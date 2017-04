NÄDALALÕPP

Avatud treeningud jätkuvad südamekuul

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Autor: NL Neljapäev, 13. aprill 2017. Jõusaalitreening Kärdla mängude majas. FOTO: Hiiu valla koduleht FB-s Märtsis alguse saanud Hiiu ja Käina valla avatud treeningud jätkuvad ka aprillis ja mais.



Hiiu valla ennetustöö spetsialist Liina Siniveer ütles, et märtsis kahe valla koostöös toimunud kuuel avatud treeningul osales kokku 99 spordihuvilist. “Nii mõnigi oli enda jaoks uut trenni avastamas või pärast pikemat pausi uuesti trennis,” ütles Siniveer.



Avatud treeningud on hea võimalus osaleda tasuta ja koos teiste algajatega erinevatel treeningutel, millega on hiljem võimalik soovi korral liituda.



Jõusaalist kepikõnnile



Teisipäeval, 11. aprillil on Käina spordikeskuses avatud jõusaalitreening naistele, neljapäeval, 13. aprillil meestele. Treeningul on võimalus teha (taas)tutvust keskuse jõusaaliga ning keskuse juhataja Hannes Maaseli juhendamisel proovida treeningseadmeid ja -vahendeid. Trenn on sobilik nii algajatele kui taasalustajatele, pärast seda on võimalus kasutada ujulat ja saunu.

Laupäeval, 15. aprillil on Kärdla staadionil kohal Kepikõnniekspress ja avatud jooksutrenn.



Liikumisnõustaja Rene Meimer Eesti kepikõnni liidust tuleb koolitama Hiiumaa praegusi ja tulevasi kepikõnni- ja jooksuhuvilisi. Hiiumaa jooksugrupi eestvedajad viivad kõik huvilised algajate jooksutreeningule. Kohapeal saab laenutada ja osta käimiskeppe.



Pühapäeval, 16. aprillil on Kepikõnniekspress Käinas Padarimäel ja samas toimub avatud jooksutrenn.



Jalgpallist orienteerumiseni



18. aprilli õhtupoolikul on Kärdlas mängude maja juures asuval kunstmuruväljakul avatud jalgpallitreening, kuhu on oodatud kõik vähemalt 14-aastased jalgpallist huvitatud neiud ja naised. Selga tuleks panna ilmastikule vastavad spordiriided, soovituslikud jalanõud on kunstmurupuutsad, kuid osaleda saab ka tavaliste spordijalatsitega, säärte kaitseks võiks olla kaitsmed. Kuni poolteist tundi kestva trenni viivad läbi Mario Degtjov (UEFA-B litsents) ja Andreas Peetre (TLÜ kehakultuur).



20. aprillil õhtul algab Kärdlast mängude maja juurest avatud orienteerumise trenn algajatele. Lisaks treener Anu Sauele on kohal ka individuaalsed juhendajad Hiiumaa orienteerujate klubist. Algajate treeningule võivad tulla kõik, sõltumata vanusest, noorematele on üles seatud nöörirada. Alustuseks õpitakse kaarti vaatama ja sellest aru saama, siis läbivad kõik ühe lühikese orienteerumisraja.



Kõrgessaarest Kärdlasse



23. aprillil on Kõrgessaares välijõusaali näidistreening ja kepikõnnipäev kõigile huvilistele. Välijõusaali näidistrenni viivad läbi Hiiumaa jooksugrupi eestvedajad. Trenni järel jõuab minna kepikõnnipäevale, mis algab Kõrgessaare vaba aja keskuse juurest.



24. aprilli õhtul toimub Kärdlas jüriööjooks, mida, nagu alati, joostakse mööda Kärdla pikimat, Vabaduse tänavat. Tänavu oodatakse osalema kõiki jooksuhuvilisi kümneliikmeliste võistkondadena, kuhu kuulub viis meest ja viis naist. Registreerimine enne võistlust kell 18.15–18.45 Hiiu Teede sisehoovis. Distantse leidub igas pikkuses, osalemine on tasuta, parimaid autasustatakse ja kõigi osalejate vahel loositakse välja auhindu.



