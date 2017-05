NÄDALALÕPP

Ühe katuse all tormilise tuhkrupaariga

Reede, 12. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 12. mai 2017. Renata Vaiksaar oma lemmikutega. FOTOD: Siim Solman Nii mõnigi meist tunneb, et kodu ilma lemmikloomata on natuke tühi ja kõle. Loom on tihtipeale mõnus seltsiline ja sõber.



Enamasti kipub valituks osutuma kass või koer, pisem lind, hamster või hoopis merisiga. Tegelikult on lemmikloomade maailm aga hoopis kirjum. Seda teab hästi Renata Vaiksaar, kes pakub muuhulgas kodu kahele tuhkrule.



Huvi tuhkrute vastu sai alguse mõned aastad tagasi, kui Renata tollane elukaaslane päästjana sündmusel metsikute tuhkrutega kokku puutus. Nimelt oli üks selline tegelane kooli territooriumile kinni jäänud. Oli tegemist veidi ebahariliku olukorraga ja nii sai sellest ka video tehtud, mida Renata hiljem nägi. Naine oli lummatud ning hakkas vaikselt tuhkrute kohta infot juurde otsima. Selgus, et metsiku tuhkru kõrval on olemas ka kodutuhkur, keda nii mõnigi oma lemmikuna peab.



Väikesed marakratid



Nüüd ongi Renata kodus kaks kodutuhkrut – kaheaastane Candy Stripe ja aastane Amy. Lähen karvapallidega lähemat tutvust tegema. Renata on tuhkrute puuri rõdule tõstnud. Pisikesed loomad taluvad külmemaid temperatuure päris hästi. Miinuskraadidega tõstab perenaine puuri ikkagi tuppa. Kevad on oma soojakraadidega aga justkui kätte jõudnud ja nii saab tuhkrupaar rõdul värsket õhku nautida. Uudistaja tekitab neis kohe huvi. Renata võtab nad puurist välja ja on näha, kuidas tuhkrud värisema hakkavad. Naine räägib kohe juurde, et see ei ole teps mitte külmast, vaid hoopis elevusest ja uutest lõhnadest.



Üsna kiiresti on selge, et tegemist on väikeste marakrattidega, kes soovivad kohe tegutsema asuda. Viime nad tuppa. Renata paneb karvapallid põrandale ning asub ise elutoast kõikvõimalikke asju kokku korjama. „Nad on väikesed varganäod,“ ütleb ta naerdes.



Tegemist on väga intelligentsete loomadega, kellel pole suur vaev isegi käekoti luku avamine. Loomulikult peavad nad seejärel kogu koti sisu oma varanduseks ja viivad kibekähku diivani alla peitu. Telekapuldi pihtapanemine ei ole selle kõrval enam midagi. Isegi fotograafi ripakile jäetud telefon toimetatakse kiiresti diivani alla.



Tegemist on uruloomadega, kes seega kraapida armastavad. Nii on mõistlik näiteks lillepotid nende eest veidi kõrgemale tõsta. Samal ajal ei pea aga väga muretsema, et need armsad pätid jäneste moodi juhtmeid närima asuksid. Tegu on ikkagi kiskjatega.



Renata räägib, et kaalus tuhkru võtmist ligi aasta ja tegi korraliku eeltöö. Palju aitab selles osas ka Eesti Tuhkrute Liit. „Nende kohta peab päris palju teadma. Sa võid neile nii õnnetult liiga teha, kui sa ei tea kõiki nüansse,“ lisab ta. Näiteks kas või see, et kui tuhkur mõne ebasobiva mänguasja küljest kummitüki ära sööb, võib tekkida ohtlik sooleummistus.



Aasta pärast Candy kojutoomist otsustas Renata teise tuhkru võtta. Kuigi tuhkruid saab kenasti ka ühekaupa pidada, on neil kahekesi ikka toredam aega veeta. „Nad teevad kõike koos,“ räägib Renata.



