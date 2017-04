NÄDALALÕPP

Ehted ja lillemaalid Kuressaare Raegaleriis

Reede, 28. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Lii Pihl Reede, 28. aprill 2017. Anneli Teppo-Toost, “Kuldkingad”, 2014, akvarell. Kuressaare Raegaleriis saab kuni 3. maini vaadata lisaks “Saaremaa suveniir 2017“ väljapanekule ka ehte- ja maalinäitust “Mõeldes orhideesuvele – märka lille!“.



Käesoleva mininäituse autorid on Maie Meius ja Anneli Teppo-Toost, kaks kunstiharrastajat, keda seob lille- ja loodusearmastus ning ühine tegevus orhideefestivali korraldamisel. “Märka lille“ on Saaremaa orhideefestivali üldpealkiri, festival toimub Vilsandi rahvuspargis tänavu juba viiendat korda.

Ehete autor Maie Meius on saarlanna, erialalt bioloog. Ehete tegemisega alustas ta 2007. aastal. Tema ehted on inspireeritud Saaremaa loodusest ja need on ehe käsitöö – ükski neist ei korda teist.



Autor ütleb, parafraseerides üht Muhu käsitöömeistrit: “Kuidas silmad näinud ja süda tundnud, nii käed teinud.“ Nii on valminud linast lõnga ja puidust helmeid kasutades rahvusliku alatooniga mummukeed ning heegeldustehnikas pidulikud vahukeed, millesse on lisatud helmeid ning poolvääriskive. “Suur käopõll“, “Käoraamat“, “Pruunikas pesajuur“ jpm – on orhideedest inspireeritud ehete nimed. Maie Meius on leidlikult kasutanud nööpe, kuhjates neid prossidele ning lükkinud eri värvi nööbikeedeks.



Tema töid on eksponeeritud Kuressaare Raegaleriis näitusel “Loodus hinges“ 2011, Saaremaa Kunstiklubi sügisnäitusel 2013 ja Loona mõisas 2016.

Näituse teine autor Anneli Teppo-Toost on Kihelkonna rahvamaja juhataja, suvel juhendab maalitalu tegevust ja on olnud algusest peale üks Saaremaa orhideefestivali initsiaatoritest. Ta on õppinud kehakultuuri ja sisekujundust. Oma kunstialase esmakoolituse sai ta kunstiõpetaja Silvia Jõgeveri käe all Tartu kujutava kunsti kaugõppekursustel. Nüüdseks on Anneli loodusmaale eksponeeritud nii Saaremaal kui mujal Eestis, samuti Lätis. Käesoleva näituse lillemaalid on valminud aastatel 1987–2016, tehnikateks akvarell, õli ja pastell. Maalimine on Anneli jaoks meeldiv harrastustegevus igapäevarutiinist väljumiseks. Looduse imelised meistriteosed annavad kuhjaga inspiratsiooni jätkuval loometeel.



Anneli Teppo-Toostil on toimunud näitused Ajamaja galeriis ja Kihelkonna rahvamajas 2014 (A4/50), Lätis Heinaste meremuuseumis 2015 (“Meremaagia“), Orissaares ja Tallinnas 2016 (“Soe ja külm“) ning Saaremaa rahvamajades 2017 (“Elu on kunst/Life is ART“).



Lii Pihl,

kunstikuraator Käesoleva mininäituse autorid on Maie Meius ja Anneli Teppo-Toost, kaks kunstiharrastajat, keda seob lille- ja loodusearmastus ning ühine tegevus orhideefestivali korraldamisel. “Märka lille“ on Saaremaa orhideefestivali üldpealkiri, festival toimub Vilsandi rahvuspargis tänavu juba viiendat korda.Ehete autor Maie Meius on saarlanna, erialalt bioloog. Ehete tegemisega alustas ta 2007. aastal. Tema ehted on inspireeritud Saaremaa loodusest ja need on ehe käsitöö – ükski neist ei korda teist.Autor ütleb, parafraseerides üht Muhu käsitöömeistrit: “Kuidas silmad näinud ja süda tundnud, nii käed teinud.“ Nii on valminud linast lõnga ja puidust helmeid kasutades rahvusliku alatooniga mummukeed ning heegeldustehnikas pidulikud vahukeed, millesse on lisatud helmeid ning poolvääriskive. “Suur käopõll“, “Käoraamat“, “Pruunikas pesajuur“ jpm – on orhideedest inspireeritud ehete nimed. Maie Meius on leidlikult kasutanud nööpe, kuhjates neid prossidele ning lükkinud eri värvi nööbikeedeks.Tema töid on eksponeeritud Kuressaare Raegaleriis näitusel “Loodus hinges“ 2011, Saaremaa Kunstiklubi sügisnäitusel 2013 ja Loona mõisas 2016.Näituse teine autor Anneli Teppo-Toost on Kihelkonna rahvamaja juhataja, suvel juhendab maalitalu tegevust ja on olnud algusest peale üks Saaremaa orhideefestivali initsiaatoritest. Ta on õppinud kehakultuuri ja sisekujundust. Oma kunstialase esmakoolituse sai ta kunstiõpetaja Silvia Jõgeveri käe all Tartu kujutava kunsti kaugõppekursustel. Nüüdseks on Anneli loodusmaale eksponeeritud nii Saaremaal kui mujal Eestis, samuti Lätis. Käesoleva näituse lillemaalid on valminud aastatel 1987–2016, tehnikateks akvarell, õli ja pastell. Maalimine on Anneli jaoks meeldiv harrastustegevus igapäevarutiinist väljumiseks. Looduse imelised meistriteosed annavad kuhjaga inspiratsiooni jätkuval loometeel.Anneli Teppo-Toostil on toimunud näitused Ajamaja galeriis ja Kihelkonna rahvamajas 2014 (A4/50), Lätis Heinaste meremuuseumis 2015 (“Meremaagia“), Orissaares ja Tallinnas 2016 (“Soe ja külm“) ning Saaremaa rahvamajades 2017 (“Elu on kunst/Life is ART“).Lii Pihl,kunstikuraator

Veel artikleid samast teemast »