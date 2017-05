NÄDALALÕPP

“Desiderium” paneb paremini mõistma

Reede, 12. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 12. mai 2017. Foto: erakogu Laupäeval näeb Kuressaare Linnateatris Saaremaalt pärit koreograafi Ilona Vapperi esimest suuremat lavatükki, tantsuetendust “Desiderium”. Tegemist on Tallinna ülikooli koreograafia õppekava bakalaureusetööga.



“Lavastus on loodud Maslow’ inimvajaduste püramiidist ajendatuna,” ütles Ilona Vapper Nädalalõpule, lisades, et sellest on tingitud ka lavastuse nimi, mis tähendab ladina keelest tõlgituna soovi või vajadust.



Ilona Vapperi jaoks oli kogu lavastusprotsess nauditav. “Kindlasti on tantsulavastuse loomiseks vaja ressurssi aja ja energia näol,” ütles ta, lisades, et kunstiteos on nagu uus organism, mille kasvamiseks ja arenemiseks on vaja panustada kogu oma ihu ja hingega. Idee teha tantsulavastus Maslow’ püramiidist oli tal alateadlikult kuskil kuklas olemas. “Ühel hetkel tegin lihtsalt otsuse, et võtan selle oma esimese lavastuse aluseks.”



Tantsijate valiku tegi aga eelkõige keeruliseks fakt, et suur osa tudengitest oli juba erinevate projektide ja tegemistega hõivatud. Juhendaja abiga ja eri võimaluste üle kaalutledes leidis ta siiski endale kaunis harmoniseeruva tantsijate grupi.



Küsimusele, miks võiksid inimesed etendust vaatama tulla, vastas Ilona, et lisaks tantsulisele ja kunstilisele elamusele soovib ta publikuni tuua ideed meie kõigi ühtsest loomusest. “Usun, et üksteise vajadustele mõeldes ning neid aktsepteerides mõistame me selles keeruliste suhetega maailmas nii iseennast kui teisi inimesi palju paremini.”



