südames



Lisaks eelmainituile astub kontserdil koos Linnaga erikülalisena üles Antti Kammiste ning kuulda saab ka kaunist duetti Olav Ehala ja Nele-Liis Vaiksoo esituses. “Nii et vanad tegijad on taas laval,” muigas Villu, lisades, et kui oli Eesti Laulu konkurss, siis oli näha, et muhulane Ivo Linna on aina rohkem rahva südames. Rahvas hääletas ta Eesti Laulu finaali, mis on taas tõestus sellest, et mees on endiselt populaarne.



Olav Ehala räägib kontserdil vahele humoorikaid lugusid ning Nele-Liis laulab ka tema filmimuusikat, meloodiaid muusikalidest ning tango Muhus vändatud filmist “Siin me oleme”.



Positiivne tagasiside



Lisaks kuulutatakse pärast kontserti välja tänavuse, kahekümne esimest korda toimuva festivali Juu Jääb programm. Juu Jääb avatakse traditsiooniliselt Kuressaares 27. juunil ning Muhumaal toimub festival tavapäraselt kolmel päeval, 29. juuni õhtust 2. juuli päikesetõusuni. “Nii et on, mida oodata,” muheles Villu Veski.



Küsimusele, kuidas Villu Muhu Muusikatalu esimese aastaga rahule jäi, vastas ta, et tema arvates läks väga hästi. Kõige suurem mure oli, et kui festivali Juu Jääb põhitoimumiskohta muuta, siis kas inimesed võtavad selle omaks, kuid õnneks oli publiku tagasiside vaid positiivne.



Villu Veski sõnul on tänavu suvel tulemas talus rohkem kontserte ja ehk astuvad üles ka suveteatrid. Ka Muhu laulupeo üks osa, lõpetamine, Saku puhkpilliorkestri kontsert ning ühislaulmine, saab teoks just Muhu Muusikatalus.

Kontsert algab homme kl 14, kuid kõigile külastajaile soovitas Villu tulla kohale tund aega varem.



