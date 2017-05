NÄDALALÕPP

Perepäeval avab uksed Lossi Butiik

Reede, 05. mai 2017.



Euroopa päeval, 6. mail avab uksed üks Hiiu saare uhkemaid vaatamisväärsusi, Suuremõisa loss. Sellega algab lossi suvehooaeg ja esimesi ostjaid võtab vastu Lossi Butiik. Butiigi perenaine Heli Hahndorf kutsub kõiki lossile tere ütlema.



Tegevusi pakutakse kogu perele: giidiga lossiekskursioonid igal täistunnil, käsitööhuvilised saavad meisterdada pulgakooke, lõhnakotikesi ja organzast lilli. Avamisel esineb Mõisaprouade tantsurühm, jalutada saab lossi pargis ja aias ning jalga puhata ja keha kinnitada Lossikohvikus, kus sellest aastast toimetab OÜ Lossi Catering.



Laupäeval tähistatakse 60aastasele Euroopa Liidule pühendatud päeva ka üle Eesti. Suuremõisa lossis saab osaleda Euroopa Liidu teemalisel viktoriinil. Lahendajad osalevad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse auhinna, 1000eurose reisimise kinkekaardi loosimisel. Võitja loositakse välja 9. mail. Pakutakse ka torti. Suuremõisa loss on avatud kella 11–15ni.



Euroopa päev Kuressaares



Autor: Helja Kaptein

Kuressaares peetakse Euroopa päeva väikelaevade kompetentsikeskuses. Päeva tähistatakse koostöös Europe Direct Hiiumaa ja Saaremaa teabekeskuse ning väikelaevade kompetentsikeskusega. Kell 11 on sissejuhatav ekskursioon, edasi toimuvad päeva jooksul jooksvalt ringkäigud vastavalt huviliste kogunemisele.

