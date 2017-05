NÄDALALÕPP

Kairi Niidi käe all valmivad pehmed kaisunukud

Reede, 05. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 05. mai 2017. Foto: erakogu Lääne-Saare vallas Kungla külas elav kahe lapse ema Kairi Niit (pildil) alustas lapsehoolduspuhkusel olles tegevust FIE-na ning teeb Villanööbiku nime all pehmet mahevilla täis käsitöömänguasju.



“Villanööbikute juurde on teatud mõttes toonud mind mu enda kõige väiksem nööbike,” ütleb Kairi muiates ja meenutab, et ühel hetkel avastas ta end traalimas mööda eestikeelseid internetilehekülgi ja otsimas mõnd naturaalsetest materjalidest lahedat käsitöökaisukat oma pisiplikale. Kairi ei ole hariduselt õmbleja, kuid käsitöö on teda paelunud lapsest saadik.



Villanööbiku kaubamärgi all on ta tegutsenud aasta. “Ega ma ei ole väga staažikas tegija, on neid, kes on eluaeg asjaga tegelenud,” viitab ta. Tänaseks päevaks on tema käe all valminud sadakond nukku.



Kairi teeb enamiku mänguasju vastavalt tellimusele. Tema tooteid müüvad ka mõned kauplused, Saaremaal näiteks Saarte Sahver ja Selveri lillepood, ka Pärnus ja Tartu Roosiaida käsitöökauplusest leiab tema tehtud kaisunukke. “Eks on ju ikka nii, kui hinnapoliitikast kõnelda, et ostjale on kallis, tegijale odav, aga ma üritan kasutada võimalikult kvaliteetseid materjale,” selgitab Kairi ning lisab, et mis puudutab nukkudele kehade õmblemist, siis neid materjale tellib ta väljastpoolt Eestit.



Materjali valiku puhul on oluline, et see peaks vastu ega läheks topiliseks. Kui kaua kaisukas vastu peab, oleneb juba sellest, kuidas laps mänguasja hoiab. Sedalaadi mänguasjad saavad usinal mängimisel lapsega koos nähtavalt vanemaks – neil puudub plastiklelude staatilisus. Muidugi ei tee Kairi nukke ainult lastele, vaid seda tüüpi mänguasju ostavad ka paljud täiskasvanud, kas dekoratsiooniks või sisustuselemendiks.



Kairi sõnul paelub teda ennast väga nende nukkude valmistamine. See, kui palju aega ühe nuku peale kulub, sõltub sellest, kui keerulist nukku soovitakse ning kui palju töid ootel on. Lihtsama, rõivasteta lelu teeb ta valmis päevaga juhul, kui lapsed selle aja talle võimaldavad. Selle juurde kuulub lõikamine, õmblemine, villaga täitmine, näo tikkimine/joonistamine. Waldorf-nuku laadsed tegelased on tehtavatest kõige keerulisemad ning aeganõudvamad.



Kui inimene tellib keerulisemat sorti mänguasja, tuleb tal siiski arvestada kuu, poolteisega. Suuresti võtab Kairi sõnul aega just lelude nägude tikkimine, käsitsi kokkuõmblemine ning vahel on vaja ka nuku juures midagi ümber teha. “Mulle ei meeldi teha kiirustades,” rõhutab Kairi, viidates, et vahel teeb ta nuku valmis, siis talle tundub, et lõige ei sobi või nägu ei tule nii nagu peaks ning siis võtab ta aega rahulikult ümber kujundada. Ka rõivad nukkudele teeb ta ise, lähtuvalt konkreetsest nukust ning iga nukk tuleb täiesti omalaadne.



“See on see, mis ei lähe igavaks ja ei muutu tüütuks,” mõtiskleb naine, kes aastaid tagasi töötas ametniku ja projektide kirjutajana. (Kairi töötas kunagises Kaarma vallas abivallavanemana – toim.)



