NÄDALALÕPP

Nasval tuleb luulepühapäev

Reede, 05. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 05. mai 2017. Pühapäeval, 7. mail esitleb Nasva klubis oma raamatut “Lustakad luuletused lastele” saarlane Kati Voksepp (pildil).



Kati on varem öelnud Meie Maale, et luuletused sai ta kokku kiiresti. “Mõte ja teostus tuli vähem kui kuu aja jooksul,” sõnas ta, lisades, et kokku sai sel korral kaante vahele 17 luuletust. Inspiratsiooni sai ta oma kaheksakuuselt tütrelt ja 4,5-aastaselt pojalt. Kati luges poisile enne magamaminekut ikka lühijutte.



Ükskord polnud aga muinasjuturaamatut kaasas, laps aga nõudis, et peab midagi lugema. Alati tahtis ta, et neis oleks ka midagi lõbusat. Näiteks kui oli vaja lapsega hambaid pesema minna, ütles ema, et hambaid pesema nüüd ruttu, enne kui sa lähed tuttu, muidu tulevad hammastesse augud... Kui aga jonn peale kippus, noomis Kati, et jonn on paha kuju ja tuleb ruttu majast välja ajada. “Need luuletused räägivad, kuidas asju lustakamalt võtta. Samas sobivad need ka tuju tõstmiseks või õhtujuttudeks,” pakkus Kati. Esitlus, kuhu on oodatud kõik suured ja väikesed luulesõbrad, toimub kl 13–14. Kõik maiasmokad saavad samas suu magusaks ja õhupalle jätkub ka kõigile! Kati on varem öelnud Meie Maale, et luuletused sai ta kokku kiiresti. “Mõte ja teostus tuli vähem kui kuu aja jooksul,” sõnas ta, lisades, et kokku sai sel korral kaante vahele 17 luuletust. Inspiratsiooni sai ta oma kaheksakuuselt tütrelt ja 4,5-aastaselt pojalt. Kati luges poisile enne magamaminekut ikka lühijutte.Ükskord polnud aga muinasjuturaamatut kaasas, laps aga nõudis, et peab midagi lugema. Alati tahtis ta, et neis oleks ka midagi lõbusat. Näiteks kui oli vaja lapsega hambaid pesema minna, ütles ema, et hambaid pesema nüüd ruttu, enne kui sa lähed tuttu, muidu tulevad hammastesse augud... Kui aga jonn peale kippus, noomis Kati, et jonn on paha kuju ja tuleb ruttu majast välja ajada. “Need luuletused räägivad, kuidas asju lustakamalt võtta. Samas sobivad need ka tuju tõstmiseks või õhtujuttudeks,” pakkus Kati. Esitlus, kuhu on oodatud kõik suured ja väikesed luulesõbrad, toimub kl 13–14. Kõik maiasmokad saavad samas suu magusaks ja õhupalle jätkub ka kõigile!

Veel artikleid samast teemast »