Sadama Körts saab kolmeseks

Reede, 21. aprill 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 21. aprill 2017. Foto: Valmar Voolaid Homme tähistab meeldejääva sünnipäevapeoga oma kolmandat tegevusaastat Orissaares asuv klientidele südamelähedane toitlustuskoht Sadama Körts. Selleks õhtuks on kutsutud esinema Taniel Vares, kes tantsitas peolisi ka kolm aastat tagasi kõrtsi avamispeol.



“Tuleb ilmselt taas vahva õhtu,” ütles kõrtsi üks omanikest, OÜ Sadam juhatuse liige Kariina Tambu Nädalalõpule.



Esimesed aastad on kõrtsil läinud väga hästi. “Meil on vedanud nii klientide kui ka töötajatega,” kinnitas Kariina. Algusest peale teenindaja ametis olnud Laura Väli täiendas, et neil on palju toredaid ja tänulikke püsikliente.



“Aga tegelikult – mis on kõige alus? Need on head töötajad,” rõhutas Kariina, kelle sõnul on see ühe ettevõtte jaoks väga oluline.



“Kui tagasi vaatame, siis on nii rõõmustav, kui palju me oleme aastatega arenenud, et suudame tööd optimeerida ega tee enam mõttetuid samme,” kõneles juhatuse liige, kelle sõnul ongi esimesed aastad just sisseelamiseks. Kui kolm aastat tagasi meedias sõna saanud Kariina avaldas lootust, et kõrtsist saab selline koht, kuhu ankrusse jääda, siis tänaseks võib tõepoolest tõdeda, et just nii see ongi läinud.



Sadama Körts mahutab saali 40 ja terrassile, mis on praegu küll jaheda kevade tõttu veel suletud, 24 inimest.



