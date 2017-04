NÄDALALÕPP

Varsakabja kolm kuldset aastakümmet

Reede, 21. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 21. aprill 2017. Ansambel Varsakabi praegune koosseis: Carlos Liiv, Mart Truu, Alo Benno, Iiv Aavik. FOTO: erakogu Järgmisel laupäeval tähistab Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) noorte meeste ansambel Varsakabi oma kolmekümnendat tegevusaastat.



“Rõõmu on nii palju, et ei mahu sõnadesse,” ütles ansambli juhendaja, staažikas SÜG-i muusikaõpetaja ja hinnatud dirigent Mari Ausmees.

Samas lisas muiates, et ta ei saa aru, kuidas kõik varsakabjad alati nii rõõmsameelsed ja vaimukad on juhtunud. “Proovid on lõbusad ja ega ma alati seda rõõmu taha ka ära võtta, sest see pakub neile silmanähtavalt positiivseid emotsioone. Kuigi seetõttu jääb ka palju tööd tegemata. See on väike murekoht: tahaks ju pidevalt taset tõsta, aga tuleb endale aru anda, mis nendest asjadest on tähtsam. Ega ennast väga kerge ju muuta ole. Poistest rääkimata... Aga mulle meeldib see n-ö Varsakabja vaim: kui kas või üks liige jääb pärast enamuse ansamblist lahkumist alles, kandub see vaimsus sõnulseletamatul moel järgmisse seltskonda üle,” rääkis Mari juhendaja töö päikeselisest poolest.

Praegune koosseis on ansamblil, nagu algusaastal, neljaliikmeline – Carlos Liiv, Mart Truu, Iiv Aavik, Alo Benno. See on mõnes mõttes juhendaja ideaalvariant. “Aga ka viis kuni seitse liiget on olnud ja kah tore!”



Ürgvarssu üle poolesaja



Küsimusele, kuidas võtab juhendaja kokku Varsakabja kolm aastakümmet, vastas Mari, et kogu selle 38 aasta jooksul, mil ta on töötanud Saaremaa ühisgümnaasiumis, on ta tegelenud ka poistelauluga – küll klassiansamblitega, küll kooridega (kunagi Kikilips, praegu Kratid). Varsakabja eelkäijaks peab ta siiski 1987. a loodud ansamblit, kus laulsid Andres Lember, Ain Anger, Rando Siimon ja Olari Viikholm.



Varsakabi sai ansamblile nimeks mõni aasta hiljem, kui Andres Karu, Marek Tamm, Meelis Lepp ja Üllar Sepp selle ootamatult vahetult enne esinemist (ja juhendajaga kooskõlastamist) välja hõikasid. Nii jäigi.



Kokku on nende aastate jooksul vilistlaste ehk ürgvarssade nimekirjas 64 nime. Mõni laulja on olnud ansambli ridades küll lühikest aega, aga nimi on kirjas siiski.



Suuremad ettevõtmised, mis on olnud, on juhendaja jaoks just need, kus on kohal palju kapjasid. Tähistatud on nii 10., 20. kui 25. sünnipäeva. Ja olid lõbusad kontserdid.



Esinemisi on igal hooajal Mari sõnul olnud enam-vähem kahekümne ringis. Eelmisel aastal oli kaks väga suurejoonelist ülesastumist: emadepäeva kontserdil Estonias ning Coopi 110. sünnipäeva peol Kuressaare spordihoones koos liivakunstnik Madli Luukiga. Need ülesastumised on need, mis jäävad kauaks meelde, lisas Mari.



Ühine maitse



Repertuaari valik on poistel ikka siit ja sealt. “Põhiliselt on kavas ikka sellised vanainimeste laulud, aga alati ootan heakskiitu ka lauljatelt ning tundub, et nende maitse sellest osas ühtib sageli, peaaegu alati, minu omaga,” rääkis Mari, kelle sõnul tulevad poisid ka aeg-ajalt oma soovidega. Eelmisel aastal sai näiteks nende soovil kavva võetud “Musta pori näkku”.



Seadeid lauludele teeb Mari enamasti ise ja suhteliselt lihtsaid, et partiid oleksid võimalikult kiiresti omandatavad, sest repertuaari on esinemisteks üsna palju vaja, aga ta on tellinud neid ka Maria Välilt, Tiit Pauluselt ja mõnelt teiseltki.

“Siis on tegu juba krõbedamate asjadega, millega eelkõige Alo Mattiisenile pühendatud konkurssidel võistlemas käime.”



Tulevikuplaanidest kõneledes märkis Mari muheledes, et mis plaani saab vanal inimesel olla? “Poisid tulevad ja lähevad – mis linnukestel muret... Eks mina püüa veel nii kaua, kui meie armast kooli jätkub, ka kapjadega toimetada.”

Ja Maril on veel mõned lipsud tagavaraks olemas.



“Kord olid niidud rohelust täis…”



Laupäeval, 29. aprillil kl 14 Saaremaa ühisgümnaasiumis algav sünnipäevakontsert on Mari sõnutsi suures osas suur improviseering, sest ürgvarssade proovi saab ta teha vaid laupäeva hommikul ja nii mõnigi saabub alles kontserdile kohale. “Seega, kondikava saab küll paika panna, aga mis täpselt saab, selgub kohapeal,” muigas juhendaja, lisades samas, et ta loodab suuresti Andres Karu juhtimis- ja sõnaseadmisoskusele. Karu on Karu....

