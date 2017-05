NÄDALALÕPP

Anne Olopi maalid viivad raamist välja

Reede, 05. mai 2017.



Autor: Lii Pihl Reede, 05. mai 2017. Täna kl 16 avab Kuressaare Raegaleriis isikunäituse Anne Olop (pildil), kes tähistab tänavu olulist ümmargust sünnipäeva.



“Näituse nimi on “Raamist väljas”, mis tähendabki sõna otseses mõttes maali mitte oma traditsioonilises raamistuses, vaid püüdsin raamidega pisut mängida. Kõik maalid on valminud viimase üheksa kuu jooksul,“ tutvustab Anne oma näitust.



Anne Olop on sündinud



4. mail Tõrvas, kuid juba aasta hiljem asus perekond elama Saaremaale, kust olid pärit Anne vanemad. Järgnesid õpingud Kingissepa algkoolis ja Kingissepa keskkoolis. Kuna Annele oli joonistamine südamelähedane ja ta osales erinevates kunstiringides, siis oli üsna loomulik valik suundumine kunstialale.



40 aastat kujundaja ametit



1973. aastal alustas Anne Olop õpinguid Tartu kunstikoolis naha kunstilise kujundamise erialal. Tartu kooliajast meenutab Anne paljusid õpetajaid hea sõnaga, aga eriliselt on talle meelde jäänud noor õpetaja Endla Tuutma, kellega eksperimenteeriti erinevaid joonistusvõtteid. “Tugev naha eriala õpetus andis mulle hea aluse edaspidises töökohas oma oskuste rakendamiseks dekoori alal,“ tunnustab Anne oma kunstikooli.



Tartu kunstikooli lõpetas ta 1977. aastal ja siirdus tagasi kodusaarele, kus esimeseks töökohaks oli Saare Kaluri kolhoosi dekooriateljee. See töökoht andis väga palju praktilisi kogemusi – tuli valmistada aukirju, stende ja plakateid. Töö kõrvalt hakkas Anne tegelema maalimisega, eriti õlimaaliga. Anne Olop on üks Saaremaa Kunstiklubi asutajaliikmeid 1979. aastast ja on tänini osalenud kõigil klubi aastanäitustel. 1981. aastal oli Annel esimene personaalnäitus Kuressaares.



Nüüdseks on Anne Olop töötanud kujunduse ja reklaami alal 40 aastat. Kui 1990-ndatel Saare Kaluri dekooriateljee likvideeriti, asutas Anne koos abikaasa ja kooliõega ühise firma koos juba tegutseva Hansa kunstisalongiga. Hansa perioodil maalis Anne palju ja selles kunstisalongis oli tal mitmeid näitusi. Dekooriateljee jaoks võimaldati ruumid kesklinnas ja nii ehitati ühisel jõul juurde ka kohvik, millest kujunes aastateks linna populaarne loomeinimeste kohtumispaik.



Kaheksa personaalnäitust



Järgnesid suured muutused Eesti elus – taasiseseisvumine, Eesti raha tulek ning arvutimaailma jõuline pealetung – käsitöö asendus tasapisi arvutitööga. 1996. aastal asutas Anne Olop koos abikaasaga reklaamifirma Neli Disain OÜ, kus on nüüdseks töötanud kakskümmend aastat. Anne Olop on spetsialist omal alal, kelle tööd on nõutud ja hinnatud, ta on viiel korral pälvinud “Kuressaare aasta reklaami“ I preemia ja ühel korral II. 2004. aastal võitis Anne Kuressaare-teemaliste taieste konkursil peapreemia töö “Kuressaare II“ eest. Anne Olopi näitused on alati oodatud, sest eksperimenteerimine uudsete tehnikate ja värvidega on talle omane. Tänaseks on Anne Olopil toimunud kaheksa personaalnäitust.



