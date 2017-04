SÜM kevadkontsert kutsub kuulama

NÄDALALÕPP

Reede, 28. aprill 2017.



Saaremaa Meeskoor SÜM esinemas märtsikuus Valjala valla 25. sünnipäeval. Meeskoor tõi publikuni lustaka kontsertkava. FOTO: Jaanus Mägi / valjala Vald Täna toimub Kuressaare linnuse kapiitlisaalis Saaremaa meeskoori SÜM kevadkontsert. Dirigendid on Ester Soe ja Mari Ausmees. Kontserdil on kaastegevad sel talvel käivitunud muusikastuudio Helikeel solistid Monika Põld ja Merilyn Sepp ning Rein Orn akordionil.



“Koorilt saab kuulda põhiliselt eesti heliloojate kooriloomingut, solistidelt aga Lääne klassikat,” ütles SÜM-i peadirigent Ester Soe, lisades, et tasuta kontserdile on oodatud kõik muusikahuvilised, kelle kaunisse kevadõhtusse püütakse luua reibas, mõne palaga ka mõtlik meeleolu.



Küsimusele, kas tegemist on traditsioonilise kevadkontserdiga, vastas Soe, et ei saa justkui väita, et tegu oleks traditsioonilise kontserdiga Kuressaares, kuid samas on nad kooriga ikkagi kevaditi enne hooaja lõppu hulga esinemisi ette võtnud. “Viimastel aastatel, tõsi küll, ennast “vormi ajanud” mõneks suviseks kontserdiks/välisreisiks: mõne aasta taha jäävad sõidud Luxemburgi, Prantsusmaale, Kanadasse ja Peterburi,” meenutas ta.



Saaremaa meeskoori kevadine traditsioon on aga esinemine Eesti Meestelaulu Seltsi emadepäevakontserdil 11. mail Kuressaare kultuurikeskuses, kus esinevad meeste kõrval igas vanuses poisid ja noormehed. Kuna mõni päev varem on Kuressaare linn tähistanud oma sünnipäeva, siis on see kontsert justkui omamoodi kingitus linnale, rääkis Ester Soe.



Praegu valmistub SÜM maikuu lõpul aset leidvaks Veneetsia koorifestivaliks, kus neilt oodatakse 30-minutilist ülesastumist ühiskontserdil ja paarilaululist etteastet festivali kirikukontserdil.



Suvel aga plaanitakse osaleda 10. juunil Kuressaare lossi hoovis toimuval vaimulikul laulupeol ja meeskooride laagris Pärlseljal. “Nii et praeguste mõtete kohaselt on koor pärast neid tegemisi ära teeninud mitmekuulise puhkuse,” märkis peadirigent.



