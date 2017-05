Kammerkoor Helin saab 30-aastaseks

NÄDALALÕPP

Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 19. mai 2017. Laupäeval tähistab kammerkoor Helin oma kolmekümnendat sünnipäeva kauni kontserdiga. FOTO: erakogu Homme tähistab oma kolmekümnendat tegevusaastat sünnipäevakontserdiga kammerkoor Helin. Dirigent Mai Rand, koormeister Helle Rand, kontsertmeister Tiina Rätsepp ning kaastegev on Kuressaare muusikakooli keelpillitrio.



“Uskumatu tõesti, et juba selline number vastu vaatab,” ütles Nädalalõpule koori dirigent Mai Rand, kelle sõnul on koori tegutsemisaastad olnud sisukad ning paljuski on tulnud neil endil oma elu huvitavaks teha.



Koor on osalenud kõikidel nende tegevusaja sisse mahtunud laulupidudel, käinud kontsertreisidel ja rahvusvahelistel koorifestivalidel mitmel pool Euroopas: Soomes, Slovakkias, Itaalias, Rootsis, Taanis, Walesis, Norras, Saksamaal, Ungaris, Makedoonias, Peterburis.



1995. aastal võitis Helin vabariiklikul segakooride konkursil esimese koha ja seda koos Kärla lauljatega. Mõned aastad tagasi osaleti samal konkursil taas, kuid sedakorda saadi kaheksas koht. Koori kahekümne aasta juubeliks anti välja plaat.



Mai Ranna sõnul on nende üks põnevamaid ettevõtmisi olnud projektkooriga Ahrensburg (kolm Kuressaare segakoori) esitatud kaks suurteost. Kõigepealt F. Schuberti Missa G-duur ning paari aasta pärast A. Vivaldi Gloria. “Oleme neid teoseid esitanud nii Saaremaal kui Saksamaal, valdavalt koos Helina koori kauaaegse sõbra ja koostööpartneri Michael Klaue ning tema sümfooniaorkestriga Ahrensburgist Saksamaalt,” rääkis Rand.



Koorilaul jätkuvalt populaarne



Sõpruskoorid on Helinal Tartus, aga eriti vanad armsad sõbrad on hoopis Rakveres, segakooris Viroonia. Pärimise peale, et mida arvestab dirigent repertuaari valikul, vastas Rand, et oluline on, et lool oleks mõte sees ja et see ka muusikaliselt lauljale midagi pakuks. “Paras raskusaste peab tal ka olema, nõudlikumaid lugusid on põnevam pusida.” Ranna sõnutsi on kooriliikumine Eestis jätkuvalt hoos. Toimuvad kontserdid, konkursid. Kui varem olid kooris osalemise stiimuliteks vahel ka välisreisid, siis nüüd, selle trendi kadumisel (kõigil on küllalt võimalusi reisida) on jällegi heameel avastada, et lauljate read polegi hõrenenud. “Tore on tõdeda, et koorilaulu populaarsus pole kuhugi kadunud,” rõõmustas Rand, viidates, et tunnistust sellest annavad kas või meie laulupeod, mis on osalejate arvu poolest jätkuvalt tõusuteel!”



Praegu laulab kooris 36 lauljat. Sünnipäevakontserdiks on kammerkoor Helin ette valmistanud ka ühe suurema teose – W A. Mozarti imeilusad 6 nokturni. Saatjaks keelpillitrio, mis koosneb Kuressaare muusikakooli õpetajatest. Lisaks lauldakse veidi vaimulikku muusikat Itaaliast ja Ameerikast ning esindatud on ka Velju Tormise ja meie oma Saaremaa mehe Peeter Süda looming. “Kuulama ootame kõiki laulusõpru, kes ilusa kevadise laupäevaõhtu raatsivad muusika seltsis veeta!”



