NÄDALALÕPP

Pool sajandit lahke lihavõttejänese ametit

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: Harda Roosna Neljapäev, 13. aprill 2017. Iga korvi juures mõtleb Aili selle saajale, soovib talle head. Igal aastal mõtleb ka läbi, kellele seekord korve teha: kord teeb leskedele, kord üksikutele vanainimestele, kord puuetega lastele ja noortele. Foto: Harda Roosna Aili Kibuspuu (82) on lihavõtteks kingitusi teinud 64 aastat – rekord on kümnekonna aasta tagune 227 värvilist korvikest ühe lihavõttepühaga.



Esmaspäevaks oli Aili Kibuspuul juba valmis 70 värvilise krepp-paberiga kaetud korvikest. “Oi, ma saatsin kaks nii ilusat suurt korvi ära – oleks need praegult siin olnud,” kahetseb Aili, kui valmis korvikesi pildi jaoks lauakesele kuhjame.

Osa on juba ära viidud, sest paljud Aili tehtud lihavõttekorvid jõuavad ka pealinna.



Aili meenutab, et kui tema oli väike, pandi pühapäevakooli ajal lihavõttekorvikesed laua peale silmailuks, et kõik näeksid. “Nüüd seda kommet enam pole,” kahetseb ta. “Minu kõige vanem õde, kes saab nüüd üheksakümmend, tema tegi neid korvikesi, ega meid ei lastud sinna – meie olime väikesed veel, me oleksime neid kohe omale tahtnud.”



Ta ise oli 18-aastane, kui koos endast kümmekond aastat vanema sõbranna Ester Tüüriga lihavõttekorvikesi tegema hakkas. Estrit pole enam ammu, aga Aili teeb ikka korvikesi. Alustab juba paar kuud enne lihavõttepühi. Tõuseb hommikul vara, kella viie ajal, paneb ahju kütte ja hakkab õmblema.



Iga korvi juures mõtleb selle saajale, soovib talle head. Igal aastal mõtleb ka läbi, kellele seekord korve teha: kord teeb leskedele, kord üksikutele vanainimestele, kord puuetega lastele ja noortele... Korvikese koos lihavõttejänese looga saavad paljud Aili sugulaste-sõprade lapsed, kaunilt salvrätikuroosi sisse pakitud lihavõttemuna paljud tuttavad.



Krepp-paberist loodud ilu



Uhke lihavõttekorvi valmistamiseks on vaja õhukest pappi, põhjatäiteks vatti, kaunistamiseks krepp-paberit ja sulgi, täitmiseks šokolaadijänkusid ja -mune. Korvi põhja ja sanga õmbleb Aili serva külge. Põhjale kleebib vatist pesa, kuhu muna kenasti sisse mahub. Siis kinnitab korvile ja sangale kiht-kihi haaval krepp-paberi ja seob selle kauni lehviga kinni.



Sobivat pappi ja krepp-paberit on praegu raske saada. Ka ei pea tänapäeva nõelad papiõmblemisele hästi vastu, murduvad. Viis tükki ühe korviga!

Ailil on veel alles kaks veneaegset nõela, mille silma mahub number kümme niit. Vahepeal kippus nägemine käest ära minema, aga pärast kaeoperatsiooni on silm nii selge, et niidi saab nõela taha ilma prillitagi.



Krepp-paberit tellib Aili palvel Kärdla kontoritarvete kauplus Reko, aga seda on talle toodud ka Lätist ja Soomest. Ailile meeldivad väga erksad värvid ja nende sobitamine nii, et iga korv oleks kordumatu. Ka on tal meeles, mis värv millisele lapsele meeldib.



Korvide pärast riidugi mindud



Aili räägib liigutava loo puudega poisist, kellel kõik tädi Aili kingitud korvid alles hoitud, aga kõige armsam on ikka esimene.



Korvidele lisavad värvirõõmu värvitud suled. Ajal, mil neid poes saada polnud, kaunistas Aili korvikesi pohlavartega. Iga lihavõttepüha eel tõi ta metsast kaks kartulikorvitäit pohlavarsi.



