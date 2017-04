NÄDALALÕPP

Õnne Õunap: vaba ja õnnelik, kuldse tulevikuga looja

Reede, 21. aprill 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 21. aprill 2017. Õnne Õunap ja tema tassid näitusel “Tulevik on kuldne”. FOTO: Harda Roosna Keraamik Õnne Õunapi kõige värskemad tööd on aprilli lõpuni näitusel “Tulevik on kuldne” tema kodusaare pealinnas Kärdlas, Nelja Nurga galeriis.



Neile, kes Õunapi käekirjaga varasemast tuttavad, hakkavad praegusel näitusel silma uudsed, põneva pinnaga anumad. Veidi kalasoomust meenutava struktuuriga nõudest osa on tehtud savist, osa portselanist ning valguse muutudes vahetavad need värvi.



“Ehitan väikese aluse ja sellele hakkan näpuvahel väikesi lapikuks vajutatud savitükikesi lisama – niimoodi hakkan vormi käsitsi üles looma,” rääkis autor, kuidas ese valmib.



Küsimusele, kuidas uus autoritehnika sünnib, vastas ta, et mõtteid tuleb aeg-ajalt puhastada: “Hakkan proovima, olen neid tehnikaid ju ennegi teinud, aga kohati tüdined ja väsid... See ongi see loomeprotsess, et kui teen ühte tööd ja tahan luua mingit vormi, siis ma ei mõtle, et hakkan nüüd looma, vaid see tuleb töö käigus.”



Veel üks näituse üllatus on keraamilised... padjad. Need valmisid ühe kunagise näituse jaoks, kuid miks just padjad, sellele autor praegu vastata ei oskagi.

“Ju ma siis soovisin kuskile puhkusele minna!” naerab ta lõbustatult ja lisab tõsinedes: “Ei oska ju sõnastada kõiki oma mõtteid. Ja mulle meeldib protsess – see, mis savist välja tuleb.”



Ümmargune sünnipäev



Sel aastal tähistas Õnne Õunap ümmargust sünnipäeva. Kui vaadata tema naeratust, ei oska küll pakkuda, mis selle ümmarguse numbri esimene arv võiks olla.



Õnne nime pani talle varalahkunud isa. “Ju see oli talle oluline – ju ta siis nii tundis,” oletab Õnne. “Ma ei ole saanud seda tema käest küsida, aga elu on näidanud mulle oma helgemat poolt,” ütleb Õnne, kes oli napilt kuuene, kui isa suri ja ta koos noorema venna Harriga ema kasvatada jäi.



Ema Silva (85) see-eest on tegus ja toimekas siiani, elab Kärdlas ja tegeleb isegi veel kunstiga. “Tema vaim ei rauge,” ütleb Õnne rõõmsalt. “Tänagi käisin kodus ja ta tahtis mulle oma töid näidata. Mina ütlen, et mulle need ei sobi – need on nii raskepärased! Ja siis ta teatab mulle – mina teen ikka nii nagu mulle meeldib. No, aga palun!” ja naerab nakatavalt. “Mina julgen talle öelda, mida ma arvan, ega neid inimesi palju pole, kes päriselt oma arvamuse välja öelda julgevad.”



Kunstiakadeemiasse imeväel



Enne seda, kui Hiiumaa tüdruk kunstiakadeemiasse õppima asus, polnud ta savi kordagi käeski hoidnud. Seda, et ta sisseastumiskatsetele läks, ei teadnud ei ema ega õpetajad. Kui ta emale ütles, et tegi eksamid ja sai sisse, oli see ema jaoks suur üllatus.



“Ma teadsin neljateistaastaselt, et tahan kunstiakadeemiasse õppima minna, aga keegi minusse ei uskunud, kuid ma olen ju nihuke jurakas. Võibolla sellepärast, et isa suri varakult, ema meid üksi kasvatas ja me pidime varakult iseseisvuma – nii lihtne see tegelikult ongi ja ma olen oma emale väga tänulik, et me mõlemad oleme sihukesed jurakad,” naerab Õnne lõbusalt.



Kunstiakadeemiasse sattus ta enda sõnul lihtsalt imeväel. “Ma ei kujuta ette, kuidas see juhtus, aga sisseastumiseksamil olid mul kompositsiooni hinded viied – see oli looduse poolt kaasa antud,” oletab ta. Tuleb täpsustada, et sisse sai ta teisel katsel, esimesel katsel mõtles õppida tekstiili.



