Suuremõisa lossi siseuksed läbivad noorenduskuuri

Reede, 12. mai 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 12. mai 2017. Andres Veel ja üks Suuremõisa lossi 60 uksest, millele värvisondaaž näha jäetud. FOTOD: Helja Kaptein Suurema osa Suuremõisa lossi 60 uksest restaureerisid spetsialistid, aga osa jäeti Hiiumaa ametikooli õpilaste teha.



Mullu märtsis jõudsid lõpule Hiiumaa ühe tähtsama arhitektuurimälestise, Suuremõisa lossi restaureerimistööd. Paraku ei jätkunud mõisakoolide programmist saadud enam kui 1,1 miljoni eurosest rahasüstist kõigeks ja uksed jäid esialgu nii nagu need olid.



Suuremõisa lossi siseuste restaureerimist käsikäes õppetööga on kavandatud juba kolmveerand aastat. “Mullu suvel sai õppeplaani koostamisel uste restaureerimine planeeritud nii, et see jääks restauraatorite eriala õpilaste sessiaja sisse,” rääkis Hiiumaa ametikooli restaureerimise juhtivõpetaja Andres Veel.



Enamiku ustest tegid korda OÜ Acres meistrid, sest õpilaste jõududega seda tööd tehes kulunuks selleks oma veerandsada aastat. Osa uksi teevad korda aga samas majas asuva restaureerimise eriala õpilased. Ametikooli õppurid said kaks päeva olla OÜ Acres töövarjud ja meistreid vajadusel aidata.

Tänavu taastasid õpilased ise ühe ukse.



“Uksi on veel taastada küll ja küll, sest õppetöö eesmärk pole mingid uksed ruttu korda teha, vaid seda tööd tegema õppida,” selgitas Veel.

Uksi on jäetud taastamata nii viie-kuue aasta jagu, et siinsed õppurid saaksid kõiki tööetappe kohapeal läbi teha. See on üsna unikaalne võimalus restaureerimise eriala õpilaste jaoks.



Päris restaureerimistöö



“Meile on tähtis, et saaksime teha kõik etapid algusest lõpuni ise läbi,” ütles juhtivõpetaja. Nii jaotati õppetöö sel moel, et ainetundides õpitut sai kinnistada, tehes praktilist tööd restaureeritava ukse kallal.



Sessi algul koostas iga õpilane ühe ukse kohta värviuuringud ja nende aruanded. “See oli päris mahukas töö – ustel ja nende piitadel tehti värvisondaažid ning need dokumenteeriti samadel alustel, nagu nõuab muinsuskaitseamet,” kirjeldas Veel.



Seejärel tehti uksest lõiked ja mõõdud ning kaardistati kahjustused, vormistati aruanne ja koostati ka põhjalik tegevuskava, kus kirjas, milliseid materjale ja töövõtteid kasutada, mida säilitada.



Järgmisel kokkusaamisel tegid õpilased puiduparandusi ja värviviimistlust, restaureerisid uste metallsulused ehk hinged ja käepidemed. Veel tehti uste piirliistudele puidu jätkliited ja plommimised ehk kahjustunud osad lõigati maha ja vana järgi kopeeriti uus. Selle juurde käis ka vanade värvikihtide hajutamine uue puidutüki pinnani.



60 ust



Suuremõisa lossis on uksekomplekte 60 ringis, neist osa kahepoolsed. Härraste tubades on uksed uhkemad, tavalisemad on praeguse kohvikutiiva uksed – seal asusid teenijateruumid. Keldrikorrusel on lihtsamad, põõnaga lauduksed. Ülemisel korrusel tahveluksed: ukselehel on ümber raampuu, mille vahel profiiltahvlid. Selliseid on nii ühe- kui kahepoolseid.



Veel ütles, et erinevaid materjale ja tehnikaid on aja jooksul kasutatud palju ja kogu taastamisprotsess on üsna keeruline. Nii näitas ta ühte Suuremõisa põhikooli tiivas asuvat ust, kus säilinud algne barokne uksetahvel. Ukse raampuud on uuemast, aga tahveldus varasemast ajast ja selle servapuudel on taastatud marmoreering.



Väärtuslikud on aaderdatud uksed ehk need, millel imiteeritud väärispuidu pinda – need on esimesel korrusel serveerimisruumi ja söögisaali vahel.

Uksi on lossi tehtud mitmes järgus ja varem ka restaureeritud. Veel tõi näite, et tööde käigus leiti üks uks, mille kuusepuust raampuu sees olid osa kase- ja osa tammepuidust tahvlid. Nüüdse sätiti võimalusel õige tahvel eeldatavalt õige ukse sisse.

Marmoreeritud, aaderdatud ja šellakiga kaetud

Lossi ustel on eri aegadel kasutatud ka erinevaid värvilahendusi. Paljudele ustele on jäetud värvisondaažid, kus näha ajalugu – erinevad värvikihid, mis restauraatorid välja puhastanud. Alla viie viimistluskihi pole ühelgi uksel, aga tavapäraselt on neid üle võõbatud 10 kuni 13 korda.



“Tekib küsimus, millist kihti taastame, mida soovime näidata – see sõltub maja üldisest siseviimistlusest,” analüüsis õpetaja.



Iga värvikihi väljakraapimine on ajamahukas ja nendel ustel, kus pole võimalik seda põhjalikult teha, on jälgitud konserveerimispõhimõtet. See tähendab, et ei kista lõputult palju kihte maha, vaid uue värvikihi alla jäetakse võimalikult palju infot eelnevast. Samas tehakse uks tavainimese jaoks n-ö ilusaks.



Paljud uksed on olnud ühevärvilised, mõnedel siiski tahvlid ja profiilliistud ühe, raampuu teise värviga. Kasutatud on marmoreeritud pinda ehk kivi imiteerivat mustrit. Kuusepuidust uste pinda on aaderdatud ehk imiteeritud väärtuslikuma puidu mustrit, nagu näiteks tamme. Ka on tavalise värvi asemel kasutatud šellakit ehk looduslikku lakki. Põhiliselt on need kase- või tammepuidust tehtud uksed ja selliste puhul kumab puidu pind laki alt läbi. Niisugused kasest uksed on näiteks raamatukogus.



Õppijad on talle öelnud, et saaks ju teha ilusamini ja huvitavamalt. “Üks asi on väga ägedaks tegemine ja teine tuua välja algne,” selgitas Veel, et restaureerimise mõte on uksevalmistaja “käekirja” säilitamine ja esiletoomine. “Meie ülesanne on välja tuua eripära, et külastajal oleks seda huvitav vaadata ja uks sobiks ruumiga kokku.”



