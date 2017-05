NÄDALALÕPP

Saaremaa Muuseum kutsub muuseumiööl mängima

Reede, 19. mai 2017.



Autor: Anna (Anne) Mišina, Kuriste koguduse liige Reede, 19. mai 2017. Tänavune muuseumiöö kutsub kõiki mängima. Foto: Kristina Mägi Laupäeval, 20. mail toimub taas üle-eestiline muuseumiöö. Kui eelmisel, merekultuuri aastal oli muuseumiöö teemaks “Öös on laineid”, siis sel aastal kõlab kutsung laste ja noorte kultuuriaastast inspireerituna – “Öös on mänge”.



Muuseumiööd on Eestis korraldatud alates 2009. aastast ning sellega tähistatakse rahvusvahelist muuseumipäeva. Üle Eesti on sel õhtul muuseumides rikkalik temaatiline programm, mis seekord kutsub kõiki huvilisi mängima.



Kuressaare loss muutub muuseumiööl mängude lossiks ning on tasuta avatud kell 18–23 (sissepääs kuni 22.30). Eri ajastute mänge on oodatud mängima nii suured kui väikesed.



Kõiki keksusõpru ootab lausa eraldi keksumängude saal, kus saab mängida nii kummikeksu kui maakeksu, millega on üles kasvanud mitme põlvkonna tüdrukud.



Erilise põhjalikkusega on Saaremaa Muuseum valmistunud nipsumänguks. Nii on spetsiaalselt muuseumiööks valmis tehtud päris uued nipsumängu lauad. Et ikka kõik huvilised saaksid oma osavust proovida, on mängureid ootamas lausa kaks mängukomplekti.



Palju tegevusi



Üles on seatud ka koroonalaud, mis ootab õhtu jooksul kõiki koroonamängijaid turniirile. Lisaks võib mängude saalist leida veel kõiksugu mänge läbi aegade, alates lauamängudest kuni osavusmängudeni välja. Niisamuti saab osa võtta lõbusatest seltskonnamängudest. Selle õhtu kõige vanem mäng on muistne strateegiamäng hnefatafl, mis oli omal ajal tuntud kogu Põhja-Euroopas. Mängu juhendab Kaie Kesküla. Avatud on ka tilluke nostalgiakino, kus saab vaadata emade-isade lapsepõlveaegseid multikaid.



Ohtralt tegevust jagub ka neile, kes armastavad otsimis- ja maastikumänge. Lossis sees saab end proovile panna otsimismängus, kus tuleb muuseumi ekspositsioonist üles leida vaid selleks õhtuks sinna peidetud tänapäevased esemed, mis sinna muidu sugugi ei kuulu. Maastikumänguhuvilisi ootab muuseumiööl kogu lossi hoovi hõlmav õuemäng, kus tuleb mängu panna nii oma nutikus kui tähelepanelikkus.



Erandkorras pannakse sel õhtul lossi hoovis hääled sisse ühele muuseumi suuremale eksponaadile, veteranist veoautole GAZ MM. Huvilised saavad kunagist populaarset sõidukit lähemalt uudistada.



Muuseumiööl on lossi hoovis avatud ka keskaja tegevuste hoov Argo Kirsi juhendamisel, kus saab lasta nii vibu kui panna end proovile osavusmängudes. Kell 18–20 saab tutvuda äsja ajastutruuks renoveeritud Vahimehekeldriga ning kuulda vahimeheproualt muhedaid lugusid, kuidas vahimeeste elu siin välja nägi.

Juba kolmandat muuseumiööd täidavad lossi kauni pillimänguga Kuressaare muusikakooli õpilased Veikko Lehto eestvõttel. Kokku kõlab õhtu jooksul eri saalides 21 kontserti.



Mihkli talumuuseumis minnakse muuseumiööl ajas tagasi ning õhtu loosungiks saab “Pioneer mängib, tantsib, laulab!”. Kunagiste pioneeride Külli Luubi ja Anu Tanila juhendamisel lauldakse üheskoos pioneerilaule ja mängitakse pioneeride mänge. Mihkli talumuuseumi juhataja Tiina Ojala tutvustab lähemalt seda aastakümnetetagust isemoodi aega, kui Mihkli talu oli osa kolhoosist. Mihkli talumuuseum on muuseumiööl tasuta avatud kell 18–22.



Eesti kuulsaima keelemehe Johannes Aaviku kunagises kodus Vallimaa tn 7 saab muuseumiööl end proovile panna keelemängudes ning maja perenaise Ene Tõru juhatusel kuulda lähemalt Aavikute elust ja töödest. Aavikute majamuuseum on tasuta avatud kell 17–22.



Anna-Liisa Õispuu

Anna-Liisa Õispuu

anna-liisa@muuseum.tt.ee