Oma koolist räägib ta vaimustunult: “Kujutad ette, me õppisime koolis, kus me kolmekesi, kolm inimest kursusel, saime viis aastat sisuliselt individuaalõpet! Selline oli kunstiakadeemia tase! Nüüd on ajad teised ja kõik on muutunud.”



Hoidnud poegi ja ahjusid



Kui Õnne abiellus, jättis ta alles oma perenime Õunap. “See sobis mu nimega kokku,” selgitab ta. Nüüdseks on pojad juba oma elu peal, üks esimene tüürimees, teine metallikunstnik.



Õnne ise elab pealinnas kahetoalises korteris koos oma kalli ahjuga. “Parketi peal teen savi! Mul ei ole enam olnud võimalust endale uut pinda rentida – kõik on minu jaoks liiga kallis.”



Ka ahi on juba vana – 23 aastat keraamikat põletanud. Õnne ütleb, et on oma ahje hoidnud nagu oma lapsi, nagu oma poegi. “Olen oma ahjumeistrile öelnud, et ma hoolin ja hooldan, ma koristan, olen täie hingega selle juures – minu jaoks on ahi elus asi, minu kaasautor,” selgitab ta.



Tüürimehest poeg tuli oma perega Hiiumaale elama, minia on Emmaste koolis inglise keele õpetaja. Kunstnik ise kodusaarele kolimise plaane ei pea: “Olen sellises eas, et ma ise enam ei ehita, olen nii mugav, et ma ei taha enam ehitada. See ei ole minu rida ja mulle piisab täiesti mu kahetoalisest korterist. Ema saab hästi hakkama ja selle üle on mul väga hea meel. Me suhtleme, vahetame energiaid, aga ta tahabki omaette olla ja see on ju päris normaalne!”



Kilukarp a kolm muna



Õnne, kes nüüdseks olnud 30 aastat vabakutseline kunstnik, ütleb, et ühest küljest on see väga pikk aeg, teisalt on loomingulisel tööl suur väärtus – see vabastab sundmõtetest.



“Ma ju elan ja maksan riigimakse ja üldse ma ei ütle, et see on lihtne,” räägib ta näituse avamise õhtul oma tööde ja külaliste vahel seistes. Ja kinnitab, et kokkuvõttes on ta õnnelik inimene.



“Ma tõesti julgen seda öelda. Mul on elus kõike olnud. Kõike! Külmkapis on olnud ainult kilukarp ja kolm muna – ka selliseid aegu on olnud. Ja see ei tähenda, et nüüd on kõike ja rohkem, vaid et me tuleme sellest välja, sest meil on see töö, mis meile meeldib. See võib meid ehmatada, see võib mitte välja tulla, me ise lõhume omi asju, me ei ole rahul – kõik mõtted käivad ju läbi, aga suures plaanis olen ma teinud seda, mis mulle meeldib.”



Õnne tõdeb, et lause “mis mulle meeldib”, pole üldse lihtne – selle mõistmiseni on ta jõudnud nende 30 aastaga: “Olen teinud seda tööd, sest ma olen seda õppinud, aga kõik see on tiksunud ja minusse talletunud, tiksunud ja talletunud.”



Palju vabadust



Õnne Õunap tänab kõiki, kogu Hiiumaad, selle eest, et ta juured on siit alguse saanud. Ta tänab oma suure südamega ema, kes on talle andnud nii palju vabadust.



“Me ju elasime mere ääres ja ma mäletan neid pikki-pikki mereäärseid kõndimisi – see on minu ema kasvatus – ta andis mulle hästi palju vabadust. Ma ei tea, mida ta oma südames tundis, kui mina laps olin, võibolla mõtles, kus me oleme, aga meie olime lõputult vabad. Ma ei tea, kas tänapäeval kusagil selliseid lapsi üldse kasvab, keda pikkadeks päevadeks kõndima usaldatakse, aga minu sees on seda vabadust ikka ääretult palju ja see on antud loomulikul teel.” Neile, kes Õunapi käekirjaga varasemast tuttavad, hakkavad praegusel näitusel silma uudsed, põneva pinnaga anumad. 