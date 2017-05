NÄDALALÕPP

Nostalgianurgake ehk Kogumine on lahe

Reede, 19. mai 2017.



Autor: Anneli Tarkmeel Reede, 19. mai 2017. Onu Raivo joonistusega kott loob erilise nostalgilise lapsepõlve-tunde. Foto: erakogu Inimesed on ikka armastanud midagi koguda. Mõni teeb seda sihipäraselt, teine ei raatsi lihtsalt mitte midagi ära visata. Sellest viimasest kogumiseliigist allpool juttu ei tule. Sihipärane kogumine ja ühele asjale keskendumine on see, mis 1980-ndatel järgmise loo kangelannat köitis.



See oli aeg, mil kilekotil oli nii suur väärtus, et neid hoiti hoolega, pesti aeg-ajalt puhtaks ja kanti seejärel ribadeks. Kõlab nagu moodne taaskasutus. Kuid ei tohi unustada, et see oli defitsiidi kuldajastu. Ei oskagi öelda, kas kilekott ikka oli väga letialune kaup, kuid kogujate jaoks on rariteetse ja harvaesineva eksemplari kogusse saamine alati defitsiitne värk olnud.



Kilekotte “jahtimas”



Muhulasest endine kuressaarlane Karin Järvis (pildil), neiuna Korv, hakkas kilekotte koguma algklassides, nii umbes 1983. aastal. “Selle ajend oligi ilmselt lihtne mõte, et võiks neid koguma hakata,” teatas Karin. Ta meenutas, et kilekotid tundusid tol ajal kuidagi erilised. “Need polnud ju kaugeltki nii levinud kui tänapäeval ja nagu sellele ajale iseloomulik, olid kilekotidki kohati raskesti kättesaadavad, mõnikord tuli neid ka “jahtida” nagu paljusid muidki asju,” vihjas Karin kilekottide toonasele defitsiitsele olemusele. Kõige tavapärasemas suuruses kilekott maksis üldjuhul kuuskümmend kopikat ja väiksemad kahekümne kopika ringis.



Ei tea, kas see oli ajastu märk, aga Karini mäletamist mööda oli üldse igasuguste asjade kogumine toona laste seas väga levinud. “Ma ise kogusin lisaks kilekottidele veel marke, taskukalendreid, postkaarte, nätsupabereid, puidust päkapikke, mingil perioodil ühekopikalisi ja võib-olla veel midagi,” muigas ta ja lisas, et oma laste pealt vaadates kogumine noori praegusel ajal enam nii palju ei paelu.



(Siinkohal meenus autorile, et omal ajal sai kommipabereid kogutud. Arvesse läksid ka need, mis lebasid tänaval porilombis. Polnud hullu – vee alt läbi, triikrauaga üle ja kogu oli suurem. Aga tagasi kilekottide juurde.)

Aitäh juhile!



Karin ei osanud öelda oma kogu täpset suurust, see jäävat kusagile 250 kilekoti kanti. Küll oli tal aga meeles see kõige esimene ja seetõttu tema jaoks erilisim kilekott, mis teadlikult kogusse sai soetatud. Selle peal oli mootorrattaga lõvi, teed ületav jänes ja kiri “Aitäh juhile!”.



“Selle koti ostsin ma arvatavasti koos emaga Kuressaarest (ehk siis tol ajal Kingissepast) kas turuvärava ajaleheputkast või majatarvete poest, täpselt ei mäleta.”



Mõtled küll, et mis selles siis nii erilisti on – mingid vanad kilekotid! Aga paljud nendest kilekottidest tekitavad erilise nostalgilise lapsepõlve-tunde. Karin tõi välja näiteks onu Raivo joonistustega kotid.



“Tegelikult on muidugi kõik kogutud kotid omamoodi vahvad. Ja aeg-ajalt võib mõnda neist veel praegugi tänavapildis kohata! Alles mõni aeg tagasi nägin ühe Kuressaare proua käes võõrasemadega kilekotti, mis tekitas toreda sooja tunde,” jutustas ta.



Kõigi kogus olevate kilekottide saamislugu Karin ei mäleta, aga igal juhul toetasid tema hobi nii pere kui sugulased. See kajastub ka kollektsioonis. Karini isa töötas Saare Kaluris, tädi Tallinnas Desintegraatoris jne. Tänu ümbritsevatele täiskasvanutele Karini kogu nii suureks kasvaski, sest hasart haaras neidki.



Isetekkeline kogu



Mis saab Kuressaares asuvast kilekoti-kollektsioonist edasi, seda Karin öelda ei osanud. “Kui mul mingil hetkel peaks tekkima vajadus oma kogu kuskile ümber paigutada, siis pean sellele ehk tõsisemalt mõtlema,” rääkis oma elu Tartusse sisse seadnud Karin. “Kasutama ei kavatse ma neid kindlasti hakata, sest esiteks olen ma igapäevaselt väga väike kilekoti-tarbija ja teiseks ei raatsiks ka. Nüüd selliseid ju enam kuskilt ei saa. Mõnda eksemplari on mul küll topelt sattunud, need võib ju kellelegi kinkida…”



Kilekottide kogumise lõpetas Karin 1990-ndate alguses. Tekkisid juba muud huvid ja ka kilekotid olid muutunud tavapärasteks tarbeesemeteks. See ei olnud enam huvitav.



“Arvan, et see kollektsioon ongi niisugusel kujul lõplik, peegeldades üht konkreetset ajaperioodi ehk siis umbes aastaid 1983–1992,” leidis kolme poja ema.



