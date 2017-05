NÄDALALÕPP

Muhus tuleb võimas laulupidu

Reede, 12. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 12. mai 2017. Muhu laulupeol esineb ka Muhu Segakoor. Pilt on tehtud möödunud aasta juunikuus saate “Laululahing” salvestusel. foto: Kalmer Saar Juuli esimesel nädalavahetusel saab Muhus teoks väikesaarte laulupidu, mis avab ühtlasi ka Hellamaa laululava.



“Mõte Muhu saarele tulla tekkis korraldajatel juba aasta tagasi ja kuna Muhu vald võttis ette suurejoonelise projekti – ehitada saarele laululava –, siis olid kõik tingimused täidetud, et korraldada Muhu laulupidu. See on ühtlasi ka laululava avatseremoonia üritus,” ütles Väinamere EÜE dirigent Indrek Vijard. Ta meenutas, et väikesaarte laulupeod on eelnevalt toimunud Ruhnu, Vilsandi, Prangli, Hellamaa (Hiiumaal), Naissaare, Vormsi ja Kihnu saarel.



Laulupidude eesmärk on olnud väikesaarte kultuuri ja traditsioonide tutvustamine, aga ka saada osa erakordselt kaunist ja mitmekesisest loodusest, mis on köitnud nii osavõtjaid kui kuulajaid. Selle traditsiooni ellukutsuja on vanadest eüekatest koosnev Väinamere EÜE segakoor Indrek Vijardi juhatusel ning nendega liitunud Pagana, Tartu rahvaülikooli, ERR-i segakoor, rahvatantsurühm Tarbatu ja puhkpilliorkester Saku koos juhendajate Kalev Lindali, Heikki Põhi, Lauri Breede, Hirvo Surva, Jaanus Randmaa ja Ants Reinholdiga. Kokku umbes 250 osalejat.



Muhu vallavanem Raido Liitmäe märkis, et laulupidu tuleb ja kindlasti võimas ning meeldejääv. “Algselt oli pikka aega küsimus, kas tegu on üldse esimese Muhu laulupeoga või on midagi taolist olnud ka varem,” rääkis vallavanem, lisades, et kuna keegi ei söandanud midagi kindlalt väita, siis leppisid asjaosalised kokku, et tegu on lihtsalt Muhu laulupeoga. “Kas sellest ka traditsioon saab, on veel vara öelda, aga eeldused uhiuue laululava ja laulu-ning tantsulembeliste muhulaste ning meie sõprade näol on olemas,” kinnitas ta. Vallavanema sõnul käivad ettevalmistused täie hooga ning nii muhulastest kui mandrirahvast koosnev korraldustiim on Muhus mõned korrad kohtunud ning korralduslikud küsimused kenasti läbi arutanud.



Kava peamised kokkupanijad ning lihvijad on EÜE Väinamere segakoori inimesed eesotsas Indrek Vijardiga, aga kuna kavasse on ilusasti põimitud ka Muhu omad taidlejad, siis kava koostamisel on ka neil tähtis roll ja ülesanne.

Liitmäe sõnul avatakse selle laulupeoga küll ametlikult oma laululava, aga esimene üritus uuel laululaval ja peatselt valmival tantsuplatsil on Muhu jaanituli 23. juunil.



“Eks selline vabaõhulava on muhulaste mõtetes juba ammu olnud ning pigem on see auvõla likvideerimine meie tublide taidlejate ees,” rääkis Liitmäe, viidates, et lisaks laulu- ning tantsuüritustele annab uus lava võimalusi ka suveetenduste, vabaõhukino jm ürituste korraldamiseks.



Laulupeo kontserdi kavas kõlavad traditsioonilised laulud eesti koorimuusika klassikast, tantsitakse üldtuntud rahvatantse ja kõlab elav puhkpillimuusika, esinevad ka Muhu kohalikud folklooriansamblid. Peole on oodatud kõik huvilised ja saare elanikud. Õhtu lõpeb simmaniga. Sissepääs prii.

