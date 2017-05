NÄDALALÕPP

Muinasjutud kannavad mõtet ja puudutavad südant

Reede, 19. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 19. mai 2017. Ma ei ole valinud vestmiseks enim tuntud muinasjutte, vaid mind on pigem alati tõmmanud enam lugude poole, mis on ehk vähem tuntud, kuid on mind ennast ja minu kuulajaid sügavamalt puudutanud, ütleb muinasjutuvestja Erki Kaikkonen. FOTO: erakogu Nii nagu arvatavasti suurem osa inimesi, puutusin minagi muinasjuttudega kokku esmalt oma lapsepõlves. Praegu leian, et mul vedas koguni erakordselt.



Nimelt elasin ma kuni kaheksanda eluaastani koos oma vanavanaemaga, kes igal õhtul mõtles mulle unejutuks välja uue loo. Võin julgelt öelda, et olen muinasjutte ja müüte alati südamelähedaseks pidanud.



Kui õppisin ülikoolis sotsiaalteadusi, huvitusin ka antropoloogiast, semiootikast ja kommunikatsiooniteadustest ning pühendusin üksjagu selle uurimisele, kuidas inimene õpib ja tuleb toime muutustega. Olin tol perioodil lugenud üksjagu lühilugusid, mis on õpetlikud igaühele, kes nendega kokku puutuvad. Ja tavatsesin küsimustele vastamise asemel vesta mõne lühikese ja tabava loo.



Muinasjuttude vestmiseks avalikkuse ees tuli esimene ja väga mõjus impulss kindlasti ühelt Eesti andekamalt muinasjutuvestjalt Piret Päärilt, kellega sattusin ülikooliõpingutega paralleelselt samal ajal ka kolm aastat Rootsis õppima.

Umbes aasta pärast Piret Pääriga tutvumist kuulsin kord teda rääkimas indiaani jutuvestja Dovie Thomsonist. Kui Dovie oli veel väike tüdruk, siis kogukonnas, kus ta elas, oli tavaks juhtudel, kui laps tegi midagi, mis täiskasvanute meelest polnud päris sobilik, kutsuda laps enda juurde ja noomimise asemel pakkuda talle välja võimalus kuulda üht muinasjuttu. Kui Dovie oli 13-aastane, teadis ta juba 200 lugu. Sellel, mis vanad rahvad lapsi lugude kaudu õpetasid, oli hea põhjus ja sellest räägin ma juba lähemalt jutuvestmisõhtul.



Muinasjutud on nagu hingepalsam



Lugude ja muinasjuttude jutustamine ja kuulamine on olnud suur osa inimkonna ajaloolisest minevikust, osa inimeste igapäevast, sõltumata vanusest. Tänapäevalgi ei ole sugugi lahtunud meie armastus lugude vastu, kuid see on võtnud hoopiski modernsema kuju. Suulise jutuvestmistraditsiooni asemele on tulnud raamatud ja lugemisoskus ning sealt edasi filmid ja seriaalid.



Muinasjutuvestja rolli on võtnud endale filmitööstus. Ja kohati on teadlikumale jälgijale muutumas ähmaseks piir uudiste ja jutuvestmise vahel, aga viimane jäägu igaühe enda otsustada.



Muinasjutud on viis, kuidas kõik kultuurid läbi aegade on edasi andnud oma peamisi tabusid, norme, uskumusi, väärtusi ja käitumispraktikaid ning seda nimistut võiks siinkohal pikalt jätkata. Minu isiklik sümpaatia on šoti ja iiri muinasjutud. Ühel kevadel unustasin muu elu sootuks ja veetsin terve kuu Tallinnas Pelgulinnas oma tollase kodu eeskojas päikese käes istudes ning iiri ja šoti muinasjutte lugedes. Ei saa salata, et sain endamisi palju naerda ja olin enam kui inspireeritud vaimukusest ja elutarkusest, mida muinasjutud endas kandsid.



Muinasjutud on nagu hingepalsam, mis mõjub igas vanuses. Armastan ise lugusid, mis kannavad minu jaoks sügavamat mõtet ja puudutavad südant ning neid lugusid on kogunenud üle maailma. Minu lapsepõlve lemmiklugu on aga hoopiski „Saabastega kass“. Ma ei ole valinud vestmiseks enim tuntud muinasjutte, vaid mind on pigem alati tõmmanud enam lugude poole, mis on ehk vähem tuntud, kuid on mind ennast ja minu kuulajaid sügavamalt puudutanud.

Inimestel on tavaks hobi korras kollektsioneerida igasuguseid põnevaid asju. Muinaslugusid on hea koguda, sest nad ei võta sugugi ruumi, on maitsetud ja lõhnatud, ei kaalu midagi, neid ei saa kelleltki varastada, neid on kerge jagada, kuid küllaltki raske leida.



Kuressaare Raekeldris liigume üheskoos läbi muinaslugude maailma loomisest inimese elu olulisimate tõdemusteni, mis on püsinud muutumatuna sajandeid ja ilmselt aastatuhandeid. Ja kindlasti soovin saarlastele jutustada lugu sellest, mida naised tahavad! Kuulama on oodatud inimesed igas vanuses alates põhikoolist.



Saaremaale tulen ikka rõõmuga, sest sealsed rannametsad on paik, kuhu viimasel aastal olen pea iga kuu paariks päevaks või nädalaks Põhja-Eesti kiirustamise eest pagenud. Hea on see tunne, kui astud Virtsus praamile ja tunned, kuis eestlaste maa jääb selja taha ning hinges terendab tunne, justkui läheksid välismaale, külla saarlastele, paika, kuhu kunagi usuti päike kukkunud olevat ja kus elu voolab rahulikumas rütmis.