Amy ja Candy tuiskavad mööda elamist ringi. Alles ju oli üks neist mu jala juures ja juba tõttab Renata talle teise tuppa järele. Nad on igati elavad ja mänguhimulised. Jõuan juba korraks mõelda, et sellise lemmiku järele vaatamine võib ikka päeva lõpuks võhmale võtta, kui Renata teatab, et see tormiline tuhkrupaar magab ööpäevas keskeltläbi 20–22 tundi. „Nad on nii elavad ainult paar tundi,“ räägib ta.



Renata võtabki nad tavaliselt õhtul pärast tööd puurist välja ja siis saavad nad ringi askeldada. Neil on oma mänguasjad, mille kallal jõudu katsuda. Märkamatult ongi varsti kõik mänguasjad kadunud. Ilmselt tuleb neid ikka sealtsamast diivani alt otsida.



Nagu öeldud, on tegemist kiskjatega. Metsikute isendite söögilaualt võib leida näiteks sisalikke ja konni. Ka kodus peetavad tuhkrud on täielikult toortoidul. Sobib kõik kanamaksast -südameteni. Toiduks kõlbab ka munakollane ja tavaline toores lõhe. Tegelikult on neile kaubandusest saada ka krõbinaid. Renata räägib, et muidugi sooviksid tuhkrud pere söögilaualt ampsu saada. Aga nende seedimisele oleks see väga halb ja nii tuleb olla range ja tähelepanelik.



Kulukad lemmikud



Renata ei varja, et tuhkru pidamine on üsna kulukas. Aretajalt ostetud tuhkur maksab umbkaudu 250 eurot. Loomapoest võib neid ka märksa soodsamalt saada, aga sellisel juhul ei saa tegelikult kindel olla, et tegemist on kodustatud ja sõbraliku tuhkruga. Aretaja on see-eest tuhkrupidajale igal hetkel hea nõuga toeks ja teeb juba enne tuhkrupoja müümist suure töö ära, õpetades looma näiteks liivakasti kasutama.



Loomulikult vajab tuhkur oma kohta. Puuri valides tuleb silmas pidada, et liiga suured võrevahed võivad lõppeda sellega, et kallis lemmik paneb lihtsalt putku.

Tuhkrud on üllatavalt leidlikud ja suudavad ka väga väikestest pragudest end läbi nihverdada. Seetõttu ei sobi neile näiteks jänesepuur. Kassi või koera õue sattumisel on veel lootust, et loom tuleb ise koju tagasi, aga tuhkrud paraku sellise meelelaadiga ei ole. Kaduma läinud tuhkrut on peaaegu võimatu hiljem üles leida.



Tuhkru ja puuri soetamisega aga kulutused tegelikult ei lõpe. Tuhkrute jooksuaeg kestab veebruarist oktoobrini. Kui ei ole soovi tuhkruid edasi aretada, saab emasele operatsiooni teha. Teine võimalus on kasutada hormoonimplantaati, mis jooksuaja maha surub. Üks selline maksab koos paigaldamisega 90 eurot ja selle mõju kestab kaks aastat. Sinna lisanduvad veel vaktsiinid ja muud kulud. Kas teadsite näiteks, et tuhkruid võib ka köha või nohu tabada?



Jah, kõige rahakotisõbralikumad lemmikud nad kindlasti ei ole. Ja ka Renata paneb südamele, et kui juba tuhkur koju võtta, tuleks sellega arvestada ja olla tema vastu tähelepanelik ning hooliv. Kõik kulutused korvavad need armsad karvapallid oma iseloomu ja olemisega. Nad on täis elu ja energiat. Nende tegemisi jälgides saab parasjagu nalja ja nad on kahtlemata laste suured lemmikud. Samal ajal saab neid õhtul ka mõnusasti kaissu võtta ja diivanil lesida.



Renata jaoks on tegemist pereliikmetega. Ta ütleb, et nendega tegelemine on justkui teraapia.



0Tuhkrud käivad kaasas nii reisil, matkal kui ka perekondlikul grillimisel. Õue minnes paneb Renata neile rihmad külge. Selgub, et eraldi tuhkrute jaoks trakse poodidest saada ei olegi ja Renata kasutab kassipoegadele mõeldud trakse, mille ta õmblustest lahti võttis ja veel väiksemaks tegi.



