NÄDALALÕPP

Lea akvarellmaalide näitus veel avatud

Reede, 05. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 05. mai 2017. Lea Vaher näituse avamisel Ülendi püha pärna pildi saamislugu esitlemas. FOTO: Silli-Mai Kütt Veel kuus päeva, 10. maini on Käina Kaunite Kunstide Kooli näituseruumis avatud Lea Vaheri (pildil) akvarellide näitus.



“See näitus on tänuks ilusate mälestuste eest,” ütles Vaher, kes nüüdseks elab Rootsis, näituse avamisel. “Meie pere tuli Hiiumaale 1991. aasta hilissügisel ja esimesed kolm aastat olime käinakad. Mõtted rändavad veel nüüdki õunapuuõitega palistatud lasteaia-, kooli- ja tööleminekuteele, Tobiase muuseumi juurde ulatunud tritsukaartele jääl, kevadistele ja sügisestele laheäärsetele lindude kogunemiskontsertidele, koorilaulule, paljudele sõbralikele inimestele,” meenutab iseõppijast kunstnik.



“Julgustan kõiki vahel argielurütmist välja astuma ja tegelema millegagi, mis ehk aastateks üksnes unistuseks jäänud. Ei ole oluline, kas see on matkamine, maratonil osalemine, maalimine või midagi hoopis muud.“



Töid on väljas mõnikümmend, need on valminud ajavahemikul 2009–2017 nii Eestis, Rootsis, Soomes kui Saksamaal. Inspiratsiooni on iseõppijast tundliku käega autor ammutanud loodusest, aga ka illustreerimiseks pakutud kirjapandud lugudest.



Näitusi on ta koostanud ainuüksi enda maalitud piltidest, kuid osalenud ka ühisnäitustel. Viimati nimetatute hulka kuulub osalemine möödunud kuul Vilniuse raekojas toimunud näitusel “Erinevad, kuid koos”, kus oli esindatud kümne riigi kunstnike looming. “See näitus on tänuks ilusate mälestuste eest,” ütles Vaher, kes nüüdseks elab Rootsis, näituse avamisel. “Meie pere tuli Hiiumaale 1991. aasta hilissügisel ja esimesed kolm aastat olime käinakad. Mõtted rändavad veel nüüdki õunapuuõitega palistatud lasteaia-, kooli- ja tööleminekuteele, Tobiase muuseumi juurde ulatunud tritsukaartele jääl, kevadistele ja sügisestele laheäärsetele lindude kogunemiskontsertidele, koorilaulule, paljudele sõbralikele inimestele,” meenutab iseõppijast kunstnik.“Julgustan kõiki vahel argielurütmist välja astuma ja tegelema millegagi, mis ehk aastateks üksnes unistuseks jäänud. Ei ole oluline, kas see on matkamine, maratonil osalemine, maalimine või midagi hoopis muud.“Töid on väljas mõnikümmend, need on valminud ajavahemikul 2009–2017 nii Eestis, Rootsis, Soomes kui Saksamaal. Inspiratsiooni on iseõppijast tundliku käega autor ammutanud loodusest, aga ka illustreerimiseks pakutud kirjapandud lugudest.Näitusi on ta koostanud ainuüksi enda maalitud piltidest, kuid osalenud ka ühisnäitustel. Viimati nimetatute hulka kuulub osalemine möödunud kuul Vilniuse raekojas toimunud näitusel “Erinevad, kuid koos”, kus oli esindatud kümne riigi kunstnike looming.

Veel artikleid samast teemast »