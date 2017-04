NÄDALALÕPP

Muhus peetakse linnuse päeva

Reede, 21. aprill 2017.



Täna saab Muhus esmakordselt teoks Muhu linnuse päev. “Eesmärk on maalinna taas esile toomine ja ajaloo teadvustamine,” ütles Muhu muuseumi tegevusjuht Siret Jõeleht, kelle sõnul saavad täna kõik huvilised osaleda Liiva raamatukogus toimuval loengul, kus Ain Mäesalu räägib sellest pikemalt.



Loeng teemal “Muhu linnuse kangelaslik kaitsmine 790 aasta eest” toimub kl 17–18.



Kell 19 kogunetakse Eemu veski alla. Seal peab tervituskõne Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär ning seejärel liigutakse ühiselt Muhu linnusele. Linnuse ajaloolise ja tulevikku tutvustava ülevaate teevad Ain Mäesalu ja Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel. Seejärel saab näha tuleetendust Kelfirius OÜ-lt.



“Üritusele on oodatud kõik ajaloohuvilised ja kõik, kes vähegi soovivad sellest osa saada,” kutsus Jõeleht, avaldades lootust, et huvilisi ikka tuleb, sest see oleks tore, kui Eemult maalinnale tõrvikutega minejaid oleks rohkelt. Soovitatav on kõikidel tulla rahvuslikus riietuses ja võimalusel kaasa võtta tõrvik.



