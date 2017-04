NÄDALALÕPP

Muusikuid juhendab Elephants From Neptune

Reede, 21. aprill 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 21. aprill 2017. erakogu Laupäeval toimuvad Käina huvi- ja kultuurikeskuses noortele muusikutele mõeldud töötoad, kus noori juhendavad ansambli Elephants From Neptune liikmed Robert Linna, Markko Reinberg, Rain Joona ja Jon Mikiver.



Kas sa laulad? Mängid trumme? Kitarri? Kannelt? Torupilli? Mõnda muud instrumenti? Oled vähemalt 13-aastane? Ja tahaksid proovida bänditegemist koos teiste noorte ja professionaalsete muusikutega? Siis oled oodatud 22. aprillil Käinasse osa võtma üritusest “Folgist pungini!” – nii kõlab korraldaja Taavo Taelma üleskutse noortele muusikutele.



Osalejatest moodustatakse bändid, keda tulevad juhendama bändi Elephants From Neptune liikmed. Iga bänd saab ühe kindla muusikastiili, milles nad peavad üht etteantud ja tuntud Eesti lugu esitama. Eelnevatel aastatel on muusikastiilideks olnud näiteks metal, folk, punk jt.



Päeval harjutatakse lugusid ja õhtul on avalik kontsert, kus kõik uued bändid esitavad oma selgeks õpitud loo. “Miks mitte ka mõne lisaloo, kui nad on jõudnud seda harjutada,” lisab Taelma.



Kõik noored saavad esinemiskogemuse kõige juurdekuuluvaga: soundcheck, helitehnika ja valgusšõu. Valitakse ka publiku lemmik ehk võitja, kellele on välja pandud auhinnad. Nagu eelnevatelgi kordadel, antakse välja ka eriauhindu silma ja kõrva jäänud osalejatele.



Töötoad algavad juba hommikul, õhtu lõpetab korralik rock-kontsert – laval on EMA muusikaauhindade aasta ansambel 2017 Elephants From Neptune, mis võitis ka aasta rockalbumi tiitli.



Kolmas “Folgist pungini!” Käina huvi- ja kultuurikeskuses algab laupäeval, 22. aprillil kell 10, õhtuse avaliku kontserdi algus on kell 19. Tublide noorte muusikute kõhtusid täidab Roograhu restoran.



Anna hoogu!



NB! Kes kähku teeb, jõuab täna veel sündmust toetada www.hooandja.ee/projekt/folgist-pungini-2017. Eilseks oli 16 hooandjat andnud oma panuse, toetuse saab "Folgist pungini!", kui tänase päeva lõpuks saab kokku 600 eurot.

