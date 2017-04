NÄDALALÕPP

Ristna looduskeskus kümnene

Reede, 28. aprill 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 28. aprill 2017. Keskuse juhataja Liis Soonik mere kaubamajas. FOTO: Helja Kaptein Volbripäeval kutsub RMK Ristna looduskeskus kõiki huvilisi kümnendale sünnipäevale.



Pühapäeval, 30. aprillil ootab Kalana külas Kõpu-Kalana tee ääres asuv Ristna looduskeskus koos oma tublide abilistega loodushuvilisi sünnipäeva tähistama terve pärastlõuna, kella 15–18.



“Kaasa võib võtta kogu pere, sest uudistamist ja tegevust jätkub nii sees kui väljas,” ütles keskuse juhataja Liis Soonik.



Tema soovitus on, et kui ilm on ilus, võikski korraldada oma perele pikema väljasõidu Kõpu poolsaare loodusesse, mis lõpeks keskuse õuel lõkke ääres.



Vähe juttu, palju metsas



Ristna looduskeskuse põhisuund on metsaga seonduv: metsaloodus, liikumine metsas ja metsade majandamine. Põhiliselt pakutakse keskuses loodusõppeprogramme ning teavitatakse, kuidas ja kus looduses liikuda. “Me räägime vähe, sest teeme rohkem,” ütles Soonik.



Hooajal maist septembrini on teabepunkt avatud iga päev. Kõik saare külastajad ja kohalikud elanikudki võivad läbi astuda ja saada teavet, kus võib telkida, lõket teha või matkata. “See peab kõik toimuma loodust kahjustamata ja seaduspäraselt,” kinnitas Soonik.



Kuigi teavet peab keskus andma riigimetsa kohta, siis küsitakse igasugust – bensiinijaama ja poe asukohast kuni rattakummi paiga ja kerisekivideni. Ka puuki on tulnud aidata jalast välja võtta.



Kõige-kõige rohkem hindab Soonik, nagu ka külastajad, aastatepikkuse tööga valminud näitust “Mere kaubamaja”. Selle tegid nad rannast kogutud mereprügist algselt vaid üheks hooajaks ja avasid mais 2009. “Maha võtta seda ei saa, sest see tõmbab siiani külastajaid ligi,” nentis Soonik.



Näitust täiendatakse kohe, kui keskuse töötajad rannast midagi põnevat leiavad. Sel kevadel jõudis looduskeskuse õuele uus asi, mis kaubamajja sisse ei mahu. Mis asi see on, Soonik ei avaldanud, ütles, et tuleb ise vaatama minna.



Näitused ja loodusõpe



Keskuses oli püsinäitus Kõpu poolsaare loodusväärtustest, mis kaunistas saali avamisest 2007. aastal kuni aastani 2015. Selle kõrvale pandi igal aastal ka mõni väiksem väljapanek. Mullu näiteks näitus “Punad ehk puunahad”, mis viidi nüüd laenuks Elistvere loomaparki. See on Ristna looduskeskuse töötajate koostatud näitus puukoortest ja nende kasutamisvõimalustest.



Nüüdseks on püsiekspositsioon maha võetud ja tänavu on seintel fotoülevaade keskuse kümnest tegutsemisaastast ning enam-vähem kõigist sündmustest. “Loodame, et meie külastajad tulevad ja meenutavad, mida nad siin teinud ja õppinud on,” ütles Soonik.



Igal aastal on keskuses korraldatud viis kuni seitse erinevat sündmust. Kümne aastaga on neid kogunenud üle poolesaja ja neist koostatigi fotonäitus.

Tasapisi on välja kujunenud ka omad tavad. Nii on algusest peale huvilisi köitnud varahommikused koidikumatkad ning rabahommikud tulevad ka tänavu. Veel peetakse metsas vastlapäeva. Lumerohketel talvedel on need olnud väga rahvarohked. Kolmandaks korduvaks sündmuseks on Põhjala metsalillede päev, mille viib läbi botaanik, Hiiumaa ametikooli õpetaja Taavi Tuulik.



Töötoad ja matkad



Töötubades on tehtud laastukorvi, küünlapäeval lambarasvast küünlaid, seenepäevadel on seentega värvitud lõnga ja neist paberit valmistatud. Treitud on sukaseeni ja koos õpitud sokipaikasid tegema.



Soonik ütles, et kuna talle loodus ja käsitöö meeldivad, siis uurib ja kogub ta ise infot ja õpib uusi töövõtteid, mida huvilistega jagada. “See töö on väga loominguline. Ka matkagruppidega võib olla plaan A, aga alati peab olema ka tagavaravariant ja keset metsa võib tulla veel mõni muudatus,” rääkis Soonik.

Aastas käivad nad matkamas umbes saja tellitud grupiga. “Ise ma metsas ära ei eksi, aga avastusretkedel üksinda metsas olen vahel sattunud olukorda, kui ma ei tea täpselt, kus viibin,” ütles Soonik. Samas ei peagi seda nimetama eksimiseks, sest Liis oskab võtta õige suuna ja alati ise metsast välja tulla.

Ekskursioone korraldatakse üle kogu Hiiumaa. Tellimise järgi on ta teinud matku ka koolide läheduses, aga see nõuab suuremat eeltööd, et sealsest loodusest ka etteantud teemale vastavaid kohti leida.



