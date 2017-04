NÄDALALÕPP

Taritus minnakse tagasi juurte juurde

Reede, 21. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Pühapäeva, 23. aprilli keskpäeval tähistab Taritu Arenguselts kahtekümmend viit aastat tegutsemisest ja seda sisuka koduloopäevaga.



“Seltsi juhatus otsustas sündmust tähistada tagasihoidliku koduloopäevaga, mis tööversioonina sai esialgu tingnimetuse “Juurte juurde”,” ütles Taritu Arenguseltsi juhatuse liige Jaanus Reede (pildil), kelle sõnul kavatsetakse koduloopäeval keskenduda põhiliselt perekonnaloo ja sugupuude uurimise temaatikale.

“Teema on muidugi nii mahukas ja mitmetahuline, et on oht selle sisse ära uppuda,” muigas ta. Siiski piiritleti Taritu koolimajas toimuval koduloopäeval ettekandele tulevad alateemad.



Perekonnaloo uurimiseks vajalike andmete hankimise võimalustest ja allikatest, seoste loomisest, allikate lugemise oskusest ja mõistmisest räägib Aldur Ruumet, vanadest (maa)kaartidest, nende leidmisest ja kasutamisest Enno Raasuke. Eestlaste nimedest läbi aegade, nende erinevatest kirjakujudest ja lugemisest kõneleb Annika Jürvetson. Ellen Niit räägib kohanimedest, nende kujunemisest ja muutumisest ajas, Tõnu Prei vanadest ajalehtedest ja fotodest genealoogi abimeestena. Põnevamaid seiku ja leide piirkonna genealoogilistelt retkedelt toovad välja Olev Ait, Jaan Holm ja Tõnu Anger. Kõik esinejad on endised Taritu kooli õpilased või nende järeltulijad.



Välja on pandud ka Tõnu Angeri kogutud koduloolist materjali, Manivalde Jõgi mahukas kodulooline uurimistöö Lümanda valla kohta, Tõnu Angeri ja Jaan Holmi koduloolised trükised jm. Osalema on kutsutud ka valla kodu-uurija, kooli ajalooõpetaja Urve Vakker. Vestlust juhib Jaanus Reede.



Mitmed koduloolised üritused



Jaanus Reede meenutas, et selts on ka varem kohalikku minevikku käsitlevaid üritusi korraldanud. Iga viie aasta tagant tähistatakse Taritu kooli(maja) aastapäeva. Siis on kooliga seotud lugu üht või teist viisi alati vaatluse all olnud. Nii on ka sel suvel, kui saab 90 aastat koolimaja valmimisest.



1995. aastal toimus põhjalikum selleteemaline kodukandipäev, mis oli pühendatud Taritu kooli minevikule, olevikule ja tulevikule (siis tegutses kool veel oma teise “hingamise” – 1992–2002 – lootusrikkas keskpaigas). Esinesid Tõnu Anger, Erna Niit ja Merike Kiil. Esinema oli kutsutud Anne Adams – kauaaegse lugupeetud koolijuhi Aleksander Prei õetütre tütar.



1999 toimus haridus- ja kultuuriloo konverents, mis oli pühendatud Ütsa Vennastekoguduse asutamise 220. aastapäevale. Vennastekoguduse liikumisest sai alguse kohalik hariduselu. “Et ka sel ajal oli päevakorral haldusreform ja selle üks variant nägi ette Lümanda valla jagamise kahe naabri vahel, otsustas konverents saata haldusreformikomisjonile märgukirja valla terviklikkuse säilitamise toetuseks,” tähendas Jaanus Reede, kelle sõnul on olnud veel mitmeid teisigi koduloolisi üritusi. Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 21. aprill 2017.“Seltsi juhatus otsustas sündmust tähistada tagasihoidliku koduloopäevaga, mis tööversioonina sai esialgu tingnimetuse “Juurte juurde”,” ütles Taritu Arenguseltsi juhatuse liige Jaanus Reede (pildil), kelle sõnul kavatsetakse koduloopäeval keskenduda põhiliselt perekonnaloo ja sugupuude uurimise temaatikale.“Teema on muidugi nii mahukas ja mitmetahuline, et on oht selle sisse ära uppuda,” muigas ta. Siiski piiritleti Taritu koolimajas toimuval koduloopäeval ettekandele tulevad alateemad.Perekonnaloo uurimiseks vajalike andmete hankimise võimalustest ja allikatest, seoste loomisest, allikate lugemise oskusest ja mõistmisest räägib Aldur Ruumet, vanadest (maa)kaartidest, nende leidmisest ja kasutamisest Enno Raasuke. Eestlaste nimedest läbi aegade, nende erinevatest kirjakujudest ja lugemisest kõneleb Annika Jürvetson. Ellen Niit räägib kohanimedest, nende kujunemisest ja muutumisest ajas, Tõnu Prei vanadest ajalehtedest ja fotodest genealoogi abimeestena. Põnevamaid seiku ja leide piirkonna genealoogilistelt retkedelt toovad välja Olev Ait, Jaan Holm ja Tõnu Anger. Kõik esinejad on endised Taritu kooli õpilased või nende järeltulijad.Välja on pandud ka Tõnu Angeri kogutud koduloolist materjali, Manivalde Jõgi mahukas kodulooline uurimistöö Lümanda valla kohta, Tõnu Angeri ja Jaan Holmi koduloolised trükised jm. Osalema on kutsutud ka valla kodu-uurija, kooli ajalooõpetaja Urve Vakker. Vestlust juhib Jaanus Reede.Jaanus Reede meenutas, et selts on ka varem kohalikku minevikku käsitlevaid üritusi korraldanud. Iga viie aasta tagant tähistatakse Taritu kooli(maja) aastapäeva. Siis on kooliga seotud lugu üht või teist viisi alati vaatluse all olnud. Nii on ka sel suvel, kui saab 90 aastat koolimaja valmimisest.1995. aastal toimus põhjalikum selleteemaline kodukandipäev, mis oli pühendatud Taritu kooli minevikule, olevikule ja tulevikule (siis tegutses kool veel oma teise “hingamise” – 1992–2002 – lootusrikkas keskpaigas). Esinesid Tõnu Anger, Erna Niit ja Merike Kiil. Esinema oli kutsutud Anne Adams – kauaaegse lugupeetud koolijuhi Aleksander Prei õetütre tütar.1999 toimus haridus- ja kultuuriloo konverents, mis oli pühendatud Ütsa Vennastekoguduse asutamise 220. aastapäevale. Vennastekoguduse liikumisest sai alguse kohalik hariduselu. “Et ka sel ajal oli päevakorral haldusreform ja selle üks variant nägi ette Lümanda valla jagamise kahe naabri vahel, otsustas konverents saata haldusreformikomisjonile märgukirja valla terviklikkuse säilitamise toetuseks,” tähendas Jaanus Reede, kelle sõnul on olnud veel mitmeid teisigi koduloolisi üritusi.

Veel artikleid samast teemast »