Muhu laulupidu algab laupäeval, 8. juulil kl 18 rongkäiguga Hellamaa külakeskusest.



Ivika Laanet-Nuut “Mõte Muhu saarele tulla tekkis korraldajatel juba aasta tagasi ja kuna Muhu vald võttis ette suurejoonelise projekti – ehitada saarele laululava –, siis olid kõik tingimused täidetud, et korraldada Muhu laulupidu. See on ühtlasi ka laululava avatseremoonia üritus,” ütles Väinamere EÜE dirigent Indrek Vijard. Ta meenutas, et väikesaarte laulupeod on eelnevalt toimunud Ruhnu, Vilsandi, Prangli, Hellamaa (Hiiumaal), Naissaare, Vormsi ja Kihnu saarel.Laulupidude eesmärk on olnud väikesaarte kultuuri ja traditsioonide tutvustamine, aga ka saada osa erakordselt kaunist ja mitmekesisest loodusest, mis on köitnud nii osavõtjaid kui kuulajaid. Selle traditsiooni ellukutsuja on vanadest eüekatest koosnev Väinamere EÜE segakoor Indrek Vijardi juhatusel ning nendega liitunud Pagana, Tartu rahvaülikooli, ERR-i segakoor, rahvatantsurühm Tarbatu ja puhkpilliorkester Saku koos juhendajate Kalev Lindali, Heikki Põhi, Lauri Breede, Hirvo Surva, Jaanus Randmaa ja Ants Reinholdiga. Kokku umbes 250 osalejat.Muhu vallavanem Raido Liitmäe märkis, et laulupidu tuleb ja kindlasti võimas ning meeldejääv. “Algselt oli pikka aega küsimus, kas tegu on üldse esimese Muhu laulupeoga või on midagi taolist olnud ka varem,” rääkis vallavanem, lisades, et kuna keegi ei söandanud midagi kindlalt väita, siis leppisid asjaosalised kokku, et tegu on lihtsalt Muhu laulupeoga. “Kas sellest ka traditsioon saab, on veel vara öelda, aga eeldused uhiuue laululava ja laulu-ning tantsulembeliste muhulaste ning meie sõprade näol on olemas,” kinnitas ta. Vallavanema sõnul käivad ettevalmistused täie hooga ning nii muhulastest kui mandrirahvast koosnev korraldustiim on Muhus mõned korrad kohtunud ning korralduslikud küsimused kenasti läbi arutanud.Kava peamised kokkupanijad ning lihvijad on EÜE Väinamere segakoori inimesed eesotsas Indrek Vijardiga, aga kuna kavasse on ilusasti põimitud ka Muhu omad taidlejad, siis kava koostamisel on ka neil tähtis roll ja ülesanne.Liitmäe sõnul avatakse selle laulupeoga küll ametlikult oma laululava, aga esimene üritus uuel laululaval ja peatselt valmival tantsuplatsil on Muhu jaanituli 23. juunil.“Eks selline vabaõhulava on muhulaste mõtetes juba ammu olnud ning pigem on see auvõla likvideerimine meie tublide taidlejate ees,” rääkis Liitmäe, viidates, et lisaks laulu- ning tantsuüritustele annab uus lava võimalusi ka suveetenduste, vabaõhukino jm ürituste korraldamiseks.Laulupeo kontserdi kavas kõlavad traditsioonilised laulud eesti koorimuusika klassikast, tantsitakse üldtuntud rahvatantse ja kõlab elav puhkpillimuusika, esinevad ka Muhu kohalikud folklooriansamblid. Peole on oodatud kõik huvilised ja saare elanikud. Õhtu lõpeb simmaniga. Sissepääs prii.Muhu laulupidu algab laupäeval, 8. juulil kl 18 rongkäiguga Hellamaa külakeskusest.Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »