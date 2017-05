NÄDALALÕPP

Ühepäevanäitusel imetleti ahjusooja keraamikat

Reede, 12. mai 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 12. mai 2017. Natalia Kuhi tänavuse esimese põletuse saagiga – lauatäie keraamikaga. Koos täitmise ja jahutamisega nädala jagu kestnud põletust Tubala anagamaahjus ning juba avati ahju juures selle aasta esimene ühepäevane keraamikanäitus.



Nagu ka eelnevatel kordadel, kui keraamikaahju köeti, oli pühapäeval Tubala anagamaahju juures ühepäevanäitus vaid nendest taiestest, mis seekord põletusest välja tulid.



MTÜ Tubala Anagama eestvedaja Natalja Kuhi rääkis, et see näitus on tegelikult ahju esitlus, näitamaks, mida ahi suudab teha.



“Ühest põletusest võivad tulla väga erineva värviga tööd, nagu oleksid olnud eri ahjudes. Kõik põletused on erinevad ja kui järgmine kord teha samast materjalist sama ese, siis ahjust tulles pole need sama värvi,” selgitas Kuhi.

Enam pole ahi ainult hiidlaste tööde päralt, vaid seda kasutavad ka elukutselised keraamikud üle Eesti.



“Kuna hiidlased on veel talveunes, mahtusid tööd parajalt ahju,” naljatas Kuhi.

Ühe väikese töö oli põletamisele siiski saatnud ka hiidlane Lauri Sinilaid.

Esmakordselt kasutasid Tubala anagamat skulptor Edith Karlsson ja keraamik Lauri Kilusk. “Kunstnikud leiavad õiged kohad alati üles,” kinnitas Kuhi.

Ta tõi näiteks, et Kris Lemsalul on alati suured tööd, mis võtavad palju ruumi ja seekord oli tal võimalus oma tööd ära mahutada. Voldemar Jõelehel oli tänavu esimesse põletusse tuua suur kann, teistel olid väiksemad tööd.



Alati ei ole asjad, mis põletuse läbivad, valmis taiesed. Nii näiteks võis näitusel näha ka kannukaasi ja poolikuid kujusid.



Eriti hakkasid näituselaual silma Natalia Kuhi enda tehtud keraamilised õuelaternad, mida oli erikujulisi ja eri värvi. Seekord tegi Kuhi töid 20. mail Kohilas avatava näituse tarbeks.



“Teen asju, mis endale meeldivad, need tulevad ka paremini välja,” ütles Kuhi, kes enda sõnul tellimustöid eriti ei tee. “Kui aga keegi tellib mingi eseme, teen selle oma fantaasia järgi ja kui meeldib, siis on hästi.”



Suuri ja väiksemaid keraamilisi esemeid tuli seekord ahjust 61 ja tänavusse esimesse põletusse tõi oma töid kuus autorit. Tänavu on kavas kuus põletust.

