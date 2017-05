NÄDALALÕPP

Sakla tänavune saialaat “Mina jään, mina ka”

Reede, 05. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 05. mai 2017. Valjala vallas Sakla seltsimaja hoovis toimuv saialaat on leidnud oma koha kogukonnas. Foto: Valjala vald Laupäeval, 13. mail korraldab Sakla külaarengu selts traditsioonilise Sakla saialaada, mis seekord kannab nime “Mina jään, mina ka“.



“Kuna on laste ja noorte aasta, siis on ka meie laat seekord selle suunaga,“ ütles Sakla külaarengu seltsi juhatuse esimees Ulvi Põldema, lisades, et see on ka põhjus, miks kindlasti võiksid kõik tulla laadast osa saama.



Ka varasematel aastatel hulgaliselt populaarsust kogunud laadaloterii kogub tulu seekord just lastele ja noortele. Osa sellest läheb Valjala põhikooli MTÜ Meie Laste Tuleviku Heaks toetuseks.



Kohapeal müüb Valjala põhikooli 7. klass omavalmistatud magneteid, et koguda raha oma lõpuekskursiooniks. Nagu tavaks, on kultuuriprogramm, esinevad Laura tantsukooli lapsed, näitering ning üles astuvad ka Valjala põhikooli koorid.

Kohapeal saab esmakordselt näha seda, kuidas Sakla naised küpsetavad lihapirukaid. Kel soov, saab ka retsepti, mida kodus järele proovida. Töötab kohvik, kust saab neid ka osta.



Müüakse värsket leiba, iseküpsetatud torte, saia- ja leivatooteid, aiakaupa ja värsket kala. Lõõtsalugusid mängib Aivo Põlluäär ning lastele teeb mänge ja kogu laata juhib Valjala valla kultuurijuht Anneli Kaljuste. Kaupmehi on tulemas nii oma vallast kui kaugemalt. Avatud on käsitöö näitusmüük ning kirbukas, kuhu kõik on oodatud ostma-müüma.



Laat toimub laupäeval, 13. mail kell 10–13 Sakla seltsimaja õues. Samal päeval toimub Kuressaare lossipargis lions-laat ning järgmisel päeval, 14. mail kl 9–15 on Orissaare lipuväljakul kevadlaat. “Kuna on laste ja noorte aasta, siis on ka meie laat seekord selle suunaga,“ ütles Sakla külaarengu seltsi juhatuse esimees Ulvi Põldema, lisades, et see on ka põhjus, miks kindlasti võiksid kõik tulla laadast osa saama.Ka varasematel aastatel hulgaliselt populaarsust kogunud laadaloterii kogub tulu seekord just lastele ja noortele. Osa sellest läheb Valjala põhikooli MTÜ Meie Laste Tuleviku Heaks toetuseks.Kohapeal müüb Valjala põhikooli 7. klass omavalmistatud magneteid, et koguda raha oma lõpuekskursiooniks. Nagu tavaks, on kultuuriprogramm, esinevad Laura tantsukooli lapsed, näitering ning üles astuvad ka Valjala põhikooli koorid.Kohapeal saab esmakordselt näha seda, kuidas Sakla naised küpsetavad lihapirukaid. Kel soov, saab ka retsepti, mida kodus järele proovida. Töötab kohvik, kust saab neid ka osta.Müüakse värsket leiba, iseküpsetatud torte, saia- ja leivatooteid, aiakaupa ja värsket kala. Lõõtsalugusid mängib Aivo Põlluäär ning lastele teeb mänge ja kogu laata juhib Valjala valla kultuurijuht Anneli Kaljuste. Kaupmehi on tulemas nii oma vallast kui kaugemalt. Avatud on käsitöö näitusmüük ning kirbukas, kuhu kõik on oodatud ostma-müüma.Laat toimub laupäeval, 13. mail kell 10–13 Sakla seltsimaja õues. Samal päeval toimub Kuressaare lossipargis lions-laat ning järgmisel päeval, 14. mail kl 9–15 on Orissaare lipuväljakul kevadlaat.

Veel artikleid samast teemast »