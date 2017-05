NÄDALALÕPP

Ettevaatust, vares!

Reede, 19. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 19. mai 2017. Fotol olevad noored varesed ei ole looga seotud. FOTO: Harda Roosna Tulin hommikuselt poereisilt ja peatusin mõnusa surinaga just garaaži ukse ees. Kuna moonakott oli üsna raske, otsustasin selle tuppa viia ja ise kohe tagasi tulla, et auto garaaži panna.



Millegipärast võtsin autost välja ka käekoti ja tõstsin selle auto katusele, et pärast oleks kohe kätte võtta.



Nii tegingi, asetasin toidukoti üle toaukse kööki ja pöörasin kohe tagasi. Aga auto katusel istus juba vares ja puistas mu käekotti, endal noka vahel üks paber. Tundsin selles ära auto tehnilise passi, mis asus plastvutlaris.



Minu lähenedes tõusis vares koos passiga lendu, lendas ümber kõrge elupuu tänavale ja mina jooksin kisades järele. Jäin lõpuks seisma ja vares maandus tänava kõrvale murule ning lasi mu dokumendi lahti. Plaksutasin käsi ja vares lendas minema. Minu rõõmuks jäi tehniline pass murule.



Seda rõõmu polnud kauaks, sest käekoti sisu uurima hakates selgus, et seal polnud ka minu enda passi ja veel üht tähtsat dokumenti. Teist varest ma ka ei näinud ja selle varese nokas rohkem midagi polnud. Auto kõrval maast leidsin veel 10-eurose rahatähe.



Otsisime naabrite abiga kogu ümbruse läbi, aga ei midagi! Võib-olla viis vares mu passi oma pessa?



Nii ma siis olin nüüd täiesti ilma dokumentideta inimene ja mõtlesin, et mul tuleb ilmselt pöörduda migratsiooniametisse.



O santa simplicitas! Missugune terve mõistusega ametnik üldse usub mu varesejuttu? Kindlasti arvab ta, et olen üks laisk ja lohakas, kes ise oma dokumendid kaotas. Aga üritama ma ju pean, kui päris lindpriiks jääda ei taha.



Järgmisel hommikul autot garaažist välja tagurdades käis just uksekünnisel üks väike klõpsakas ja auto alt või küljest lendas midagi välja. Ja see midagi oli mu autojuhiluba, ning selle kõrval oli ka mu pass. Järelikult oli vares need kuskile auto alla peitnud ja tagurdades kukkusid need maha.



Selline oli minu loo ulmeline lõpp. Mina olin muidugi õnnelik, aga siit moraal: vares on väga tark lind ja temaga peab ettevaatlik olema.



Helle Kessel Millegipärast võtsin autost välja ka käekoti ja tõstsin selle auto katusele, et pärast oleks kohe kätte võtta.Nii tegingi, asetasin toidukoti üle toaukse kööki ja pöörasin kohe tagasi. Aga auto katusel istus juba vares ja puistas mu käekotti, endal noka vahel üks paber. Tundsin selles ära auto tehnilise passi, mis asus plastvutlaris.Minu lähenedes tõusis vares koos passiga lendu, lendas ümber kõrge elupuu tänavale ja mina jooksin kisades järele. Jäin lõpuks seisma ja vares maandus tänava kõrvale murule ning lasi mu dokumendi lahti. Plaksutasin käsi ja vares lendas minema. Minu rõõmuks jäi tehniline pass murule.Seda rõõmu polnud kauaks, sest käekoti sisu uurima hakates selgus, et seal polnud ka minu enda passi ja veel üht tähtsat dokumenti. Teist varest ma ka ei näinud ja selle varese nokas rohkem midagi polnud. Auto kõrval maast leidsin veel 10-eurose rahatähe.Otsisime naabrite abiga kogu ümbruse läbi, aga ei midagi! Võib-olla viis vares mu passi oma pessa?Nii ma siis olin nüüd täiesti ilma dokumentideta inimene ja mõtlesin, et mul tuleb ilmselt pöörduda migratsiooniametisse.O santa simplicitas! Missugune terve mõistusega ametnik üldse usub mu varesejuttu? Kindlasti arvab ta, et olen üks laisk ja lohakas, kes ise oma dokumendid kaotas. Aga üritama ma ju pean, kui päris lindpriiks jääda ei taha.Järgmisel hommikul autot garaažist välja tagurdades käis just uksekünnisel üks väike klõpsakas ja auto alt või küljest lendas midagi välja. Ja see midagi oli mu autojuhiluba, ning selle kõrval oli ka mu pass. Järelikult oli vares need kuskile auto alla peitnud ja tagurdades kukkusid need maha.Selline oli minu loo ulmeline lõpp. Mina olin muidugi õnnelik, aga siit moraal: vares on väga tark lind ja temaga peab ettevaatlik olema.Helle Kessel

Veel artikleid samast teemast »