NÄDALALÕPP

Helju Pets lõpetas triloogia

Reede, 28. aprill 2017.



Hiiumaal elav kirjanik Helju Pets pani äsjailmunud raamatuga “Rünkrasked pilved” punkti triloogiale, mille esimene raamat “Õnneõiteta sirelid” ilmus 2010. ja teine raamat “Ussikuninganna Egle” 2011. aastal.



“Minult on juba tükk aega küsitud, mis sai Eglest ja millal tuleb lubatud järg neile kahele,” ütles autor. Helju Pets sõnas, et romaani valmimine venis, kuna vahepeal oli ta elus raske aeg – suri abikaasa Hengo.



320-leheküljeline “Rünkrasked pilved” on lugejate edetabelite kõrgete kohtadega harjunud autori kuues romaan. Raamatu sisututvustuses kirjutatakse, et Egle abielu Uudega on sumbunud üsna rõõmutuks ning ka tööl, Paadinina koolis on meeleolu uue direktori taktikepi all üsna kummaline. Nii mõjubki koolitusreisil kohatud sarmikas Rolf Eglele kui pahvakas värsket õhku ja rutakas armusuhe tekib nagu iseenesest. Kas sellest saab aga Egle uue õnne algus, on aga enam kui kahtlane.



Pets ütleb, et kuigi esmapilgul võib tunduda, nagu toimetaks tema raamatutes tuttavad inimesed, on see vaid illusioon – kõik tegelased on autori fantaasia vili, ehkki aeg, kuhu nad elama pannakse, on üsna ajastutruu.



Aasta ja raamat – niisuguses tempos on 2010. aastal juba esimese romaaniga “Õnneõiteta sirelid” eesti rahva lemmikkirjanike edetabelite tippu tõusnud Helju Pets oma teoseid ilmutanud. Kui esimese raamatu käsikiri seisis Helju Petsil pikalt lauasahtlis ja oleks lõkkessegi rännanud, kui tütar poleks seda romaanivõistlusele saata soovitanud, siis järgmised on sündinud kiires tempos: “Ussikuninganna Egle” (2011), “Ussikuninganna Egle” (2012), “Klassikokkutulek Kassaris I” (2013), “Elu läheb edasi” (2014) ja “Meelespead” (2015).



