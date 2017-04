Rongid saabuvad alati

NÄDALALÕPP

Autor: Ene Kallas Reede, 28. aprill 2017. Kui peen daam Sinaiida (Kaidi Ottis) koos abikaasa, ärimees Andresega (Toivo Postang) sunnitakse ühe laua taha kohaliku mõnusa mehe Peetriga (Harald Tõru). FOTO: Ene Kallas Täna õhtul kell 20 esietendub Taritu tubateatri esituses Eneli Sepa lavalugu “Rong”, lavastajaks Helle Kesküla.



Lava on tinglik – üks osa saalist. Kas just see parem, see jäägu igaühe enda otsustada, aga see, mis seal toimub, on kõike muud kui igav.



Kõik peaosalised – kui just peab jaotama rollide täitmist tähtsuse järjekorras – on värvikad ja meeldejäävad. Samas on meelevaldne öelda, et teised oleksid kuidagi eriti kahvatud. Kuigi üks neist teeb alles lõpustseenis suu lahti. Miks, see jäägu esialgu saladuseks. Kuigi saladus on kogu aeg rahvale näha.



“Rong” on ja ei ole krimilugu. Ses mõttes, et jah, üks kuritegu sooritatakse, aga kuna kriminaal ei ole kuidagi peidus ega midagi, ei ole asi mõistatamises. Pigemini on “Rong” situatsioonile üles ehitatud komöödia. Mis omakorda tähendab seda, et loost olulisemad on need inimesed, kes seatakse ebatavalisse olukorda. Või noh, mõni seab ennast ise.



Situatsioon on järgmine: ühes Eestimaa kolkas, ehk võibolla isegi Saaremaal (siin on ju palju raudteid, eksole?), on üks väike rongijaam. Hommikul vara tulevad töötajad, seavad töökoha päevaks korda. Ka stammkunde on kohe platsis – ei keegi muu kui onu, kelleta ei kujuta ühtegi bussijaama, poe-esist ja nüüd ilmselt ka mitte rongijaama ette. Kodanik Peeter (Harald Tõru), kes tuleb vaatama, kuidas see elukene ka läheb. Kaasas poolik. Kui saabub kuraasikas postitädi Aino (Aili Salong), läheb seesama mainitud elu tõeliselt käima.



Rongijaam on tavatult rahvarohke. Tavatult seepärast, et väljas on väga külm. Nii karm pakane, et jaamas külmuvad torud ja telefoniliinid on maas. Ning rongi saabumine on tugeva kahtluse all.



Tegelikult on päris raske kiita kõiki ja korraga. Kuigi tahaks. Võibolla aitab see, kui öelda, et igaüks on leidnud oma rollis midagi sellist, mis ta n-ö veidi lahti muugib. Võibolla ehk midagi seesugust, mida eelnevad rollid pole teinud. Ja nõnda mõjuvad kõik lavalolijad alati naeratavast baaridaamist (Kai Prostang) turtsaka prouani (Kaidi Ottis) väga loomulikult. Kui kedagi esile tõsta... taas raske ülesanne, aga Harald Tõru Peeter ja Aili Salongi Aino olid ilmselt kõige säravamad osatäitmised. Suuremad ka. Samas oli ka teistel selliseid momente, mida on raske alahinnata. Ja loodetavasti komistab näitlejate keel ka esietendusel niisama mõnusalt ja asjakohaselt kui läbimängul. Sest see annab loole vürtsi, mis on nii iseloomulik just situatsioonikomöödia žanris. Muidugi, see on üldistamine, aga... kui lugu näete, saate aru. Kuna loo autor oli jätnud lavastajale ja näitlejatele vabad käed, siis kogu interpretatsioon on ainult hea. Siinkohal on vahest tark jätta kirjutatud lugu katki... Ja teatrilugu vaatamiseks.



