NÄDALALÕPP

Filmijad lustivad Laimjalas

Reede, 12. mai 2017.



Täna kl 20 saab Laimjala rahvamajas tantsu kepsutada ägedate Kolumbia rütmide järgi.



Nimelt tutvustavad saarlastele oma maad ja kultuuri särtsakate tantsudega “Living Legends” ehk “Hingestatud lood” filmiseltskond.



“Hingestatud lood” on rahvusvaheline filmiprojekt “Räägi meile lugu, mida keegi vestis sulle ja mida sina jutustaksid oma lastelastele” . Projektis teevad koostööd Eestist Kinobuss, Saksamaalt Movimiento, Ecuadorist La Cinta Corta ja Kolumbiast Casa B. Igas partnerriigis korraldatakse filmitöötubasid ja tehakse dokumentaalfilmi “Living legends” ehk “Hingestatud lood”. Jaanuaris oldi koos Ecuadoris, veebruaris Kolumbias, praegu ollakse Eestis ehk Orissaares ja Laimjalas ning juunis saadakse kokku Saksamaal.