Igal lihavõttel sai keedetud ja värvitud 200 kanamuna. Värvimisega oli paras tegemine, sest munavärve polnud ju saada ja sibulakoori lihtsalt ei jätkunud. Aili oli leidlik – ta avastas, et hommikumantel annab värvi ja nii läks seegi käiku. Algul lõikas ta mantli lühemaks ja kasutas saadud riideribasid munade värvimiseks. Siis läksid käiku varrukaotsad ja aegapidi kõik see, mis hommikumantlist veel järel.



Aili meenutab, et omal ajal andis üks täitevkomitee töötaja talle papist toimikukaasi. Need olid head painduvad ja kaane pikkus andis just välja sobiliku korviümbermõõdu. Juhtus, et üks lihavõttekorvi saaja hakkas uurima, kuidas korv tehtud on, ja avastas kirja EKP. Kui ta Aililt asja uuris, naeris too: “Mina teen korvideks kõik, mis kätte satub, ja iga korv on armastusega tehtud!”



Ka on Aili Vene võimu ajal lihavõttekorvide valmistamise eest riielda saanud. Kord oli ta lihavõttepühadel sanatooriumis tervist parandamas ja jäi seal korvide meisterdamisega vahele. Siis hõigati sanatooriumi siseraadios maha, et seal ja seal palatis levitab Aili Kibuspuu usupüha. “Siis tulid kõik, ka need, kes raadios sellest rääkisid, minult korve saama,” naerab Aili.



Korve aga õmbles ta edaspidi öösiti sanatooriumi väljakäigus, pani ukse seestpoolt kinni ja õmbles. “Et mitte pahandust tekitada,” selgitab ta. “Korvid tegemata ei jäänud ja tahtjaid oli palju,” naerab ta lustakalt toonast juhtumit meenutades.



Aili: see on minu rõõm!



Suurt rõõmu teeb Ailile see, et nüüd on poes jälle šokolaadi-

mune; kanamunad kippusid purunema ja neid ei saanud postiga saata. Igal lihavõttel ostab Aili kinkimiseks 100–150 šokolaadimuna. Küsimusele, kuidas ta pension sellisele kulutusele vastu peab, vastab Aili: “Jah, lihavõttepühade kuul on kõige raskem.”



Päris söömata ta just ei ole, aga suur osa pensionist kulub sel kuul teistele rõõmu valmistamiseks. “Teiste nimel peab vahel endale kitsendust tegema ja SEDA rõõmu ma tegemata EI JÄTA,” kinnitab Aili rõhutatult. “Jõuluajal võib veel mõni päkapikuasi ära jääda, aga see on minu oma rõõm!”



Aili meenutab, kuidas nad Estriga kord laenasid isegi 300 rubla, et lihavõttekorve teha. Pärast maksid seda aasta aega tagasi – suur summa oli see nende jaoks.



Käed, mis teevad head



Hiljuti Aili kukkus ühel talvel, mõlemal käel oli luu katki. Ta viidi Tallinna operatsioonile ja Hiiumaa kirurg Inge Talts ütles pealinna kolleegile kaasa sõnad: “Need käed on väga palju head teinud, ehk teevad veel.” Pealinna kirurg tegigi väikestviisi imet ja Aili käed said taas liikuma. Pärast seda ei saanud ta küll nii palju korve teha kui igal aastal. “Aga tegin ikka!” ütleb ta võidukalt naeratades.



Enamasti ei vii ta lihavõttekorvi tuppa, vaid jätab selle ukse taha ja läheb ise ära – ikka selleks, et lapsed arvaksid, et jänku tõi. Lapsed ootasid vahel terve päeva, et näha, kuidas lihavõttejänku toob neile korvikese värvitud munadega. “Pidin vahel emale helistama, et ta lapse korraks tuppa kutsuks,” ütleb Aili.

Aili pärast pidi ta isagi lastele rääkima, et just nende küülikud käivad lihavõttejänestena värvilisi mune viimas. “Sinu pärast pean mina lastele valetama,” oli isa pahandanud.



Aili toob näiteks hea pere-tuttava Merikese, kes oli viiekuune, kui oma esimese lihavõttekorvi sai. Nüüd on ta kolme täiskasvanud lapse ema, aga saab ikka pühadeks korvikese.



