NÄDALALÕPP

“Lähen suvel Saaremaale” kutsub saart tutvustama

Reede, 21. aprill 2017.



Selleks, et Saaremaa jõuaks oma vaatamisväärsuste ja üritustega rohkemate inimesteni, kutsub Facebooki keskkonnas loodud üritus “Lähen suvel Saaremaale” osalema omapärases jagamismängus.



Jagamismängu jaoks lõi Saaremaa sündmuste portaal www.saaremaasuvi.ee sotsiaalvõrgustikku Facebook ürituse “Lähen suvel Saaremaale” ja loodab, et võimalikult paljud eestlased hakkavad ürituse lehte jagama ning kutsuvad sellega oma sõpru ja tuttavaid liituma.



Saaremaasuvi.ee portaali idee autori ja eestvedaja Taavi Rauniste sõnul seadsid nad meeskonnaga eesmärgi, et iga eestimaalane võiks vähemalt 25 sõpra või tuttavat üritusega liituma kutsuda.



“Kui inimesed ei tulegi kampaania raames saarele, siis osalevad nad vähemalt Saaremaad tutvustaval digitaalsel üritusel ja tänu neile jõuab Eesti suurimat saart tutvustav kampaania kümnete ja sadade tuhandete inimesteni. See toob lõpuks kasu mitte ainult Saaremaale, vaid ka tervele Eestile,” leidis Rauniste.

Kuigi kampaania kestab täpselt 93 päeva – algab suvisel pööripäeval, 21. juunil ja kestab kuni 22. septembrini –, on üritus juba praegu avalik ja kõigil soovijatel võimalik oma sõpru ja tuttavaid üritusega liituma kutsuda.



Saaremaa sündmuste portaal Saaremaasuvi.ee mis üritust korraldab, tahab saarele teha võimsa null-eelarvega turunduskampaania, mille raames tutvustatakse Eesti suurimat saart võimalikult suurele osale maailmast. Ürituse eesmärk on see, et Saaremaad tutvustav lehekülg jõuaks inimesteni nii Eestis kui ka välismaal.



Lisaks ürituse jagamisele ootab Saaremaasuvi.ee meeskond inimestelt, et nad postitaksid huvitavaid kommentaare ja pilte. Samuti on oodatud kõik ettevõtete pakkumised, mis lähevad kokku saart tutvustava ürituse eesmärgiga. Kõigi postitajate vahel loositakse lõpuks välja huvitav Saaremaaga seotud auhind, mis täpsemalt selgub alles kampaania käigus.



