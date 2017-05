NÄDALALÕPP

Saksamaa pealinn Berliin – kosmopoliitne segu ajaloost ja vabadusest

Reede, 05. mai 2017.



Küllap oleneb inimesest, millise linnaga tekib hetkest eriline side. Selline tunne oli kohemaid New Yorgis, kus maailmapealinna kandidaadi energiavoog tundus õhus kombatav. Berliin on end avanud vaikselt ja märkamatult otsekui Unter den Lindenil kõndides kaugusest kõrvu kostev leierkastimeloodia.



Esimene mulje vihmasest Saksamaa pealinnast oli paarkümmend aastat tagasi Brandenburgi värava juures kohatud baltisakslasest vanaproua, kes, tundes ära meie eestikeelse jutu, tuli rääkima oma ennesõjaaegsest lapsepõlvest Saaremaal ning seal koos sõbrannaga salaja tõmmatud esimesest suitsust, mis meeles ka kuuskümmend aastat hiljem.



Kibekülm oli Berliin mõned aastad hiljem jaanuarikuus Potsdami platsi kupli all, kui imestasime, kuidas ülikondades ja seelikutes sakslased talvelgi jalgrattaga sõidavad, sallid uljalt lehvimas.



Vihmane ja morn Berliin eelmisel suvel, kus heas hotellis kraanikaussi külma pandud valget veini jõime, akna taga lõõmamas erakordne, pilvi lausa verekarva võõbanud loojang ja hommikul telekat sisse lülitades tuli esimese uudisena teade Nizzas toimunud veoautorünnakust.



Detsembrist on Berliinil oma veoautoterror mäletada. Rahvust varem lõhestanud haavade vermeid märkab ringi kõndides, olgu siis mustlaste genotsiidile pühendatud memoriaal suisa ajaloolisse hoonesse sobitatud klaaskupliga Riigipäevahoone kõrval või holokausti meenutav kivisammaste labürint Brandenburgi värava lähedal. Tahad või mitte, aga ka müüri jäljed on Berliini tänavapildis endiselt tunda ning selleks, et müüri märgata, ei pea minema ülepildistatud disneylandliku kontrollpunkti Charlie juurde.



Sõbralik maailmalinn



Alexanderplatzil tänavatoiduturul, kus putkadest saab soolakringlit ja vorsti hapukapsaga, tabasin end häbenemas pilku, mis valvsalt üle väljaku libises, et kas kusagil ei ole liikumas kahtlase sõidutrajektooriga masinaid. Ei olnud. Saksamaa pealinn tundus sama turvaline kui Kärdla, berliinlased ise aga väärikad ja külalislahked.



Eesti jaoks on Berliin praegu lähim sõbralik maailmalinn, kus langetatavad otsused meie elu mõjutavad, tahame seda või mitte. Tasub arvestada ja kursis olla. Kes linnapuhkust soovib, võiks enne ööklubisse minekut (need on Berliinis ühed Euroopa parimad) ära käia ka muuseumisaarel, mis vaatamisväärsus omaette, ja tunnistama tsivilisatsiooni algusest pärit asju, Babüloonia, Assüüria ja hetiitide pärandit. Tasub vaadata.



Minu kolm päeva Berliinis täitsid seekord tubased arutlused selle üle, kuidas sobivad kokku turumajandus ja kodanikuvabadused, miks populistid on üha häälekamad ja kas ratsionaalsete argumentidega on tõepõhjatus maailmas enam üldse midagi peale hakata. Lootus jäi.



Aga Potsdami platsil Starbucksi ees õues saarlastele ja hiidlastele seda lugu kirjutades tuli korraga meelde, kuidas Indias sõitsime koos kahe saksa tüdrukuga taksos Dehlist Agrasse ja pärast sajakonna kilomeetri läbimiseks kulunud kaheksat tundi ja mitut õlut jõudsime ühisele järeldusele, et kui Euroopal on lootust, siis asub see lootus Saksamaal. Üksnes seda lootust otsima ja märkama tasub Berliini sõita. Pealegi saab Tallinnast otselennuga ja juust ning vein on Alexanderplatsi Netto poes odavam kui Hiiumaa Rimis



Peep Lillemägi



