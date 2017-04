NÄDALALÕPP

Aprill on südamekuu

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Neljapäev, 13. aprill 2017. Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel toimuvad aprilli kui südamekuu jooksul üle Eesti liikumisüritused, et meelde tuletada, kui oluline on südametervise hoidmiseks regulaarselt liikuda ning et südame-veresoonkonnahaigusi saab tervisliku eluviisiga ennetada.



Küsimusele, kas saarlased pööravad piisavalt tähelepanu oma tervisele, vastas Saare maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Imbi Jäe (pildil), et tema kahekümneaastase ennetustöö kogemuse põhjal on inimesed muutunud liikuvamaks ja tervislikumaks oma valikute osas.



“Liikumise aktiivsust on suurendanud kindlasti nii matka-, terviseradade kui ka kergliiklusteede rohkus ning kohalike omavalitsuste huvi hoida need kasutamiskõlblikud ja turvalised,” märkis Jäe, kelle sõnul juhib südamenädal tähelepanu ka statistikale, mis viitab südamehaigustesse suremuse vähenemisele. Sellest võiks välja lugeda inimeste teadlikkuse suurenemist oma valikute tegemisel. “Kindlasti ei saa siin alahinnata kampaaniatest tulenevat tähelepanu juhtimist tervislikele elustiilidele.”



24-aastasest südamenädala traditsioonist on välja kasvanud terve südamekuu ja millal siis veel, kui mitte kevadel jätkata või alustada tervislike valikutega. Selle aasta südamekuu kutsub liikuma ja suhkruga piiri pidama. Jäe sõnul tundub tema jaoks olulisim suhkruga piiripidamise õhutamisel see, et suunatakse tähelepanu mitmekesisemale ja tasakaalustatumale toitumisele.

Kardioloog Margus Viigimaa sõnul on erinevaid südant kahjustavaid aspekte, nagu ülekaalulisus, kõrgvererõhutõbi, metaboolne sündroom ja 2. tüüpi diabeet, arvesse võttes muutunud lisatud suhkrute liigne tarbimine üheks arvestatavaks terviseriskiks.



“Liigne saadud energia (olgu see siis liigselt tarbitud lisatud suhkrutest, rasvadest või valkudest) ja vähene liikumine koos viivad varem või hiljem kehakaalu tõusuni. Arvukad uuringud on näidanud, et kehakaalu tõus tõstab vererõhu väärtusi, suurendab nn halva kolesterooli ja vähendab hea kolesterooli sisaldust veres. Kui suhkru ainevahetus on mingil põhjusel häiritud, näiteks organism ei suuda enam toota piisavalt insuliini vm ja glükoosi tase veres on ka söögi vaheaegadel soovitusest kõrgem, siis see omakorda hakkab kahjustama veresoonte seinu ja mitmeid elutähtsaid elundeid,” ütleb Viigimaa.