Millal aga satun Hiiumaale? Ilmselt siis, kui hiidlased külla kutsuvad.

Siinkohal suured tänud Maret Nagelile, kes mind Kuressaarde lugusid rääkima kutsus ja on kõigiti abiks olnud.



Muinasjutuõhtu toimub täna kl 18 Kuressaare Raekeldris.



Erki Kaikkonen,

jutuvestja Nimelt elasin ma kuni kaheksanda eluaastani koos oma vanavanaemaga, kes igal õhtul mõtles mulle unejutuks välja uue loo. Võin julgelt öelda, et olen muinasjutte ja müüte alati südamelähedaseks pidanud.Kui õppisin ülikoolis sotsiaalteadusi, huvitusin ka antropoloogiast, semiootikast ja kommunikatsiooniteadustest ning pühendusin üksjagu selle uurimisele, kuidas inimene õpib ja tuleb toime muutustega. Olin tol perioodil lugenud üksjagu lühilugusid, mis on õpetlikud igaühele, kes nendega kokku puutuvad. Ja tavatsesin küsimustele vastamise asemel vesta mõne lühikese ja tabava loo.Muinasjuttude vestmiseks avalikkuse ees tuli esimene ja väga mõjus impulss kindlasti ühelt Eesti andekamalt muinasjutuvestjalt Piret Päärilt, kellega sattusin ülikooliõpingutega paralleelselt samal ajal ka kolm aastat Rootsis õppima.Umbes aasta pärast Piret Pääriga tutvumist kuulsin kord teda rääkimas indiaani jutuvestja Dovie Thomsonist. Kui Dovie oli veel väike tüdruk, siis kogukonnas, kus ta elas, oli tavaks juhtudel, kui laps tegi midagi, mis täiskasvanute meelest polnud päris sobilik, kutsuda laps enda juurde ja noomimise asemel pakkuda talle välja võimalus kuulda üht muinasjuttu. Kui Dovie oli 13-aastane, teadis ta juba 200 lugu. Sellel, mis vanad rahvad lapsi lugude kaudu õpetasid, oli hea põhjus ja sellest räägin ma juba lähemalt jutuvestmisõhtul.Lugude ja muinasjuttude jutustamine ja kuulamine on olnud suur osa inimkonna ajaloolisest minevikust, osa inimeste igapäevast, sõltumata vanusest. Tänapäevalgi ei ole sugugi lahtunud meie armastus lugude vastu, kuid see on võtnud hoopiski modernsema kuju. Suulise jutuvestmistraditsiooni asemele on tulnud raamatud ja lugemisoskus ning sealt edasi filmid ja seriaalid.Muinasjutuvestja rolli on võtnud endale filmitööstus. Ja kohati on teadlikumale jälgijale muutumas ähmaseks piir uudiste ja jutuvestmise vahel, aga viimane jäägu igaühe enda otsustada.Muinasjutud on viis, kuidas kõik kultuurid läbi aegade on edasi andnud oma peamisi tabusid, norme, uskumusi, väärtusi ja käitumispraktikaid ning seda nimistut võiks siinkohal pikalt jätkata. Minu isiklik sümpaatia on šoti ja iiri muinasjutud. Ühel kevadel unustasin muu elu sootuks ja veetsin terve kuu Tallinnas Pelgulinnas oma tollase kodu eeskojas päikese käes istudes ning iiri ja šoti muinasjutte lugedes. Ei saa salata, et sain endamisi palju naerda ja olin enam kui inspireeritud vaimukusest ja elutarkusest, mida muinasjutud endas kandsid.Muinasjutud on nagu hingepalsam, mis mõjub igas vanuses. Armastan ise lugusid, mis kannavad minu jaoks sügavamat mõtet ja puudutavad südant ning neid lugusid on kogunenud üle maailma. Minu lapsepõlve lemmiklugu on aga hoopiski „Saabastega kass“. Ma ei ole valinud vestmiseks enim tuntud muinasjutte, vaid mind on pigem alati tõmmanud enam lugude poole, mis on ehk vähem tuntud, kuid on mind ennast ja minu kuulajaid sügavamalt puudutanud.Inimestel on tavaks hobi korras kollektsioneerida igasuguseid põnevaid asju. Muinaslugusid on hea koguda, sest nad ei võta sugugi ruumi, on maitsetud ja lõhnatud, ei kaalu midagi, neid ei saa kelleltki varastada, neid on kerge jagada, kuid küllaltki raske leida.Kuressaare Raekeldris liigume üheskoos läbi muinaslugude maailma loomisest inimese elu olulisimate tõdemusteni, mis on püsinud muutumatuna sajandeid ja ilmselt aastatuhandeid. Ja kindlasti soovin saarlastele jutustada lugu sellest, mida naised tahavad! Kuulama on oodatud inimesed igas vanuses alates põhikoolist.Saaremaale tulen ikka rõõmuga, sest sealsed rannametsad on paik, kuhu viimasel aastal olen pea iga kuu paariks päevaks või nädalaks Põhja-Eesti kiirustamise eest pagenud. Hea on see tunne, kui astud Virtsus praamile ja tunned, kuis eestlaste maa jääb selja taha ning hinges terendab tunne, justkui läheksid välismaale, külla saarlastele, paika, kuhu kunagi usuti päike kukkunud olevat ja kus elu voolab rahulikumas rütmis.Millal aga satun Hiiumaale? Ilmselt siis, kui hiidlased külla kutsuvad.Siinkohal suured tänud Maret Nagelile, kes mind Kuressaarde lugusid rääkima kutsus ja on kõigiti abiks olnud.Muinasjutuõhtu toimub täna kl 18 Kuressaare Raekeldris.Erki Kaikkonen,jutuvestja

Veel artikleid samast teemast »