“Ilu kuulub Hiiumaale” kingituseks Eestile

Reede, 05. mai 2017.



Kärdla kammerkoor kingib Eestile kontserdi, lavale tullakse seekord uhiuutes kostüümides.



Kust aga sündis kontserdi idee ja millest selline pealkiri?

Dirigent Raili Kaibaldi sõnul pole pealkiri sugugi juhuslik: “See on võetud kontserdi ühest kesksest laulust “Õhtu ilu”, mille on seadnud Pärt Uusberg ja see laul võiks kõikidele hiidlastele paljugi tähendada.”



Kontserdi idee sündis dirigendi ja koorilauljate ühise vestluse käigus, kus seati uusi eesmärke, kuhu “laevanina” suunata ja arutati, mis on koori jaoks oluline. Eesti Vabariigi 100. sünnipäev tunduski kõigi jaoks väga oluline sündmus, mida väärikalt tähistada.



“Kärdla kammerkoori dirigendina olen soovinud koori repertuaari üles ehitada nii, et see täidaks aja jooksul mitmeid erinevaid eesmärke. Soovin, et muusika jõuaks inimesteni läbi spektri, mis on avar ja tekitaks uudishimu, mõnikord oleks ka riskantne,” selgitas Kaibald.



Nii räägib kontsert “Ilu kuulub Hiiumaale” saja aasta loo eesti muusikas, mille märksõnadeks on kodu, keel ja inimene. Kontserdiga soovivad koori lauljad kõndida läbi Eesti ajaloo, kaasates teekonnale ka lapsed ja noored, et nendesse istutada väärtushinnangud, mida ise oluliseks peavad. Läbi ajaloo juhatab kuulajaid õhtujuht Kristjan Arunum.



Lisaks kuuleb pianist Olesja Voronjukki, kes esitab Mart Saare ja Erkki-Sven Tüüri loomingut. Kontserdil musitseerivad ka Kärdla muusikakooli ja Käina huvikooli noored solistid ja õpetajad.



Kontserdi toimumiskohaks valis Kärdla koor Käina huvi- ja kultuurikeskuse. “See saal lausa kutsub kontserte korraldama ning koostöö sama eriala inimestega on meie jaoks huvitav ja rõõmupakkuv,” selgitas Kaibald.



Koor soovib koostööd Käina muusikutega edaspidi oluliselt kasvatada, sest koos jõuab ette võtta oluliselt rohkem kui üksi. Kaibald rääkis, et kontserdimõttega haakus kohe ka Käina huvi- ja kultuurikeskuse juht Ly Meldorf. “Saime oma ideele kohe väga hea toetuse – tema huvi ja kaasabi on olnud meie jaoks väga oluline,” kinnitas Kaibald.



Kontserdi teeb eriliseks ka see, et esmakordselt tuleb koor lavale temale ainuomases esinemisriietuses, mis on inspiratsiooni saanud Hiiumaa rahvariiete mustritest. Naiste kleitide kavandi autor on Mosaici disainer Gea Promet, teostaja disainer ja kohalik rõivakunstnik Irina Tammis.



