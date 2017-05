NÄDALALÕPP

Kihelkonnal segakoor Wannamoisa

Reede, 19. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Segakoor Wannamoisa alustas kooslaulmist 2010 kaunil kevadel Saue vallas Vanamõisa seltsimajas koorijuht Sille Ojastu käe all. Kui esimesse proovi kogunes kolm meest ja kümmekond naist, siis praegu seisab koori ridades 34 lauljat, nendest 9 mees- ja 25 naishäält.



Oma seitsme tegevusaasta vältel oleme jõudnud palju – telesse, Nordea lavale, üldlaulupeole, Hollandisse, popkoori- ja talvelaulupeole.



Oma traditsiooniliste jõulukontsertide raames oleme koos laulnud mitmete solistidega, nagu Meribel Müürsepp, Mick Pedaja, Villu Valdmaa, Kelly Uustani jpt. Ühiseid laulmisi koos teiste kooridega on olnud nii oma kui naabervaldades. Lava on jagatud ka ansamblitega Singer Vinger ja Metsatöll.



Mis toob meie lauljad igal nädalal kolmetunnisesse lauluproovi kokku? Küllap on see tore seltskond, tegutsemislust ja soov saada osa ühise loomingu väest.

Koori repertuaar on mitmekesine. Selles on eesti- ja võõrkeelset muusikat, vaimulikku ja ilmalikku, klassikalist ja kaasaegset ning rahvamuusikat.



Tänavuse kevadhooaja oleme pühendanud aasta hakul taevastele radadele suundunud heliloojale Veljo Tormisele. Tormise tsüklit „Ingerimaa õhtud“ kanname ette Kihelkonna kirikus ning sama teost plaanime tutvustada ka 2017. aasta sügisel Kreekas toimuval koorifestivalil „Music and Sea“.



Laul teeb rõõmsaks, terveks ja ilusaks – Wannamoisa lauljad teavad seda.

Segakoor Wannamoisa laulab laupäeval, 20. mail kl 19 Kihelkonna kirikus, dirigent Sille Ojastu. Ühislaulud koos Kihelkonna segakooriga, sissepääs prii. Autor: NL Reede, 19. mai 2017.Oma seitsme tegevusaasta vältel oleme jõudnud palju – telesse, Nordea lavale, üldlaulupeole, Hollandisse, popkoori- ja talvelaulupeole.Oma traditsiooniliste jõulukontsertide raames oleme koos laulnud mitmete solistidega, nagu Meribel Müürsepp, Mick Pedaja, Villu Valdmaa, Kelly Uustani jpt. Ühiseid laulmisi koos teiste kooridega on olnud nii oma kui naabervaldades. Lava on jagatud ka ansamblitega Singer Vinger ja Metsatöll.Mis toob meie lauljad igal nädalal kolmetunnisesse lauluproovi kokku? Küllap on see tore seltskond, tegutsemislust ja soov saada osa ühise loomingu väest.Koori repertuaar on mitmekesine. Selles on eesti- ja võõrkeelset muusikat, vaimulikku ja ilmalikku, klassikalist ja kaasaegset ning rahvamuusikat.Tänavuse kevadhooaja oleme pühendanud aasta hakul taevastele radadele suundunud heliloojale Veljo Tormisele. Tormise tsüklit „Ingerimaa õhtud“ kanname ette Kihelkonna kirikus ning sama teost plaanime tutvustada ka 2017. aasta sügisel Kreekas toimuval koorifestivalil „Music and Sea“.Laul teeb rõõmsaks, terveks ja ilusaks – Wannamoisa lauljad teavad seda.Segakoor Wannamoisa laulab laupäeval, 20. mail kl 19 Kihelkonna kirikus, dirigent Sille Ojastu. Ühislaulud koos Kihelkonna segakooriga, sissepääs prii.

Veel artikleid samast teemast »