Lähmegi enne lahkumist tuhkrupaariga õue. Kohe asuvad nad kõike üle nuusutama ja avastama. Silmates värsket mullahunnikut, asuvad nad loomulikult kibekiiresti sinna urgu kaevama. Just sinna ma need väikesed marakratid koos oma perenaisega ka jätan.



Katri Reinsalu Enamasti kipub valituks osutuma kass või koer, pisem lind, hamster või hoopis merisiga. Tegelikult on lemmikloomade maailm aga hoopis kirjum. Seda teab hästi Renata Vaiksaar, kes pakub muuhulgas kodu kahele tuhkrule.Huvi tuhkrute vastu sai alguse mõned aastad tagasi, kui Renata tollane elukaaslane päästjana sündmusel metsikute tuhkrutega kokku puutus. Nimelt oli üks selline tegelane kooli territooriumile kinni jäänud. Oli tegemist veidi ebahariliku olukorraga ja nii sai sellest ka video tehtud, mida Renata hiljem nägi. Naine oli lummatud ning hakkas vaikselt tuhkrute kohta infot juurde otsima. Selgus, et metsiku tuhkru kõrval on olemas ka kodutuhkur, keda nii mõnigi oma lemmikuna peab.Nüüd ongi Renata kodus kaks kodutuhkrut – kaheaastane Candy Stripe ja aastane Amy. Lähen karvapallidega lähemat tutvust tegema. Renata on tuhkrute puuri rõdule tõstnud. Pisikesed loomad taluvad külmemaid temperatuure päris hästi. Miinuskraadidega tõstab perenaine puuri ikkagi tuppa. Kevad on oma soojakraadidega aga justkui kätte jõudnud ja nii saab tuhkrupaar rõdul värsket õhku nautida. Uudistaja tekitab neis kohe huvi. Renata võtab nad puurist välja ja on näha, kuidas tuhkrud värisema hakkavad. Naine räägib kohe juurde, et see ei ole teps mitte külmast, vaid hoopis elevusest ja uutest lõhnadest.Üsna kiiresti on selge, et tegemist on väikeste marakrattidega, kes soovivad kohe tegutsema asuda. Viime nad tuppa. Renata paneb karvapallid põrandale ning asub ise elutoast kõikvõimalikke asju kokku korjama. „Nad on väikesed varganäod,“ ütleb ta naerdes.Tegemist on väga intelligentsete loomadega, kellel pole suur vaev isegi käekoti luku avamine. Loomulikult peavad nad seejärel kogu koti sisu oma varanduseks ja viivad kibekähku diivani alla peitu. Telekapuldi pihtapanemine ei ole selle kõrval enam midagi. Isegi fotograafi ripakile jäetud telefon toimetatakse kiiresti diivani alla.Tegemist on uruloomadega, kes seega kraapida armastavad. Nii on mõistlik näiteks lillepotid nende eest veidi kõrgemale tõsta. Samal ajal ei pea aga väga muretsema, et need armsad pätid jäneste moodi juhtmeid närima asuksid. Tegu on ikkagi kiskjatega.Renata räägib, et kaalus tuhkru võtmist ligi aasta ja tegi korraliku eeltöö. Palju aitab selles osas ka Eesti Tuhkrute Liit. „Nende kohta peab päris palju teadma. Sa võid neile nii õnnetult liiga teha, kui sa ei tea kõiki nüansse,“ lisab ta. Näiteks kas või see, et kui tuhkur mõne ebasobiva mänguasja küljest kummitüki ära sööb, võib tekkida ohtlik sooleummistus.Aasta pärast Candy kojutoomist otsustas Renata teise tuhkru võtta. Kuigi tuhkruid saab kenasti ka ühekaupa pidada, on neil kahekesi ikka toredam aega veeta. „Nad teevad kõike koos,“ räägib Renata.Amy ja Candy tuiskavad mööda elamist ringi. Alles ju oli üks neist mu jala juures ja juba tõttab Renata talle teise tuppa järele. Nad on igati elavad ja mänguhimulised. Jõuan juba korraks mõelda, et sellise lemmiku järele vaatamine võib ikka päeva lõpuks võhmale võtta, kui Renata teatab, et see tormiline tuhkrupaar magab