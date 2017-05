NÄDALALÕPP

Särjed ja vanad jalgrattad ning mis neid seob

Reede, 05. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 05. mai 2017. Sirge seljaga meest näeb jalgrattal Kuressaare linna peal sõitmas aastaringselt. Foto: Valmar Voolaid Tali jäi küll sel aastal taeva, kuigi katsub tänaseni kevadega rammu ega taha seda endale kuidagi tunnistada.



Aga kevade trumbid – ergav päike ja pikemad päevad – lubavad talvel veel öösiti veidike oma võimu näidata ning talve lüüasaamisest kõneleb jalgratturite kontsentratsioon ja suurenenud hulk nii linnatänavatel kui maanteedel.



Siiski on ka neid, kes kasutavad jalgratast sõiduvahendina aastaringselt. Üks neist, keda Kuressaare linna peal alatasa sõitmas näeb, on Artjom, kelle tabasin oma töökojas põrandat pühkimas. Putin pidi Saaremaale tulema, põhjendas ta oma kraamimishoogu, ise muhedalt naeru popsides. Küsisin sisenedes, kas ta ikka teab, et rehvide vahetamise tähtaega pikendati ning sain Artjomilt vastuse, et ta sõidab juba mõnda aega suvekummidega.



Kuigi Artjomil on ka auto ja võrr, on jalgratas tema lemmiksõiduvahend. Tema enda sõnul hakkas ta jalgrattaga sõitma peaaegu samaaegselt kõndima õppimise ja potilkäimisega. Tänaseks on sõidukirele lisandunud vanade rataste putitamine.



Minski kerele tsinkvaluveljed



”Vaata, vanale, 40-aastasele venelaste Minski raamile panin alla korralikud ja moodsad topelt valuvelgede ja rummuga rattad. Topeltveljed näitavad tugevust, ratast pole võimalik kaheksasse sõita. Kolm käiku on ka ja sellest on küll, sõidab nagu kulda,” esitles ta oma praegust sõiduriista uhkusega hääles. ”See on mul linnaratas, linnast välja ma temaga ei sõida.”



Minski raamile lisaks on originaaldetailid veel kroomitud hõbedased porilauad. Roheline ketikaitse on jälle ühelt teiselt nõukaaegselt jalgrattalt, selgitas omanik. ”Lenkstang on samuti teise ratta oma, selline kõrgem, et oleks mugav ning ei peaks kummuli ratta kohal sõitma. Pealegi peab mees ka ratta seljas sirge seljaga olema,” jagas Artjom oma veendumust. Lenksu küljes on helkur, kell ja valgusti, vilkuv tuli on raami küljes ratta taga. Artjom sõidab alati tule vilkuva positsiooniga, sest tema arvates on see autojuhtidele kindlalt paremini näha.



Kõik nõuetekohased vidinad on rattal olemas, lisaks on raami külge kinnitatud mutrivõtmekott, jälle oma 40 aastat vana. Kotikeses pole aga tööriistaid, vaid kilekott. ”See on jäänud sellest ajast, kui rattal veel nahkne sadul oli. See sindrinahk ei kannatanud ju vett, siis tõmbasin enne sõitma hakkamist alati kilekotiga üle,” naeris Artjom nõukogude ajal kasvanud inimese leidlikkuse üle. ”Nüüd on mul õige mugav ja moodne sadul, mida annab kaltsuga kuivaks tõmmata.”



Paar väikest muret ka



Seega on Artjom hoolitsenud kõige eest, mis muretuks ja turvaliseks liiklemiseks vaja on. Ainult kiivrit tal ei ole ja seda ta ei vajavat ka, kuna pole (ptüi-ptüi-ptüi!) kordagi elus rattaga kukkunud. ”Pealegi on mul pea kõvast puust,” naeris Artjom sõrmedega oma kolpa koputades.



Üks mure alalisel ja tähelepanelikul rattaga liiklejal siiski on. Artjomi sõnul kiiskavad linnatänavad klaasikildudest, iseäranis pärast nädalavahetust ja meelelahutusasutuste läheduses, mistõttu tuleb rehvide parandamist ülemäära sagedasti ette võtta. ”Lisaks sellele on paras nuhtlus munakivitee, millel ei saa isegi jalgsi liigelda, rääkimata siis lapsevankri või jalgrattaga,” nurises Artjom, kes püüab seda sillutist oma teekonnal vältida. ”Muinsuskaitse läheb ikka oma nõudmistega liiale, ega me keskajal ei ela!”



Süsteem, puhtus ja kord



Ühtki jalgratast Artjom ise poest ostnud pole, ühe sai ta kunagi vanematelt kingituseks, see varastati kahjuks ära. Sellegipoolest on Artjomil rattaid garaažis õige mitu ja kõik oma rattad on ta vanadest juppidest kokku pannud. ”Endal on vaja, vend ja tema pere tahab sõita, ja muidugi lapselapsed,” loetles Artjom ja sai rattaid kokku viis, mida ta korras hoiab ja remondib. Ent mitte üksnes. Kuressaare muusikakooli vahetus läheduses, oma koduhoovis hooldab ta ka kvartali kõikide leskede, noorikute ja laste rattaid ning praegu on tal käed-jalad tööd täis.



”Tead, kaks aastat tagasi nägi üht jalgratast vallikraavis pikka aega vedelemas. Kuna kummid olid õhku täis, püsis see pinnal. Koukisin välja ja tegin sõidukorda, tule, ma näitan,” rääkis Artjom õhinal. Ilus sinine naistekas on, aga nagu Artjom kurtis, rooste tikub purema, hoolimata sellest, et ta korrosioonitõrje vahendiga selle metallosad üle käis.