Pärast kontserti tehakse aga väike pidulik koosistumine kooli hubases kaminaruumis. “Rõõmu on nii palju, et ei mahu sõnadesse,” ütles ansambli juhendaja, staažikas SÜG-i muusikaõpetaja ja hinnatud dirigent Mari Ausmees.Samas lisas muiates, et ta ei saa aru, kuidas kõik varsakabjad alati nii rõõmsameelsed ja vaimukad on juhtunud. “Proovid on lõbusad ja ega ma alati seda rõõmu taha ka ära võtta, sest see pakub neile silmanähtavalt positiivseid emotsioone. Kuigi seetõttu jääb ka palju tööd tegemata. See on väike murekoht: tahaks ju pidevalt taset tõsta, aga tuleb endale aru anda, mis nendest asjadest on tähtsam. Ega ennast väga kerge ju muuta ole. Poistest rääkimata... Aga mulle meeldib see n-ö Varsakabja vaim: kui kas või üks liige jääb pärast enamuse ansamblist lahkumist alles, kandub see vaimsus sõnulseletamatul moel järgmisse seltskonda üle,” rääkis Mari juhendaja töö päikeselisest poolest.Praegune koosseis on ansamblil, nagu algusaastal, neljaliikmeline – Carlos Liiv, Mart Truu, Iiv Aavik, Alo Benno. See on mõnes mõttes juhendaja ideaalvariant. “Aga ka viis kuni seitse liiget on olnud ja kah tore!”Küsimusele, kuidas võtab juhendaja kokku Varsakabja kolm aastakümmet, vastas Mari, et kogu selle 38 aasta jooksul, mil ta on töötanud Saaremaa ühisgümnaasiumis, on ta tegelenud ka poistelauluga – küll klassiansamblitega, küll kooridega (kunagi Kikilips, praegu Kratid). Varsakabja eelkäijaks peab ta siiski 1987. a loodud ansamblit, kus laulsid Andres Lember, Ain Anger, Rando Siimon ja Olari Viikholm.Varsakabi sai ansamblile nimeks mõni aasta hiljem, kui Andres Karu, Marek Tamm, Meelis Lepp ja Üllar Sepp selle ootamatult vahetult enne esinemist (ja juhendajaga kooskõlastamist) välja hõikasid. Nii jäigi.Kokku on nende aastate jooksul vilistlaste ehk ürgvarssade nimekirjas 64 nime. Mõni laulja on olnud ansambli ridades küll lühikest aega, aga nimi on kirjas siiski.Suuremad ettevõtmised, mis on olnud, on juhendaja jaoks just need, kus on kohal palju kapjasid. Tähistatud on nii 10., 20. kui 25. sünnipäeva. Ja olid lõbusad kontserdid.Esinemisi on igal hooajal Mari sõnul olnud enam-vähem kahekümne ringis. Eelmisel aastal oli kaks väga suurejoonelist ülesastumist: emadepäeva kontserdil Estonias ning Coopi 110. sünnipäeva peol Kuressaare spordihoones koos liivakunstnik Madli Luukiga. Need ülesastumised on need, mis jäävad kauaks meelde, lisas Mari.Repertuaari valik on poistel ikka siit ja sealt. “Põhiliselt on kavas ikka sellised vanainimeste laulud, aga alati ootan heakskiitu ka lauljatelt ning tundub, et nende maitse sellest osas ühtib sageli, peaaegu alati, minu omaga,” rääkis Mari, kelle sõnul tulevad poisid ka aeg-ajalt oma soovidega. Eelmisel aastal sai näiteks nende soovil kavva võetud “Musta pori näkku”.Seadeid lauludele teeb Mari enamasti ise ja suhteliselt lihtsaid, et partiid oleksid võimalikult kiiresti omandatavad, sest repertuaari on esinemisteks üsna palju vaja, aga ta on tellinud neid ka Maria Välilt, Tiit Pauluselt ja mõnelt teiseltki.“Siis on tegu juba krõbedamate asjadega, millega eelkõige Alo Mattiisenile pühendatud konkurssidel võistlemas käime.”Tulevikuplaanidest kõneledes märkis Mari muheledes, et mis plaani saab vanal inimesel olla? “Poisid tulevad ja lähevad – mis linnukestel muret... Eks mina püüa veel nii kaua, kui meie armast kooli jätkub, ka kapjadega toimetada.”Ja Maril on veel mõned lipsud tagavaraks olemas.Laupäeval, 29. aprillil kl 14 Saaremaa ühisgümnaasiumis algav sünnipäevakontsert on Mari sõnutsi suures osas suur improviseering, sest ürgvarssade proovi saab ta teha vaid laupäeva hommikul ja nii mõnigi saabub alles kontserdile kohale. “Seega, kondikava saab küll paika panna, aga mis täpselt saab, selgub kohapeal,” muigas juhendaja, lisades samas, et ta loodab suuresti Andres Karu juhtimis- ja sõnaseadmisoskusele. Karu on Karu....Pärast kontserti tehakse aga väike pidulik koosistumine kooli hubases kaminaruumis.

Veel artikleid samast teemast »