ööpäevas keskeltläbi 20–22 tundi. „Nad on nii elavad ainult paar tundi,“ räägib ta.Renata võtabki nad tavaliselt õhtul pärast tööd puurist välja ja siis saavad nad ringi askeldada. Neil on oma mänguasjad, mille kallal jõudu katsuda. Märkamatult ongi varsti kõik mänguasjad kadunud. Ilmselt tuleb neid ikka sealtsamast diivani alt otsida.Nagu öeldud, on tegemist kiskjatega. Metsikute isendite söögilaualt võib leida näiteks sisalikke ja konni. Ka kodus peetavad tuhkrud on täielikult toortoidul. Sobib kõik kanamaksast -südameteni. Toiduks kõlbab ka munakollane ja tavaline toores lõhe. Tegelikult on neile kaubandusest saada ka krõbinaid. Renata räägib, et muidugi sooviksid tuhkrud pere söögilaualt ampsu saada. Aga nende seedimisele oleks see väga halb ja nii tuleb olla range ja tähelepanelik.Renata ei varja, et tuhkru pidamine on üsna kulukas. Aretajalt ostetud tuhkur maksab umbkaudu 250 eurot. Loomapoest võib neid ka märksa soodsamalt saada, aga sellisel juhul ei saa tegelikult kindel olla, et tegemist on kodustatud ja sõbraliku tuhkruga. Aretaja on see-eest tuhkrupidajale igal hetkel hea nõuga toeks ja teeb juba enne tuhkrupoja müümist suure töö ära, õpetades looma näiteks liivakasti kasutama.Loomulikult vajab tuhkur oma kohta. Puuri valides tuleb silmas pidada, et liiga suured võrevahed võivad lõppeda sellega, et kallis lemmik paneb lihtsalt putku.Tuhkrud on üllatavalt leidlikud ja suudavad ka väga väikestest pragudest end läbi nihverdada. Seetõttu ei sobi neile näiteks jänesepuur. Kassi või koera õue sattumisel on veel lootust, et loom tuleb ise koju tagasi, aga tuhkrud paraku sellise meelelaadiga ei ole. Kaduma läinud tuhkrut on peaaegu võimatu hiljem üles leida.Tuhkru ja puuri soetamisega aga kulutused tegelikult ei lõpe. Tuhkrute jooksuaeg kestab veebruarist oktoobrini. Kui ei ole soovi tuhkruid edasi aretada, saab emasele operatsiooni teha. Teine võimalus on kasutada hormoonimplantaati, mis jooksuaja maha surub. Üks selline maksab koos paigaldamisega 90 eurot ja selle mõju kestab kaks aastat. Sinna lisanduvad veel vaktsiinid ja muud kulud. Kas teadsite näiteks, et tuhkruid võib ka köha või nohu tabada?Jah, kõige rahakotisõbralikumad lemmikud nad kindlasti ei ole. Ja ka Renata paneb südamele, et kui juba tuhkur koju võtta, tuleks sellega arvestada ja olla tema vastu tähelepanelik ning hooliv. Kõik kulutused korvavad need armsad karvapallid oma iseloomu ja olemisega. Nad on täis elu ja energiat. Nende tegemisi jälgides saab parasjagu nalja ja nad on kahtlemata laste suured lemmikud. Samal ajal saab neid õhtul ka mõnusasti kaissu võtta ja diivanil lesida.Renata jaoks on tegemist pereliikmetega. Ta ütleb, et nendega tegelemine on justkui teraapia.0Tuhkrud käivad kaasas nii reisil, matkal kui ka perekondlikul grillimisel. Õue minnes paneb Renata neile rihmad külge. Selgub, et eraldi tuhkrute jaoks trakse poodidest saada ei olegi ja Renata kasutab kassipoegadele mõeldud trakse, mille ta õmblustest lahti võttis ja veel väiksemaks tegi.Lähmegi enne lahkumist tuhkrupaariga õue. Kohe asuvad nad kõike üle nuusutama ja avastama. Silmates värsket mullahunnikut, asuvad nad loomulikult kibekiiresti sinna urgu kaevama. Just sinna ma need väikesed marakratid koos oma perenaisega ka jätan.Katri Reinsalu

Veel artikleid samast teemast »