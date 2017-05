NÄDALALÕPP

Kevadlaadad kutsuvad ostlema

Reede, 12. mai 2017.



Homme, laupäeval 13. mail kl 10-13 korraldab Sakla külaarenguselts traditsioonilise Sakla saialaada, mis seekord on suunatud noortele. Esinevad Valjala põhikooli õpilased. Kaupmehi on tulemas nii oma vallast kui kaugemalt.



Samal päeval on kl 9-16 Kuressaare kuursaali esisel platsil ja pargiteedel Lions klubi suur kevadlaat ning pühapäeval, 14. mail kl 9 – 15 on kevadlaat Orissaare lipuväljakul. Laupäeval, 20. mail kl 9 algusega on Liiva kaubahoovis Muhu kevadlaat. Pühapäeval, 21. mail on kl 9 – 14 kevadlaat Leisis. Kl 11 kultuuriprogramm, esineb Pärnu tantsutrupp “Ruubensi tüdrukud.”

Samal päeval on kl 9-16 Kuressaare kuursaali esisel platsil ja pargiteedel Lions klubi suur kevadlaat ning pühapäeval, 14. mail kl 9 – 15 on kevadlaat Orissaare lipuväljakul. Laupäeval, 20. mail kl 9 algusega on Liiva kaubahoovis Muhu kevadlaat. Pühapäeval, 21. mail on kl 9 – 14 kevadlaat Leisis. Kl 11 kultuuriprogramm, esineb Pärnu tantsutrupp "Ruubensi tüdrukud."

