NÄDALALÕPP

Seebikarbirallil kihutavad kolme maakonna seebikad

Reede, 19. mai 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 19. mai 2017. Kolm aastat tagasi toimunud rallil võtsid mõõtu huvitavad sõidukid. Foto: Harda Roosna Kaheksandale seebikarbirallile registreerus tähtajaks viisteist sõidukit. Kohale on lubanud tulla ka neli külalisvõistkonda mandrilt: kaks Harjumaalt Arukülast ja kaks Pärnumaalt Sindist.



Autol, mis seebikarbirallil osaleda saab, ei tohi olla mootorit, kuna auto veereb kaldteel; sõiduk peab olema juhitav, s.t vaja on rooli ja kolmandaks peavad olema pidurid, millega auto peatada.



Muid piiranguid autode konstruktsiooni, materjalide ega mõõtmete osas ei ole. Lisapunkte annab autode omapärane väljanägemine. Loetelu sõidukitest, mida Põllumäel seitsme ralli jooksul nähtud, on muljetavaldav – porgand, kosmoserakett, hot dog, laev, kõikvõimalikest autodest rääkimata.



Auhindu jagatakse kahes kategoorias. Eraldi hinnatakse trassi läbimise kiirust, sõiduki juhitavust slaalomirajal ning eraldi konstruktsioonide väljanägemist ja originaalsust.



Seebikarbiralli on Ameerikast 1934. aastal alguse saanud ja väga populaarne võistlus, mille ulatusest võib aimu saada veebilehel www.soapboxderby.org/

Hiiumaa seebikarbiralli korraldaja, Hiiumaa tööõpetuse ainesektsiooni juht Ain Jepišov rääkis, et mujal maailmas on see perede hobi – emad-isad, vanaemad-vanaisad löövad kaasa autode ehitamisel ja lapsed sõidavad.



Meil Hiiumaal ehitatakse seebikaid rohkem koolides ja Hiiumaa mudeliklubi juures, on ka perealgatusi, kuid Jepišovi meelest võiks neid rohkem olla: “See oleks vanemate jaoks nii hea võimalus lastega koos midagi toredat teha.”



Jepišov ütles, et suurt rõõmu teevad toetajad ja auhindade väljapanijad ning vabatahtlikud, kes tulevad alati appi ja raha ei küsi. Kahju on tal, et tänavu ei pannud õlga alla fond, kust võistluse korraldamiseks tuge küsiti. “Kohapeal saame võistluse ikka korraldatud, aga mandri võistlussõitudega on keerulisem,” selgitas Jepišiov.



Võidukihutamine mööda Põllu tänavat alla algab täna, reedel, 19. mail kell 10. Start antakse Faasioni juurest ja tänav on võistluse ajaks liikluseks suletud.

Viimased kolm rallit on võitnud Hiiumaa mudeliklubi sõidukid, mis valminud Andres Laanejõe juhendamisel. Eelmisel aastal oli selleks nõiasõiduk “Laskem luuasõitu”, mulluse võidumasina nimi oli “Seebikas”, tunamulluse võidumasinaga vuras mäest alla tark koeratüdruk Lotte.



