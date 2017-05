NÄDALALÕPP

Mõisalauda kontserdisaal

Reede, 19. mai 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 19. mai 2017. Nappide vahenditega on kunagisest laudast saanud stiilne kontserdisaal, kus juba sel pühapäeval toimub hooaja avakontsert. FOTO: Soonlepa Karjamõis Ise ennast elektriga varustava keramaja ehitaja Tõnis Kasemägi on valmis saanud uue peopaiga ning pakub Soonlepa Karjamõisa suveprogrammi.



Hooaja avakontsert kunagisest mõisalaudast kontserdisaaliks kohandatud ruumis on juba sel pühapäeval, 21. mail, kui suve alguse kiituseks laulavad Jaak Johanson ja Krista Citra Joonas.



Suve jooksul on tulemas veel hulk kontserte, millest võiks märkida Hiiumaa kammermuusikapäevade Soonlepa kontserti 9. juulil, kui esineb Eesti-Soome-Hollandi keelpillikvartett Seele. Kavas Beethoveni ja Bartóki looming.



15. juulil on samas ooperigala, esinevad maestro Mati Palm (bass), Pavlo Balakin (bass), Jana Boiko (metsosopran) ja 21. juulil operetigala, kus esinevad Juuli Lill, Andres Köster ja teised.



Uue kontserdipaiga on üles leidnud ka kammermuusikafestival Hiiumaa Homecoming. Nende kontsert toimub Soonlepa karjamõisas 29. juulil ja esinetakse nii Soonlepa mõisa laut-kontserdisaalis, keramaja juures kui mere ääres.



Augusti algus toob laut-kontserdisaali VAT Teatri etenduse “Kuidas ma koera sõin”, kus külalisesinejaks on Lauri Saatpalu.



