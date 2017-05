NÄDALALÕPP

Muusikaline noortelavastus “Jõud”

Reede, 12. mai 2017.



Täna, 12. mail toob teater Must Kast Kuressaare Linnateatris lavalaudadele noortelavastuse “Jõud”.



“Jõud” on muusikaline noortelavastus, mis kannab endas usku, et meie võib olla suurem kui mina, armastuse ja sõpruse jõud suurem grupimõjutuse ja sõltuvuse jõust, et avatus, muutumine ja tahtejõud aitavad meid elu rasketest hetkedest edasi.



Lavastuse algmaterjaliks on Tartu Forseliuse kooli 7. klassi õpilaste loovtööd, mis valmisid 2015. aasta sügisel. Autorite loovuse tunni ülesandeks oli kirjutada lugusid, mis nende arvates võiksid noori inimesi kõnetada. Loodu põhjal on kokku põimitud lugu viiest põhikooliõpilasest, kes ootamatult leiavad iseenda ja sõpruse paigust, kuhu ja kellesse nad enne vaadata ei osanud.



Kestus 90 min, vaheajata. Soovitatav alates 11. eluaastast. Etendusele järgneb avatud vestlusring näitlejate ja lavastajaga. Etendused kl 14 ja 18.

