Saaremaa Veskil sünnipäev

Reede, 05. mai 2017.



Täna õhtul tähistab Saaremaa Veski oma järjekordset sünnipäeva. Nimelt on 43 aastat möödunud ajast, mil Veski avati toitlustuskohana. Selleks puhuks, et sünnipäeva vääriliselt pidada, on nad külla kutsunud kuueliikmelise folkansambli Untsakad.



“Sünnipäeva puhul pakume üritusi igale maitsele,” ütles Saaremaa Veski perenaine Grete Pastak, viidates, et täna toimub tantsuõhtu Untsakatega, tulemas on hea kuulamiskontsert, mis liigutab iga inimese hinge –Tõnis Mägi autorikontsert. Enne suvist hooaega antakse mõned nipid kalatoitude valmistamiseks koos kalamehest telemehe Vladislav Koržetsiga.



Pastaku sõnul püüavad nad oma külalisi pidevalt üllatada. Nii on Saaremaa Veskis hakatud valmistama erinevaid kohalikest marjadest valmistatud napse. “Meil on oma maja õunavein, millele oleme saanud kiitust Eesti parimatelt sommeljeedelt, meil on parim valik kohalikke õllesid ning mõtteid edaspidiseks meil jätkub,” märkis Pastak, avaldades heameelt, et 43 aastat on nad suutnud pakkuda nii vaatamisväärsust kui ka kohalikku kultuuri ja toitu. “Inimesed üha rohkem märkavad meid ja tore on näha lisaks välisturistidele meid külastamas järjest rohkem kohalikke eestlasi oma peredega.”



Tulevikus on Saaremaa Veskil eesmärk jätkata kontseptsiooni, mis puudutab kohalikku saare ja Eesti toitu, kultuuri ja esinejaid.



