NÄDALALÕPP

Sõlus tähistab 30. sünnipäeva

Reede, 21. aprill 2017.



Leisi naisrahvatantsurühm Sõlus tähistab täna õhtul Leisi keskkooli aulas juubelikontserdiga oma 30. sünnipäeva.



“Meil on tulemas selline klassikaline juubelikontsert,“ ütles naisrühma juhendaja Anne Keerd, lisades, et kontserdil antakse läbilõige Sõluse 30 aasta repertuaarist. On ka paar täiesti uut tantsunumbrit.



Sõprusrühmadest on peole kutsutud Torma naisrühm, Nõo naisrühm Madelin ning Tokkroes Muhust. “Juubelikontserdile on oodatud ka kõik need, kellele on lähedane rahvatants ja kellele on oluline meie rühm“, kutsus Anne Keerd, kelle sõnul on oodatud muidugi ka kõik endised tantsijad, kes on nendega rõõmu ja naeru jaganud. Mõistagi ei puudu sünnipäevapeolt ka tort ja kohv.



Küsimusele, milliste märksõnadega võtab staažikas juhendaja kokku Sõluse 30 aastat, võrdles Anne neid aastaid kireva Karja rahvariidevööga. “On olnud nii tõuse kui mõõnasid, naeru kui pisaraid, palju emotsionaalseid hetki ja rohkesti reise,“ kinnitas Anne. Ta viitas, et igal aastal on olnud oma muster ning halli ja musta värvi selles ei leia. 1987. aastal loodud naisrühm on aastate jooksul reisinud mitmes Euroopa riigis. On esinetud Soomes sõprusvalla Karjaa pidustustel ja Saksamaal Schleswig-Holsteini liidumaal. Samuti on üles astutud Euroopa folkloorifestivalil Europeade nii Prantsusmaal Quimperis kui ka Hispaanias Zamoras ning külastatud on ka Ungarit ja Itaaliat, osaletud meie maakonna üritustel ning üleriigilistel laulu- ja tantsupidudel.



Anne Keerd on juhendanud rühma 17 aastat, enne teda juhtis rühma 13 aastat Ilmar Kanemägi. Aastate jooksul on tantsijaid rühmas olnud 12 ja nii on ka praegu. Enamik tantsijaid on Leisi kandist, kuid on olnud ka Orissaarest ja Kuressaarest.

